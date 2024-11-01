Jaume Asens, eurodiputado de Comuns: "Los jueces que han condenado al fiscal general sin pruebas han revelado información secreta"

Jaume Asens (Barcelona, 1972) atiende a Público para valorar la querella presentada en el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "revelación de datos reservados" en el caso del fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
| etiquetas: jueces , fiscal , prevaricación , corrupción , lawfares , pp
Muy bien todo. Seguro que lo arreglamos votando a un Gobierno de izquierdas.
La guerra política no me intersa nada en este tema.
Paaaam: portada al día siguiente en todos los medios.
"Uppppssss... Parece ser que el casoplón al final era una casa de treinta mil euros totalmente en regla y con todo declarado y en orden. Bueno, a ver qué otras cosas puedo… » ver todo el comentario
Ambas cosas graves.
"La condena en el proceso penal a través de la prueba indiciaria
La prueba indiciaria se basa en indicios para inferir hechos no directamente probados, requiriendo un razonamiento lógico y una motivación detallada para su validez."
www.iberley.es/revista/la-condena-proceso-penal-traves-prueba-indiciar