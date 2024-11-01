edición general
J. S. Bach - Suite para laúd en Mi Mayor BWV 1006a - Evangelina Mascardi

J. S. Bach - Suite para laúd en Mi Mayor BWV 1006a - Evangelina Mascardi  

Dirección artística de Frédéric Zigante. Grabado en el Palacio Episcopal de Orte (Viterbo) el 15 de septiembre de 2021 por Edoardo Lambertenghi y Alma Zeccara. Laúd de Cezar Mateus (Nueva Jersey, 2019).

#1 Mustela
Magnífica interpretación, ¡y pedazo de laúd!
#2 kaos_subversivo
#1 madre mia! Pienso en afinar eso antes de ponerme a tocar y ya me da pereza
