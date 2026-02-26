edición general
Japón registra un nuevo mínimo histórico de nacimientos en 2025 y cumple una década de caídas

Japón registra un nuevo mínimo histórico de nacimientos en 2025 y cumple una década de caídas

Nuevo mínimo histórico de nacimientos, en el décimo año consecutivo de caídas, después de que la natalidad descendiera un 2,1 % interanual, con un total de 705.809 recién nacidos. El número de nacimientos en Japón aumentó de forma significativa durante el ‘baby boom’ de la posguerra, hasta alcanzar un récord de 2,69 millones en 1949. En 1973, durante otro aumento notable de natalidad, los nacimientos alcanzaron los 2,09 millones y desde entonces empezaron a disminuir de forma progresiva, rebajando por primera vez el millón en 2016.

Ratef #2 Ratef
A estas alturas ya lo que nos queda es contemplar este momento histórico del colapso de países por llevar décadas priorizando la "productividad y la economía" y dejando de lado los cuidados, las familias y la natalidad (Algo inédito en la historia de la humanidad por cierto). Podemos llamarle apoptosis.
8
#5 Barriales
#2 korea del sur es otro ejemplo del mismo problema.
5
SolidGeorg #12 SolidGeorg
#5 no hace falta irse tan lejos
3
#14 Barriales
#12 pero lo de japon y korea de sur es de película. Trabajar hasta reventar o morir.
Y para mas inri, son unos miserables racistas y supremacistas.
0
tul #26 tul
#14 es lo que tiene ser una colonia gringa
0
#27 Barriales
#26 son paises ya invadidos. Solo con las bases gringas que tienen dentro, ya estan invadidos.
0
platypu #37 platypu
#27 Igual que rusia o china que tambien descienden. Decir tonterias propias de nazis es muy facil
0
#39 Barriales
#37 no entiendo la última frase. Me estas llamando, nazi?
0
platypu #40 platypu
#39 Te diria lo que eres pero no quiero que me baneen otra vez. Por cierto, que tal se vive en el malvado occidente?
0
#34 mcfgdbbn3 *
#12: Basta con ir a algunas oposiciones donde hay muchos interinos donde hay bastantes personas que solo van a firmar... ¿Por qué? Muy fácil, porque si sacas plaza te pueden mandar a otra provincia, mientras que si eres interino trabajas en tu provincia siempre y es más fácil conciliar una vida familiar.
0
powernergia #19 powernergia
#2 No creo que esa sea la causa principal.

Los jóvenes tienen otras prioridades que tener pareja a toda costa, o tener hijos.
Países europeos ricos y con múltiples ayudas a la natalidad están lejos de la tasa de reemplazo.

#5
1
#6 Eukherio *
#2 Recordemos que la actual primera ministra quiere centrarse en hacer el país más seguro y en controlar a los inmigrantes. Dos problemas que Japón no tiene. Seguramente cuando les dé por buscar soluciones para lo de la natalidad ya será tarde.
3
traviesvs_maximvs #15 traviesvs_maximvs
#6 a ver si legislan contra el burka
0
#17 Perrota
#6 Somos 8.000 millones de personas. Veo insignificante que algunos paises decrezcan a largo plazo.
1
#20 Eukherio
#17 El problema no es tanto a nivel global como para el propio país. El decrecimiento de Japón, así como el de España y países en situación similar, no equivaldría a volver a los 80, porque lo que ahora tienen es muchos viejos y poquísimos jóvenes.
0
Dragstat #21 Dragstat
#17 mientras que no se permita el libre tránsito de personas a través de las fronteras también es un problema. En Bangladés viven 1.200 personas por kilómetro cuadrado. De poco sirve que el resto del planeta esta vacío si no se les permitiría ir donde hay espacio, porque esa tierra pertenece a alguien al que no le hace gracia que vayan por allí.
1
#35 Perrota
#21 Pues antes o después en esos países debería pasar lo mismo. De lo contrario colapsarán de una forma mucho más traumática.
0
borteixo #11 borteixo
#2 ojo que en japón en principio la cosa debería ser algo diferente a otros lugares ya que siguen siendo tradicionalistas y la mujeres cuando se casan siguen dejando de trabajar, pero se ve que o bien no afecta o bien esto está cambiando.
2
fofito #22 fofito
#2 al final aquello de que el capitalismo colapsaría por su necesidad de crecimiento sin fin en un planeta con recursos finitos se va a cumplir ,pero no por la escasez de los recursos que se tenían en mente
1
Aokromes #13 Aokromes
Tokio (EFE).- El Gobierno de Japón registró en 2025 un nuevo mínimo histórico de nacimientos, en el décimo año consecutivo de caídas, después de que la natalidad descendiera un 2,1 % interanual, con un total de 705.809 recién nacidos.

