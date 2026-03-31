Israel destruye y se apropia de la cultura gastronómica palestina

La cocinera y escritora Sandra Guimarães revela cómo el proyecto sionista implica la destrucción de olivos, el control de los recursos hídricos y la apropiación del hummus y el falafel. Destruir olivares centenarios, prohibir la cosecha de za’atar —una hierba emblemática de la gastronomía local— y transformar el hummus y el falafel en «platos típicos israelíes». El proyecto sionista de colonizar Palestina no se limita a la tierra y las casas: también llega a la mesa.