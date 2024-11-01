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Javier Ruiz denuncia que Vito Quiles acude a su puerta y muestra las imágenes: "La campaña y el acoso llega hasta mi casa"

Javier Ruiz denuncia que Vito Quiles acude a su puerta y muestra las imágenes: "La campaña y el acoso llega hasta mi casa"  

Declaración pública de Javier Ruiz tras un nuevo episodio con Vito Quiles como protagonista. El periodista muestra pruebas para denunciar el "acoso", como él mismo afirma, del agitador a las puertas de su domicilio por "segundo día consecutivo": "¿Coincidencia o campaña?"

| etiquetas: javier ruiz , acoso , vito quiles
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50 comentarios
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Comentarios destacados:              
Cabre13 #10 Cabre13
Ya me aburre preguntarlo pero me encantaría que alguno de esos tan involucrados en defender a Vito Quiles y en explicar que en realidad el problema lo tienen los demás pudiese explicarme qué tipo de noticia o información está intentando sacar Vito Quiles fuera de la casa del presentador Javier Ruiz.
13 K 116
#17 CuiProdestHocBellum
#10 Saben de sobra que no es periodismo, es difusión de odio. Pero es lo único que saben hacer, y lo único que les sirve para obtener el poder. Con la verdad y un periodismo real, jamás gobernarían y mucho menos repartirse entre ellos lo ques es de todos.
0 K 9
Dene #33 Dene
#10 básicamente, está buscando bronca, que le den una hostia y poder estirar el chicle....provocación pura y dura para que esa sea la noticia.
2 K 33
domadordeboquerones #46 domadordeboquerones
#10 Pues parece que contestar plácidamente funciona bastante bien y cero problemas, mírese Rufián, incluso humor.
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frankye #7 frankye *
Cuando acaben con todos los que critican a la derecha, cuando todos los periodistas nos hablen de las bondades de ser gobernados por el PP, cuando todos los jueces dicten sentencias que favorecen a la derecha... ¡Que mierda de país nos va quedar! .¿Donde quedaran los contrapoderes?¿ que tipo de democracia vamos a tener?
11 K 99
#15 CuiProdestHocBellum
#7 Exactamente la que las élites económicas y la mafia encarnada en el PP-Vox, quieren. Una que no es democracia... es otra cosa. Y en ella ellos y no el pueblo tiene el poder.
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Tannhauser #21 Tannhauser
#7 A ver a ver....tampoco nos chupemos las pollas. Este tío hasta ayer me parecía un periodista aceptable, ahora que salió en TV en directo diciendo que no conocía a Villarejo y luego salen los audios hablando con él, y su excusa ha sido que no se acordaba, es de tratarnos por gilipollas. Ojo, esto no da pie a las gilipolleces que hace el subnormal de Vito Quiles o Mondongo, pero para mi ya no es trigo limpio, con lo fácil que hubiera sido reconocerlo en directo...
8 K 40
frankye #23 frankye
#21 Claro que si, nos tenemos que creer lo que dice Villarejo. Pues, perdona, para mi tiene muchisima más credibilidad este periodista que el mentiroso de Villarejo. ¿Tiene tu alguna prueba de lo que dices?.
1 K 23
frankye #38 frankye
#31 Y que tiene de malo pedir información para su programa. El lo que niega es que sean amigos y por lo que se oye, no hay nada que corrobore esa afirmación.
Para intentar hundir un periodista que hace bien su trabajo, mas sensacionalista o menos, si que valen las grabaciones, pero para llevar a Cospedal a juicio por la Kitchen, para eso no valen.
1 K 23
Tannhauser #48 Tannhauser
#38 ¿Y a mi qué me explicas? Yo voté a Kodos.
0 K 9
frankye #49 frankye
#48 Efectivamente, no se para que pierdo el tiempo contigo.
0 K 13
Cabre13 #32 Cabre13 *
#23 Sí, las tiene. Al parecer hay un escándalo que consiste en que no sé ni cuándo ni por qué Javier Ruiz ha dicho que no conoce a Villarejo y Villarejo ha respondido con una conversación grabada en el 2017.
O algo así, a mi no me va el rollo de Javier Ruiz y tengo claro que hay mucha mierda en los grandes medios de comunicación.
Por supuesto para cierta gente esto es algo digno del Watergate y muchísimo más importante que las investigaciones ilegales a políticos de izquierdas, complots…   » ver todo el comentario
1 K 20
#34 osids
#32 Un periodista intentando obtener información de un policía? Buff que paren la kitchen la gurtel y lo de Abalos ya que esto se merece todas las investigaciones
1 K 20
#24 DonaldBlake
#21 Joder, o sea, ¿que sí le conocía? Vi en directo cuando decía que no (todo indignado), no llegué a ver lo otro.
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Roendal #28 Roendal
#7 pues la misma que vemos en argentina, Hungría, o EEUU…., una mierda de democracia.
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frankye #1 frankye
Esto es periodismo según el PP.
9 K 98
Cehona #4 Cehona
#1 La APM, Asociación de la Prensa de Madrid, seguro que saca un comunicado.
15 K 148
Luis_F #42 Luis_F
#4 y hasta dos... quizá muy fuertes.
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imagosg #50 imagosg
#1 El PP financia a éste tipejo .
Tienen a los medios de comunicación y a los acosadores a sueldo. Quiles, Abogados cristianos, Inda,etc..
Además de jueces, policías y obispos manipulando y mintiendo.
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Sawyer76 #8 Sawyer76
Javierito, javierito...
12 K 69
cocolisto #6 cocolisto
El tontofacha por lo que sea,no se pone delante de la residencia del preparao o su putero padre.Ahí si que la policía y jueces no le darían la cancha que le dan a los facinerosos.
3 K 57
#3 soberao
Vito Zoppellari Quiles, que es inmigrante de segunda generación, como la Casa Real, como les gusta clasificar los nazis suecos a los hijos de inmigrantes.
6 K 51
#2 laruladelnorte
Y no cambiará la cosa mientras tenga la protección de cierta jueza.
3 K 45
#13 CuiProdestHocBellum
#2 Organización criminal, lo suelen llamar...
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XtrMnIO #11 XtrMnIO
Cual es la multa por darle un bofetón bien dao al tontol Vito? Uno de esos que le pillas parte de la cepa la oreja.

