Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China

Japón desplegó misiles de largo alcance en una región del suroeste cercana a China, informó el martes su ministro de Defensa. Este sistema de misiles guiados tierra-mar tiene un alcance de unos 1.000 kilómetros, lo que pone a partes del territorio continental chino a su alcance. Por ejemplo, Shanghái se encuentra a unos 900 kilómetros de Kumamoto. Koizumi también señaló que se desplegó en Shizuoka, otra zona costera más cercana a Tokio y orientada hacia el Pacífico,
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Con Chna vemos la msima jugada: Japón otro siervo de EEUU, en lugar de Europa, apunta con misiles a China. además de otras provocaciones a China en Oriente.
Ni nada que ver con el acuerdo de Minsk.
Que por cierto quién rompió el acuerdo de Minsk I fueron los rusos con el tercer ataque al aeropuerto
#3 #6 Y lo que ha puesto Japón son misiles tierra-mar, por lo que no amenazan el territorio continental chino como pone en la entradilla
Ucrania fue ya la gota que colmó el vaso, incluso pasando líneas rojas EEUU con el golpe de estado en el 2014...
El Parlamento o Rada aprobó la destrucción de un presidente que había huido. Y se convocaron unas elecciones.
No se eliminó el Congreso ni el gobierno.
No es que la OTAN se expada ya que no busca nuevos miembros sino todo lo contrario, los países que están cerca de Rusia buscan aliados que los protejan de esta.
Si se sintieran seguros con Rusia se aliarian con ella y hacen todo lo contrario.
El Maidan fue un golpe de estado de EEU en Ucrania, que el propio EEUU reconoció, y por el cual el legítimo presidente tuvo que huir.
Luego convocaron elecciones truncadas para que ganara el que interesaba a EEUU y ha sabiendas ya del resultado favorable.
Igual que Zelenski: sigue en el poder porque interesa a EEUU y a su industria armamentística.
En fin, hay más casos de la corrupción e intromisión de EEUU, a patadas.
¿Y si ése era tan bueno porque lo cambiaron por Zelenski?
El pueblo vota por telepatía lo que le dice USA
Todo es culpa de occidente, nunca nada es culpa de los nazis rusos y el fascismo chino... Fijate como nunca dice nada de que Rusia tenga misiles nucleares en Kaliningrado, apuntando a distintas capitales europeas.
¿Donde están las bases de misiles americanos apuntado a Rusia?
- 3 o 4 en Argentina. www.meneame.net/m/actualidad/bases-militares-estadounidenses-argentina
- En Peru. www.excelsior.com.mx/internacional/estados-unidos-aprueba-nueva-base-m
- Estan militarizando Canarias www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-
- Estan ampliando la base de Rota.-
- Quieren instalar más bases militares en Groenlandia.
Esta armarndo a sus siervos, obligandoles a comparar armas: Perú , Europa,...
- estan reconvertiendo la industria automaotriz en industria militar www.meneame.net/m/actualidad/industria-automovil-pasa-guerra-tambien-e
¿Qué pretende EEUU?
Pero esta vez sin capitalismo, por favor, no sea que vayamos a terminar igual otra vez.
Hummm... ¿Y qué sentido tiene poner misiles de largo alcance "cerca" del objetivo? A no ser, claro, que el objetivo no sea China.