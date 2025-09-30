Italia rescata a 150 palestinos en Gaza y los traslada al país, convirtiéndose en el primer Estado occidental en hacerlo

El Gobierno de Giorgia Meloni ha llevado a cabo dos operaciones de evacuación en Gaza rescatando a 152 palestinos que llegarán a Italia en las próximas horas. Ha informado de ello, en la tarde del martes, el propio Palacio Chigi, confirmando que el Ejecutivo de Roma ha completado con "éxito" ambas operaciones, valiéndose de los servicios de inteligencia transalpinos, que han colaborado con otros actores "internacionales y locales". Italia, así pues, es el primer país occidental y europeo en intervenir por razones humanitarias en Gaza.