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El James Webb acaba de encontrar nubes de agua donde no esperábamos: a 12 años luz, en un gigante que humilla a Júpiter

El James Webb acaba de encontrar nubes de agua donde no esperábamos: a 12 años luz, en un gigante que humilla a Júpiter

El hallazgo que acaba de hacer el Telescopio Espacial James Webb en un exoplaneta ubicado a 12 años luz de nosotros es realmente interesante. No es amoniaco, es agua. Epsilon Indi Ab es un gigante gaseoso aún más grande que Júpiter, que se encuentra en un sistema estelar formado por dos enanas marrones y una estrella tipo K. Se sabe que este planeta tiene nubes en su atmósfera, igual que Júpiter. Dado su parecido, se podría esperar que las nubes de unos y otros tuviesen la misma composición.

| etiquetas: telescopio , webb , nubes , agua , gigante , epsilon indi ab
6 1 1 K 71 astronomia
6 comentarios
6 1 1 K 71 astronomia
Sinfonico #1 Sinfonico
Humilla a Júpiter, ahí es nada, vaya periodismo de chiste
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Ripio #6 Ripio
#1 #2
Es chataka.
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Sacronte #5 Sacronte
#1 ¡ZASCA tremendo de Epsilon Indi Ab, Jupiter no sabe CON QUIEN SE METE en este VIRAL video!
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#2 Leon_Bocanegra
Puta mierda de titular.
1 K 35
kinz000 #3 kinz000
Qué penica de Júpiter
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#4 casicasi
Destroza a Júpiter, mejor.
0 K 10

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