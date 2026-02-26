Japón registra un nuevo mínimo histórico de nacimientos en 2025 y cumple una década de caídas

Nuevo mínimo histórico de nacimientos, en el décimo año consecutivo de caídas, después de que la natalidad descendiera un 2,1 % interanual, con un total de 705.809 recién nacidos. El número de nacimientos en Japón aumentó de forma significativa durante el ‘baby boom’ de la posguerra, hasta alcanzar un récord de 2,69 millones en 1949. En 1973, durante otro aumento notable de natalidad, los nacimientos alcanzaron los 2,09 millones y desde entonces empezaron a disminuir de forma progresiva, rebajando por primera vez el millón en 2016.
Y para mas inri, son unos miserables racistas y supremacistas.
Los jóvenes tienen otras prioridades que tener pareja a toda costa, o tener hijos.
Países europeos ricos y con múltiples ayudas a la natalidad están lejos de la tasa de reemplazo.
#5
Sin embargo, esta cifra aún podría reducirse, como ocurrió el junio pasado, cuando la actualización del informe precisó que los nacimientos de ciudadanos japoneses se situaron en 686.061, cayendo por primera vez por debajo del umbral de los 700.000, dado que el… » ver todo el comentario
Pero si haces más horas que el reloj y pasas poco por casa... pues eso.
Un tiro al pie.
Deben recibir muchas ayudas por la escasez de niños en el país. Si no, no me lo explico. Eso o que les gusta darle al tema.
Es imprescindible reducir la población mundial. Obviamente con un sistema económico capitalista el decrecimiento poblacional va a suponer pobreza y hambre. Pero o decrecemos o morimos.