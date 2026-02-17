edición general
Jamenei amenaza con hundir un portaviones estadounidense en el mismo día en que Irán y EEUU retoman sus negociaciones

En el mismo día en que Estados Unidos e Irán han mantenido negociaciones indirectas para evitar una ofensiva militar de Washington, el ayatolá Alí Jamenei ha dado un discurso público especialmente duro contra Donald Trump. Jamenei tensa esas negociaciones amenazando incluso con atacar el portaviones que Estados Unidos ha desplazado a las cercanías de las costas de Irán.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 MPPC
Bueno, está usando el método de negociación de Trump.
10
#5 Herumel
#1 Maduro no piensa igual.
0
#9 carakola
#7 Los iraníes respondieron al bombardeo. Espabila, que solo repites propaganda otaneja: www.descifrandolaguerra.es/alto-el-fuego-entre-israel-e-iran-consecuen
0
#11 Pertinax *
#9 Cese total de bombardeos. Vístelo como quieras. Confío en que no tengamos que volver a ver algo parecido a otro ataque sobre Irán. No es bueno para nadie. Aunque después de 3000 asesinados por su gobierno y la censura férrea a la que están sometidos, a saber qué piensan los iraníes.
0
#3 Pertinax *
Todos recordamos la ofensiva Iraní y Hutí contra la genocida Israel. EEUU bombardeó Irán y, en un solo día, dejaron de enviarse noticias al respecto, porque no había, cuando aquí esos ataques eran de meneo diario.

Jamenei, cierra el boquino, anda, que te van a meter.

Jamenei, cierra el boquino, anda, que te van a meter.
0
#6 carakola
#3 Siempre con tus inventos. Lo que recordamos muchos es el asesinato de Soleimani o el ataque traicionero de EEUU mientras negociaban.
1
#7 Pertinax *
#6 Tan solo digo que inmediatamente después del ataque de EEUU a irán terminaron los ataques de Irán y su chorbiagenda hutí a Israel. Si te parece que me lo invento, es que no estás bien informade.
0
#8 Cuñado
#3 ¿Lo haces a propósito, verdad? Es decir, sabes perfectamente que tras el ataque a Irán los hutíes siguieron hundiendo barcos en el Mar Rojo y que sólo pararon tras el (presunto) alto el fuego en Gaza... pero por algún motivo que tú sólo conoces te interesa mentir y soltar gilipolleces en Menéame, ¿no?

No me creo que alguien pueda ser tan bocachancla.

No me creo que alguien pueda ser tan bocachancla.
3
#10 Pertinax
#8 Las armas iraníes les duraron un par de meses más. La cuestión es que tras el ataque de EEUU hutíes e iraníes están mucho más tranquilitos,. Por lo que sea.
0
#4 mikhailkalinin
Irán se irán. Pero este se va al exilio a las Islas Vírgenes. Las 72. Ramadán Karim.
0
#2 Barriales
Vamos para bingo!!!!!
0