Sin embargo, esta cifra aún podría reducirse, como ocurrió el junio pasado, cuando la actualización del informe precisó que los nacimientos de ciudadanos japoneses se situaron en 686.061, cayendo por primera vez por debajo del umbral de los 700.000, dado que el…   » ver todo el comentario
2
Cehona #1 Cehona
Tanto pixelar los sexos al final no saben para que es.
2
#32 mcfgdbbn3 *
#1: Es un tema de conciliación, porque por muy oso panda que seas, puedes recurrir a la fecundación in vitro.
Pero si haces más horas que el reloj y pasas poco por casa... pues eso.
0
#36 mcfgdbbn3
#29: Ese es el que inventó lo de "no tendrás nada y serás feliz". xD
1
Milmariposas #38 Milmariposas
#36 xD El sobrino nipón del de Davos...
1
JovenCarcamal #3 JovenCarcamal
Ayer ví Rental Family, más allá de la calidad de la película, la realmente curioso es que esa historia solo es creíble en Japón. Fuera de ahí nadie se la creería.
1
celyo #4 celyo
Pues ahora preside una Trumpista, entre cuyas está el tema de restringir más la inmigración.

Un tiro al pie.
0
Milmariposas #7 Milmariposas
Suelo ver un canal de YT de un japonés minimalista que va a casas a despejar, limpiar y ayudar a convertir auténticas leoneras en sitios habitables. Y en el vídeo de ayer, la familia de japoneses estaba compuesta por los padres (casi cuarenta años) y sus CINCO hijos (de entre cuatro meses y doce años). Y me quedé flipando.
Deben recibir muchas ayudas por la escasez de niños en el país. Si no, no me lo explico. Eso o que les gusta darle al tema.
0
Aokromes #10 Aokromes
#7 link? tengo curiosidad.
0
Aokromes #24 Aokromes
#23 ostias 5 horas de video que cosa mas loca.
1
Milmariposas #29 Milmariposas
#24 Yo suelo ver a ratos. De todas maneras, está dividido en estancias. Pero me gusta porque el japonés este minimalista está to loco. A veces enseña su casa y es la leche. El minimalismo llevado al extremo.
0
#30 paco_camps_2011
#23 Tendría que aprender a hacer minimalismo de sus vídeos. He entrado con curiosidad para verlo, pero 5 horas no me las voy a tragar xD
1
tul #28 tul
#7 seran del opus japones xD
2
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Aquí también no?
0
#18 Perrota
Al fin buenas noticias.
0
#9 Tronchador. *
Ese es el camino.
Es imprescindible reducir la población mundial. Obviamente con un sistema económico capitalista el decrecimiento poblacional va a suponer pobreza y hambre. Pero o decrecemos o morimos.
0
SolidGeorg #16 SolidGeorg
#9 ok, pero educación, sanidad y pensiones ya tal... o qué quieres, que lo paguen los ricos? xD xD xD
0
#25 Tronchador.
#16 Ah, vale. Seguimos creciendo al infinito. Todo bien.
0
SolidGeorg #33 SolidGeorg
#25 y haciendo demagogia también
0

