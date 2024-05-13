Ejercicios militares Filipinas Estados Unidos Japón inician

Miles de soldados filipinos y estadounidenses, junto a un contingente de fuerzas japonesas, iniciaron el lunes unos ejercicios militares anuales, que desencadenaron una dura advertencia de China. Las maniobras militares incluirán ejercicios con fuego real en el norte de Filipinas, frente al estrecho de Taiwán, así como en una provincia cercana al disputado mar de China Meridional, donde se han registrado choques entre Filipinas y China. Por ello China advirtió este lunes que Estados Unidos, Japón y Filipinas están jugando "con fuego".