Japón registra un nuevo mínimo histórico de nacimientos en 2025 y cumple una década de caídas

Nuevo mínimo histórico de nacimientos, en el décimo año consecutivo de caídas, después de que la natalidad descendiera un 2,1 % interanual, con un total de 705.809 recién nacidos. El número de nacimientos en Japón aumentó de forma significativa durante el ‘baby boom’ de la posguerra, hasta alcanzar un récord de 2,69 millones en 1949. En 1973, durante otro aumento notable de natalidad, los nacimientos alcanzaron los 2,09 millones y desde entonces empezaron a disminuir de forma progresiva, rebajando por primera vez el millón en 2016.