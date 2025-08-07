Javier Ruiz dimensiona la importancia de Madrid Nerwork para Ayuso: “Puede ser su tumba política”

Este miércoles, el Tribunal Supremo obligaba a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas de la agencia público-privada Madrid Network tras años de bloqueo por parte del Gobierno autonómico. La entidad, creada por Esperanza Aguirre en 2007, sirvió de trampolín, tanto político como económico, para nombres como Ayuso, Abascal o Montoro y, además, gestionó casi cien millones de euros públicos. Tras años de opacidad, la Justicia pide que se abran las puertas. Así, Javier Ruiz dimensionaba la importancia de Madrid Network para Ayuso.