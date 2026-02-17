Jamenei amenaza con hundir un portaviones estadounidense en el mismo día en que Irán y EEUU retoman sus negociaciones

En el mismo día en que Estados Unidos e Irán han mantenido negociaciones indirectas para evitar una ofensiva militar de Washington, el ayatolá Alí Jamenei ha dado un discurso público especialmente duro contra Donald Trump. Jamenei tensa esas negociaciones amenazando incluso con atacar el portaviones que Estados Unidos ha desplazado a las cercanías de las costas de Irán.