Javier Ruiz dimensiona la importancia de Madrid Nerwork para Ayuso: “Puede ser su tumba política”

Este miércoles, el Tribunal Supremo obligaba a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas de la agencia público-privada Madrid Network tras años de bloqueo por parte del Gobierno autonómico. La entidad, creada por Esperanza Aguirre en 2007, sirvió de trampolín, tanto político como económico, para nombres como Ayuso, Abascal o Montoro y, además, gestionó casi cien millones de euros públicos. Tras años de opacidad, la Justicia pide que se abran las puertas. Así, Javier Ruiz dimensionaba la importancia de Madrid Network para Ayuso.

#4 Leon_Bocanegra
Sus votantes toleran que robe y cause muertes. Por lo menos no gobierna el sanchismo con la ETA.
4
OCLuis #15 OCLuis
#4 El PP ha matado más gente en españa que ETA, así que ni de cuentas saben los pobres.
0
ipanies #2 ipanies
El problema es que miles de Madrileños están a gusto con una señora que está en otra charca de mierda al estilo de Aguirre en su momento. Que el PP es una organización delictiva ya no es una novedad.
3
Alegremensajero #3 Alegremensajero
No lo han sido los 7291 ancianos lo va a ser esto... Pues si que es ingenuo Javier Ruiz...
2
lonnegan #1 lonnegan
Esa tia no tiene tumba, es inmortal, da igual lo que diga y haga o cuantos ancianos mueran
2
#6 concentrado
#1 Con el 90% del poder judicial a su favor es complicado que nada prospere en Madrid. Como en la época del apartheid en USA, habría que llevar los casos a las más altas instituciones, lo malo es que en este caso también están en Madrid.
6
#8 vGeeSiz
#6 90%? 2642% hombre
0
TonyStark #9 TonyStark
#6 por no hablar del tiempo... la Gürtel 17 años.... Para entonces ya ha destruido la educación y la sanidad en la comunidad
1
nemesisreptante #14 nemesisreptante
#6 el problema son los votos y el votante del pp no le importa pagarle los viajes de cumpleaños a Ayuso con tal de no ver a puedo Sanchez en el Falcon yendo a trabajar :shit:
0
pitercio #11 pitercio
Eran intocables, se repartían la pasta a espuertas de forma totalmente opaca y ahí siguen. Han repartido mucha y tienen chusma comprada en todas partes. Ya que se ha iluminado la senda de este pufo, de todos los posibles, espero que lo expriman hasta dejarlo seco.
1
TonyStark #7 TonyStark
las cucarachas aguantan hasta hecatombes nucleares, para ella esto son 100 mil votos más.
1
#10 pirat *
Independizarse de madrí es una necesidad.
Se ha convertido en un engendro parasitario devorador de recusos ultraineficiente para los demás.
1
alcama #12 alcama
#10

Madrid aporta a la solidaridad regional el triple que Cataluña pero recibe la misma financiación por habitante
www.eldebate.com/economia/20250807/madrid-aporta-solidaridad-regional-

Dato mata relato
0
Mikhail #13 Mikhail
#10 La España dónut. {0x1f60d}
0
#5 Suleiman
Como Trump, tiene un buen colchón en el tribunal... A está jamás le va a pasar nada.
0

