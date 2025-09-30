edición general
Italia rescata a 150 palestinos en Gaza y los traslada al país, convirtiéndose en el primer Estado occidental en hacerlo

El Gobierno de Giorgia Meloni ha llevado a cabo dos operaciones de evacuación en Gaza rescatando a 152 palestinos que llegarán a Italia en las próximas horas. Ha informado de ello, en la tarde del martes, el propio Palacio Chigi, confirmando que el Ejecutivo de Roma ha completado con "éxito" ambas operaciones, valiéndose de los servicios de inteligencia transalpinos, que han colaborado con otros actores "internacionales y locales". Italia, así pues, es el primer país occidental y europeo en intervenir por razones humanitarias en Gaza.

Comentarios destacados:      
WcPC #3 WcPC
Esto es lo que quiere Israel, que se vacíe Gaza.
6
Gadfly #5 Gadfly
#3 todo mal!!!!
1
#15 Joaker *
#3 #5 Todo mal no, pero Israel ya han pedido que los paises arabes vecinos acepten todos los civiles de Gaza para "derrotar a Hamas". No hay que ser muy avispado para saber que pretensiones tienen los Israelies con el terriorio de Gaza.
1
Supercinexin #9 Supercinexin
#3 Mejor dejarlos ahí y que los exterminen. Al menos mueren con orgullo.
0
WcPC #14 WcPC *
#9 No, lo que debería hacer Italia (y España) es imponer un bloqueo sobre Israel, marítimo..
Algo perfectamente legal si están cometiendo un genocidio.
Es que parece de coña, si fuese cualquier otro país se habría hecho hace años.
0
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Me alegro por esas 150 personas, pero no hay que perder de vista que Netanyahu está encantado de que los 2 millones de gazatíes sean rescatados y trasladados a otros lugares. Lo importante para Israel es robarles su tierra y destruirles como pueblo. Si tiene que ser matándolos lo harán, pero tampoco le van a hacer ascos a que se marchen vivos.
4
#21 omega7767
#2 pues si.

mira como si le dieron permisos a esos barcos para ir a Gaza....
0
#7 Pivorexico
Pues el plan va encarrilado , EEUU e Israel montan resorts en Gaza y los palestinos para Europa ;

No termino de entender como la derecha europea, es capaz de sorber y soplar a la vez.
2
Thornton #1 Thornton
¡Con dos melonis!
0
Connect #4 Connect
Netanyahu encantado. Quedan 150 palestinos menos.
0
#10 DenisseJoel
#4 Claro, según eso Hitler hubiera estado encantado de que los millones de judíos que había en Alemania huyeran en vez de ser asesinados.
¿Y sabes qué? Lo que pensase Hitler es irrelevante. Lo importante es que se hubieran salvado millones de vidas.
1
#12 tobruk1234
#10 No se yo, si les preguntas a los palestinos ahora mismo igual te dicen que pena que no los hubiera exterminador a todos.
0
#17 DenisseJoel
#12 Al ignore, bye.
0
Supercinexin #18 Supercinexin
#12 A los palestinos si les preguntas te dirán que por qué no mandan diecisiete transatlánticos para subirse todos y salir de ahí cagando hostias. Eso es lo que te dirá cualquier persona racional.
0
#20 ldoes *
#10 Claro, según eso Hitler hubiera estado encantado de que los millones de judíos que había en Alemania huyeran en vez de ser asesinados.
es.wikipedia.org/wiki/Plan_Madagascar

Hitler no tenía ningún interés especial en asesinarlos, simplemente los quería fuera (de una forma u otra) Exactamente como es el caso ahora mismo con Netanyahu.
0
#23 DenisseJoel
#20 Claro, y seguro que sí Europa y EEUU acogen temporalmente a millones de palestinos el plan de limpieza étnica de Israel continúa sin ningún inconveniente.
0
#26 ldoes
#23 No sé por qué piensas que sería algo temporal.
0
angelitoMagno #22 angelitoMagno
Giorgia Meloni es una fascista clásica, de las que odia a los judios :troll:
0
SegarroAmego #8 SegarroAmego *
Me alegro por ellos.
Pero según el circlejerk de Menéame Meloni es una nazi turbofacha. Que cosas.
2
DrEvil #6 DrEvil
Y todos esos países de su alrededor, cómo es que no hacen lo mismo? De verdad tienen que venir del otro lado del mar a por ellos?
1
#11 DenisseJoel
#6 ¿Tendrá algo que ver que esos países son todos aliados del gobierno que promueve el genocidio?
0
DrEvil #13 DrEvil
#11 E Italia no es lacaya del señor dorito?
0
#16 DenisseJoel
#13 Claro, por eso solo acoge a 150.
0
#19 tobruk1234
Abría que mirar que 150 Gazaties ha salvado.
Tras la WWII EEUU y UK salvaron a cientos de nazi (cientificos) que trabajaron con obra de mano esclava y les importaba bien poco incluso apoyaban a Hitler, uno bien famoso mandó a 4 astronautas a la luna.
0

