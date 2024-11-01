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Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China

Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China

Japón desplegó misiles de largo alcance en una región del suroeste cercana a China, informó el martes su ministro de Defensa. Este sistema de misiles guiados tierra-mar tiene un alcance de unos 1.000 kilómetros, lo que pone a partes del territorio continental chino a su alcance. Por ejemplo, Shanghái se encuentra a unos 900 kilómetros de Kumamoto. Koizumi también señaló que se desplegó en Shizuoka, otra zona costera más cercana a Tokio y orientada hacia el Pacífico,

| etiquetas: provocación bélica , eeuu-china
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 tierramar
EEUU está haciendo con China lo mismo que ha hecho con Rusia: tiene instalados misiles en la frontera con Rusia, no respeto el acuerdo de Minsk, y luesgo de provocar a Rusia les acusa de empezar la guerra.
Con Chna vemos la msima jugada: Japón otro siervo de EEUU, en lugar de Europa, apunta con misiles a China. además de otras provocaciones a China en Oriente.
16 K 135
#10 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Menudo BULO te marcas, EEUU no tiene misiles instalados en la frontera con Rusia.
Ni nada que ver con el acuerdo de Minsk.

Que por cierto quién rompió el acuerdo de Minsk I fueron los rusos con el tercer ataque al aeropuerto

#3 #6 Y lo que ha puesto Japón son misiles tierra-mar, por lo que no amenazan el territorio continental chino como pone en la entradilla
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Spirito #12 Spirito
#10 Los datos de la expansión de la OTAN (que es EEUU y su industria armamentística) están ahí desde hace años, acercándose cada vez a la frontera rusa.

Ucrania fue ya la gota que colmó el vaso, incluso pasando líneas rojas EEUU con el golpe de estado en el 2014...
0 K 9
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#12 En 2014 no existió ningún golpe de estado.
El Parlamento o Rada aprobó la destrucción de un presidente que había huido. Y se convocaron unas elecciones.
No se eliminó el Congreso ni el gobierno.

No es que la OTAN se expada ya que no busca nuevos miembros sino todo lo contrario, los países que están cerca de Rusia buscan aliados que los protejan de esta.
Si se sintieran seguros con Rusia se aliarian con ella y hacen todo lo contrario. :hug:
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Spirito #15 Spirito *
#14 Claro, claro, como en Venezuela... otro presidente que ha huido.

El Maidan fue un golpe de estado de EEU en Ucrania, que el propio EEUU reconoció, y por el cual el legítimo presidente tuvo que huir.

Luego convocaron elecciones truncadas para que ganara el que interesaba a EEUU y ha sabiendas ya del resultado favorable.

Igual que Zelenski: sigue en el poder porque interesa a EEUU y a su industria armamentística.

En fin, hay más casos de la corrupción e intromisión de EEUU, a patadas.
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#18 El_dinero_no_es_de_nadie
#15 Claro, entre los 42 candidatos que se presentaron a esas elecciones ya sabian cuál ganaría.

¿Y si ése era tan bueno porque lo cambiaron por Zelenski?
El pueblo vota por telepatía lo que le dice USA xD xD
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#17 pascuaI
#14 No se puede votar la destitución de ningún presidente sin los votos que marca la constitución. Tampoco se puede hacer esa votación sin iniciar el procedimiento que marca la constitución. Por tanto sí que se puede llamar golpe de estado a lo que pasó en 2014, y es una de las causas por las que hoy Ucrania está como está.
1 K 20
#13 pozz
#10 Este propagandista parece que tiene amparo para poder soltar esa mierda de propaganda y bulos en favor de sus queriso fascistas imperialistas.

Todo es culpa de occidente, nunca nada es culpa de los nazis rusos y el fascismo chino... Fijate como nunca dice nada de que Rusia tenga misiles nucleares en Kaliningrado, apuntando a distintas capitales europeas.
2 K 9
#16 pascuaI
#10 ¿Pero qué bulo ni que nada? ¿No hay misiles americanos en Ucrania que están siendo usados contra Rusia?
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#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#16 No es eso lo que dice el bulero, Ucrania se está defendiendo con todo lo que puede. No es Ucrania la que ataca sino la que se defiende.

¿Donde están las bases de misiles americanos apuntado a Rusia?
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#20 pascuaI
#19 ¿Dónde están? Pues en Ucrania. Son misiles americanos, instalados por personal americano, y que se están usando para atacar a Rusia allí donde EE. UU. decide, pero sin hacerlo directamente. Vamos, que lo que dice, no es mentira ninguna.
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#11 mstk
#1 Mira en un mapa donde está Kumamoto y Shizuoka.
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#2 tierramar *
Otras acciones belicas de EEUU: construcción de más bases bélicas en lugares estrategicos.
- 3 o 4 en Argentina. www.meneame.net/m/actualidad/bases-militares-estadounidenses-argentina
- En Peru. www.excelsior.com.mx/internacional/estados-unidos-aprueba-nueva-base-m
- Estan militarizando Canarias www.meneame.net/m/actualidad/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-
- Estan ampliando la base de Rota.-
- Quieren instalar más bases militares en Groenlandia.
Esta armarndo a sus siervos, obligandoles a comparar armas: Perú , Europa,...
- estan reconvertiendo la industria automaotriz en industria militar www.meneame.net/m/actualidad/industria-automovil-pasa-guerra-tambien-e
¿Qué pretende EEUU?
3 K 57
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Si son misiles tierra mar, seran para disparar a barcos o drones marinos en el mar.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
Al contrario que los de Corea del Norte, estos son misiles buenos que buscan fortalecer la paz
2 K 30
#8 tierramar *
Y para colmo: www.meneame.net/story/ejercicios-militares-filipinas-estados-unidos-ja Miles de soldados filipinos y estadounidenses, junto a un contingente de fuerzas japonesas, iniciaron el lunes unos ejercicios militares anuales, cerca de Taiwan; que desencadenaron una dura advertencia de China.
1 K 26
#4 Onaj
Los proyectiles se instalaron en Kumamoto, en la isla de Kyushu, en un intento de Japón por reforzar su respuesta militar ante el aumento de la actividad naval china en el mar de China Oriental.
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Nube_Gris #7 Nube_Gris
Que no nos tengan más tiempo en vilo. Que empiece ya la tercera guerra mundial, que cuanto antes empiece antes acabaremos y antes podremos empezar de nuevo.

Pero esta vez sin capitalismo, por favor, no sea que vayamos a terminar igual otra vez.
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anv #3 anv
Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China

Hummm... ¿Y qué sentido tiene poner misiles de largo alcance "cerca" del objetivo? A no ser, claro, que el objetivo no sea China.
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Tertuliano_equidistante #6 Tertuliano_equidistante
#3 Largo alcance son 1000km según la noticia, Shanghai está a 900km
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menéame