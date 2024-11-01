Javier Ruiz denuncia que Vito Quiles acude a su puerta y muestra las imágenes: "La campaña y el acoso llega hasta mi casa"  

Declaración pública de Javier Ruiz tras un nuevo episodio con Vito Quiles como protagonista. El periodista muestra pruebas para denunciar el "acoso", como él mismo afirma, del agitador a las puertas de su domicilio por "segundo día consecutivo": "¿Coincidencia o campaña?"
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cc #24
Para intentar hundir un periodista que hace bien su trabajo, mas sensacionalista o menos, si que valen las grabaciones, pero para llevar a Cospedal a juicio por la Kitchen, para eso no valen.
O algo así, a mi no me va el rollo de Javier Ruiz y tengo claro que hay mucha mierda en los grandes medios de comunicación.
Por supuesto para cierta gente esto es algo digno del Watergate y muchísimo más importante que las investigaciones ilegales a políticos de izquierdas, complots… » ver todo el comentario
Tienen a los medios de comunicación y a los acosadores a sueldo. Quiles, Abogados cristianos, Inda,etc..
Además de jueces, policías y obispos manipulando y mintiendo.
Si se hace crowdfunding para ello, me apunto al pledge máximo.
Pregunta ¿ lo de #11 no es también incitación?
Eso sí, tú no hagas lo mismo que en cero coma ya tienes una identificación y propuesta para sanción.
Así aprenderá a no soltar bulos en la TV pública.