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Israel destruye y se apropia de la cultura gastronómica palestina

Israel destruye y se apropia de la cultura gastronómica palestina

La cocinera y escritora Sandra Guimarães revela cómo el proyecto sionista implica la destrucción de olivos, el control de los recursos hídricos y la apropiación del hummus y el falafel. Destruir olivares centenarios, prohibir la cosecha de za’atar —una hierba emblemática de la gastronomía local— y transformar el hummus y el falafel en «platos típicos israelíes». El proyecto sionista de colonizar Palestina no se limita a la tierra y las casas: también llega a la mesa.

| etiquetas: israel , destrucción , apropiación , cultura gastronómica , palestina
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11 comentarios
13 3 1 K 183 actualidad
Mark_ #3 Mark_
Se han apropiado de todo el territorio palestino, imagínate qué iban a hacer con su gastronomía.
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Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Por lo menos la han conservado en vez de sustituirla por las mierdas hervidas que se comían en Europa y Rusia sus abuelos.
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Malinke #2 Malinke
Debe de ser que dios hace 3000 años no les dio recetas.
2 K 48
#6 Poll
#2 Es que el Levítico les prohíbe comer casi todo, has bicho imaginarios que nadie ha visto.

Levítico 11:20 "Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación".
1 K 23
Malinke #7 Malinke
#6 ¿no se estarán saltando el levítico con lo de la comida y practicando un genocidio porque lo dice el levítico? Realmente no sé si dice lo del genocidio, así abiertamente.
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#8 Poll
#7 Bueno, lo de matar niños ya lo puso de moda el rey Herodes.
Hay que matar a todos los niños menores de 2 años nacidos "cerca" de Belén.
Si son mayores de 2 años ya los puedes matar por terroristas, leyes actuales.
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Malinke #9 Malinke
#8 de ese si sabía. De lo que cuentan los judios sobre lo que les dijo dios sobre la tierra que les pertenece lo oigo últimamente cuando justifican sus acciones para quedarse con Palestina, pero no sé si iba incluído deshacerse de la gente que ahí habita. Sería paradójico que se saltaran las recomendaciones culinarias, fáciles de seguir, y si lleven a cabo las recomendaciones más violentas y sanguinarias. Creo que los que creen que les pertenece esa tierra están locos.
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#1 marcotolo
israel robando lo que sea?
no me lo esperaba dada su historia....
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estemenda #5 estemenda
#1 Para ellos es kosher y cantar :troll:
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wata #10 wata
Argentinos...llevad cuidado!
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#11 luckyy
Aquí en España, en Toledo, Segovia y todos aquellos lugares donde el lobby judio, amigo de Aznar y Gallardon,ha puesto chapitas para indicar los lugares que ocupaban hace mas de cuatro cientos años deberían prestar atención.
Qué pasaría si el mundo árabe hiciera los mismo? Qué intencion tienen con ello? No es conspiracionismo pero viéndo cuales son las intenciones con Palestina y su interes por espandir la tierra prometida habria que vigilarloy por supuesto no permitirlo
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menéame