Israel destruye y se apropia de la cultura gastronómica palestina

La cocinera y escritora Sandra Guimarães revela cómo el proyecto sionista implica la destrucción de olivos, el control de los recursos hídricos y la apropiación del hummus y el falafel. Destruir olivares centenarios, prohibir la cosecha de za’atar —una hierba emblemática de la gastronomía local— y transformar el hummus y el falafel en «platos típicos israelíes». El proyecto sionista de colonizar Palestina no se limita a la tierra y las casas: también llega a la mesa.
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Levítico 11:20 "Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación".
Hay que matar a todos los niños menores de 2 años nacidos "cerca" de Belén.
Si son mayores de 2 años ya los puedes matar por terroristas, leyes actuales.
no me lo esperaba dada su historia....
Qué pasaría si el mundo árabe hiciera los mismo? Qué intencion tienen con ello? No es conspiracionismo pero viéndo cuales son las intenciones con Palestina y su interes por espandir la tierra prometida habria que vigilarloy por supuesto no permitirlo