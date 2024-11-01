edición general
Jaume Asens, eurodiputado de Comuns: "Los jueces que han condenado al fiscal general sin pruebas han revelado información secreta"

Jaume Asens (Barcelona, 1972) atiende a Público para valorar la querella presentada en el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "revelación de datos reservados" en el caso del fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Supercinexin
Al final los únicos que han revelado secretos e infringido las leyes han sido los jueces prevaricadores. Pero no pasa nada porque como quienes deberían juzgarles son ellos mismos o sus colegas de derechas, pues el que pueda hacer que haga que no pasa nada.

Muy bien todo. Seguro que lo arreglamos votando a un Gobierno de izquierdas.
Kmisetas
Panfletada de público.es
#8 Galton
#1 Pecas ¿Eres tú?
Kmisetas
#8 No sé de qué me habla, señora.
pablisako
La prueba es que Ortiz publicó una nota de prensa con datos reservados que había obtenido gracias al cargo que ocupa, penado con inhabilitación entre uno y tres años, y le han condenado a dos.
denocinha
Me gustaría saber qué tomáis para poder hacer palatable tanta propaganda
#7 Galton
#2 Pecas ¿Eres tú?
#5 Albarkas
A mí lo que me sorprende es la normalidad con la que se vive en este país que los juzgados sean un colador y cualquiera y desde cualquier puesto filtre datos de los juicios y no pase nunca nada.
La guerra política no me intersa nada en este tema.
ctrlaltsupr1 #9 ctrlaltsupr1
#5 Es lo que tiene el vivir en un país de “listos”, que es lo que somos: unos “listos”
Supercinexin
#5 Juzgados y comandancias de la Guardia Civil. "Sospecho que este político tiene un casoplón de tropecientos millones en Colombia y que lo ha comprado con dinero negro procedente de turbios negocios por supuesto que aún no conozco pero que himbestigaré".

Paaaam: portada al día siguiente en todos los medios.

"Uppppssss... Parece ser que el casoplón al final era una casa de treinta mil euros totalmente en regla y con todo declarado y en orden. Bueno, a ver qué otras cosas puedo…   » ver todo el comentario
#6 daemono
Condenar sin pruebas está de moda
Quel #17 Quel
¿ Que datos han revelado los jueces ?
jacm #11 jacm
Sin pruebas y , de momento, sin sentencia.
Ambas cosas graves.
Quel #16 Quel
#11 Relato, relato, relato ...
:roll:
strike5000 #18 strike5000
#11 De nada.

"La condena en el proceso penal a través de la prueba indiciaria

La prueba indiciaria se basa en indicios para inferir hechos no directamente probados, requiriendo un razonamiento lógico y una motivación detallada para su validez."

www.iberley.es/revista/la-condena-proceso-penal-traves-prueba-indiciar
Quel #15 Quel
No tan fuerte, Nacho.
alcama
Lloros S03E02
Lloros S03E02
Barney_77 #14 Barney_77
#10 Esperemos que sea la temporada final
