J. S. Bach - Suite para laúd en Mi Mayor BWV 1006a - Evangelina Mascardi
Dirección artística de Frédéric Zigante. Grabado en el Palacio Episcopal de Orte (Viterbo) el 15 de septiembre de 2021 por Edoardo Lambertenghi y Alma Zeccara. Laúd de Cezar Mateus (Nueva Jersey, 2019).
etiquetas
evangelina mascardi
bach
laúd
#1
Mustela
Magnífica interpretación, ¡y pedazo de laúd!
1
K
24
#2
kaos_subversivo
#1
madre mia! Pienso en afinar eso antes de ponerme a tocar y ya me da pereza
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
