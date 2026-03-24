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La izquierda andaluza sigue enredada: todo apunta a que habrá tres papeletas el 17 de mayo

La izquierda andaluza sigue enredada: todo apunta a que habrá tres papeletas el 17 de mayo

En Andalucía, la izquierda a la izquierda del PSOE podría acabar dividida en tres papeletas diferentes en las elecciones del próximo 17 de mayo. Ahora mismo en el Parlamento andaluz están presentes Adelante Andalucía (en 2022 liderado por Teresa Rodríguez) y Por Andalucía (que incluye a Izquierda Unida, Podemos, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz). Los morados, sin embargo, podrían acabar saliendo de esa coalición, con lo que el electorado que desee votar a este espectro político tendría que elegir entre tres listas.

| etiquetas: izquierdas , andalucía , elecciones
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14 comentarios
8 2 0 K 81 actualidad
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Pero que nadie diga que la izquierda debe hacer autocrítica porque eso es de fachas.
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Waves #6 Waves
#1 Si la izquierda hiciera autocrítica y la derecha dejara de robar, qué bien que estaríamos.
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#13 Tensk
Desde mi desconocimiento de las particularidades de la política andaluza, pregunto ¿alguien se podría creer que, en un hipotético caso en el que se uniesen bajo una misma papeleta, eso iba a funcionar?

Porque lo que la experiencia en otros lares indica es que se iban a dar de hostias entre ellos más pronto que tarde. Sí, le quitarían a lo mejor algún escaño a la derecha, pero también habría que ver si no perderían votantes entre ellos.
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Jaime131 #4 Jaime131
Tres son pocas, ¿no?
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Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
Como en 1936 - 1939 ...

Y mientras la derecha, comiendo palomitas.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pelea de cipayos
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domadordeboquerones #12 domadordeboquerones
Pues no estaría mal que sus votantes se aplicaran el ejemplo, pensar que la derecha roba y que la izquierda no, no es un buen comienzo.
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#14 Borgiano
La PSOE no es de izquierdas, por lo que se ve.
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FunFrock #5 FunFrock
Todavía estamos a tiempo que salgan 12 partidos más de izquierdas
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#8 rbrn
#5 Y otro más para unificarlos a todos.
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g3_g3 #7 g3_g3
Lo que sea por la posibilidad de un cargo que en conjunto ni olerian. Ale a perder otra vez.
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haprendiz #9 haprendiz *
#7 Te has liado, es justo al revés.

En conjunto tendrían más probabilidades de "oler un cargo", como tú dices.
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g3_g3 #10 g3_g3 *
#9 No, no me he liado. En conjunto, solo pillarian cargo los que tienen padrino de primera clase, sin embargo, cualquiera puede liderar un Frente Popular de Judea y a pocos votos conseguir un cargo.

Si fueran juntos, obviamente sus posibilidades aumentan, pero estan restringidas a gente con padrino y los desheredados estarían descartados desde el primer minuto.

Pd.: El negativo te lo devuelvo. ;)
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haprendiz #11 haprendiz *
#10 Los "primeros espadas" del partido ocuparían cargo, igualmente. Y me parece innegable que yendo en coalición aumentarían sus posibilidades de éxito. No hay más cera que la que arde.

PD: Y el negativo me lo has puesto tú antes de forma injustificada en otro comentario, hamijo. ;)
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menéame