Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China

Japón desplegó misiles de largo alcance en una región del suroeste cercana a China, informó el martes su ministro de Defensa. Este sistema de misiles guiados tierra-mar tiene un alcance de unos 1.000 kilómetros, lo que pone a partes del territorio continental chino a su alcance. Por ejemplo, Shanghái se encuentra a unos 900 kilómetros de Kumamoto. Koizumi también señaló que se desplegó en Shizuoka, otra zona costera más cercana a Tokio y orientada hacia el Pacífico,