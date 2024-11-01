Jaume Asens, eurodiputado de Comuns: "Los jueces que han condenado al fiscal general sin pruebas han revelado información secreta"

Jaume Asens (Barcelona, 1972) atiende a Público para valorar la querella presentada en el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "revelación de datos reservados" en el caso del fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.