La izquierda andaluza sigue enredada: todo apunta a que habrá tres papeletas el 17 de mayo

En Andalucía, la izquierda a la izquierda del PSOE podría acabar dividida en tres papeletas diferentes en las elecciones del próximo 17 de mayo. Ahora mismo en el Parlamento andaluz están presentes Adelante Andalucía (en 2022 liderado por Teresa Rodríguez) y Por Andalucía (que incluye a Izquierda Unida, Podemos, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz). Los morados, sin embargo, podrían acabar saliendo de esa coalición, con lo que el electorado que desee votar a este espectro político tendría que elegir entre tres listas.
| etiquetas: izquierdas , andalucía , elecciones
Porque lo que la experiencia en otros lares indica es que se iban a dar de hostias entre ellos más pronto que tarde. Sí, le quitarían a lo mejor algún escaño a la derecha, pero también habría que ver si no perderían votantes entre ellos.
Y mientras la derecha, comiendo palomitas.
En conjunto tendrían más probabilidades de "oler un cargo", como tú dices.
Si fueran juntos, obviamente sus posibilidades aumentan, pero estan restringidas a gente con padrino y los desheredados estarían descartados desde el primer minuto.
Pd.: El negativo te lo devuelvo.
PD: Y el negativo me lo has puesto tú antes de forma injustificada en otro comentario, hamijo.