La izquierda andaluza sigue enredada: todo apunta a que habrá tres papeletas el 17 de mayo

En Andalucía, la izquierda a la izquierda del PSOE podría acabar dividida en tres papeletas diferentes en las elecciones del próximo 17 de mayo. Ahora mismo en el Parlamento andaluz están presentes Adelante Andalucía (en 2022 liderado por Teresa Rodríguez) y Por Andalucía (que incluye a Izquierda Unida, Podemos, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz). Los morados, sin embargo, podrían acabar saliendo de esa coalición, con lo que el electorado que desee votar a este espectro político tendría que elegir entre tres listas.