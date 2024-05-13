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Ejercicios militares Filipinas Estados Unidos Japón inician

Miles de soldados filipinos y estadounidenses, junto a un contingente de fuerzas japonesas, iniciaron el lunes unos ejercicios militares anuales, que desencadenaron una dura advertencia de China. Las maniobras militares incluirán ejercicios con fuego real en el norte de Filipinas, frente al estrecho de Taiwán, así como en una provincia cercana al disputado mar de China Meridional, donde se han registrado choques entre Filipinas y China. Por ello China advirtió este lunes que Estados Unidos, Japón y Filipinas están jugando "con fuego".

| etiquetas: provocación bélica de eeuu
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15 comentarios
4 1 3 K 30 actualidad
#1 luckyy
Luego dirán que empezo China
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Pues como Rusia y Bielorrusia, sólo son maniobras rusas y bielorrusas en su territorio :troll:
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#9 luckyy
#5 qué desagradable los falderos de los genocidas
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Supercinexin #14 Supercinexin
#9 Un poquito de Historia no les vendría mal a los imperialistas, derechistas ridículos que apoyan al Imperio USA y sus genocidios.

Dentro documento: novaciencia.es/el-fin-del-legado-espanol-en-filipinas/
2 K 50
Moderdonia #3 Moderdonia
Tenemos suerte de que en España no existiera la radio en el siglo XVII. "Son las 8, las 7 en Canarias, la 1 en Filipinas, las 3 en Cuba...".
3 K 55
#2 tierramar *
Y para más INRI: www.meneame.net/story/japon-despliega-misiles-largo-alcance-cerca-chin Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China. Como hicieron con Rusia utilizando a Europa
1 K 26
#6 mstk
#2 Lo mismo, mira un mapa donde está el norte de Filipinas.
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#11 capitan.meneito
#10 tu no pillar chiste. Jau. Gerónimo no tener sentido del humor.
1 K 23
#4 mancebador *
El titular parece sacado de una película de indios y vaqueros de la sobremesa. :-D
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#8 capitan.meneito
#4 tu necesitar gafas. yo leer títular perfectamente. Jau.
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#10 mancebador
#8 pues seré yo, pero vamos:  media
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#13 pozz
Que buques de la Guardia Costera China acosen a buques filipinos, y que les monten islotes artificiales para quitarles aguas territoriales a Filipinas, pues tiene estas cosas como consecuencia.
www.infobae.com/america/mundo/2024/05/13/filipinas-acuso-a-china-de-de;   » ver todo el comentario
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#12 guuilesmiz
No entiendo el objetivo de esto, es evidente que EEUU jamás podrá militarmente con China
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fgordillo #7 fgordillo
#0 tu entiendes algo leyendo el titular?
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#15 bibubibu
Luego China soltará una buena hostia cuando se la hinchen las gónadas y saltarán los aspavientos y esas cosas.

La paciencia que tienen los chinos sigue asombrándome.
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menéame