Si se hace crowdfunding para ello, me apunto al pledge máximo.
3 K 26
#25 guillersk
#18
Pregunta ¿ lo de #11 no es también incitación?
2 K 24
#27 CuiProdestHocBellum
#25 Si ves que no cumple con las normas del sitio, reportalo.
0 K 9
manc0ntr0 #41 manc0ntr0
#25 Más o menos lo que haces tú a diario y aquí sigues dando asco
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#36 Suleiman
Como de momento no les sale bien lo del Senado con RTVE, envían a sus lacayos a acosar... Menuda mierda de PP/Vox...
1 K 24
#47 mcfgdbbn3 *
#44: Es que a más de uno se le va a poder pillar en un renuncio preguntándole que quién y cuándo dijo lo del "jarabe democrático", que es la excusa que usan, que más de uno no tendría ni idea de quién lo dijo sin consultar en ChatGPT, porque buscarlo en Google les viene demasiado grande para su mente.
1 K 21
#40 mcfgdbbn3 *
No pasa nada, un político de izquierdas lo legitimó una vez hace mucho, así que eso da excusa para justificarlo muchos años más tarde en personas que no tienen que ver con ese político.

Eso sí, tú no hagas lo mismo que en cero coma ya tienes una identificación y propuesta para sanción.
1 K 21
Sadalsuud #44 Sadalsuud
#40 Es tal cual el compañero de piso jeta que se come todo lo que dejas en la nevera por qué hace 3 años tú te comiste un yogurt suyo...
1 K 21
KLKManin #37 KLKManin
Después de haber negado que conocía a Villarejo, creo que la credibilidad de Javier Ruiz está por los suelos.
2 K 20
pax0r #26 pax0r
se ve claramente el video, es la prueba definitiva
1 K 20
FunFrock #14 FunFrock
¿Esto es verdad o como lo de Villarejo?
4 K 20
Mangione #45 Mangione
#14 ¿"Lo de Villarejo" es argumentario or papagayismo neofascista?
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Keldon82 #19 Keldon82 *
Al subnormal del Quiles habría que empezar a pensar seriamente lo de darle un sustito. Un par de tortas o lo que surja.
1 K 19
Palas_Memeces #39 Palas_Memeces
Si se follaron a Quequé ¿por qué no se van a follar a Javier Ruiz o a su chica?
1 K 17
JackNorte #9 JackNorte
Ya veremos cual es el coste hasta que se haga algo o a quien tienen que acosar.
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#22 balaurdrakon91
Pero Javier se ha puesto el cabestrillo o no??
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Chinchorro #20 Chinchorro
No os confundáis, seguro que había una clínica de estética cerca y estaba por allí para meterse unas jeringas de botox.
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#16 casicasi
Espray de pimienta. Solución rápida y legal.
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Mangione #43 Mangione
#35 Mejor ser pedante que un troll sin honor.
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Djangology #5 Djangology
Pero el pavo que pone el pie en la puerta y todo?
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#12 JotaMcnulty
El primer bulo fue de Javier Ruiz cuando dijo que Vito hizo un saludo fascista. Que le jodan y ojalá no le dejen dormir ni a él ni a la enchufada de su novia.

Así aprenderá a no soltar bulos en la TV pública.
20 K -95
#18 CuiProdestHocBellum
#12 "Así aprenderá" Si no eres un fascista, te acercas mucho... Tu comentario apesta a incitación al odio. Se que nadie va a hacer nada, pero al menos que se intente. Reportado. @admin ... Esto parece ya el chat de desocupa...
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#35 JotaMcnulty
#18 te voto positivo porque eres lo más pedante que he visto por aquí. Y, joder, eso es difícil. Enhorabuena, compañero.
2 K 8
#29 DonaldBlake
#12 ¿Estás diciendo que ves bien que se acose a los mentirosos? Pues, nos van a faltar acosadores. Habrá que traerlos de fuera.
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Roendal #30 Roendal
#12 lo de aprender ya dice mucho de qué palo vas…, en nada te veo de tertuliano en telemadrid
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menéame