edición general
13 meneos
22 clics
Israel acusa a Irán de usar bombas de racimo sobre Jerusalén (eng)

Israel acusa a Irán de usar bombas de racimo sobre Jerusalén (eng)

Irán e Israel no figuran entre los más de cien países que son parte del Convenio sobre Municiones en Racimo de 2008, que prohíbe el uso, la transferencia, la producción y el almacenamiento de bombas en racimo. Los iraníes «están utilizando municiones en racimo», declaró el portavoz militar israelí Nadav Shoshani en una rueda de prensa, sin proporcionar detalles sobre cuándo o dónde se lanzaron supuestamente esas municiones. meneame.net/story/israel-ataca-gaza-bombas-racimo

| etiquetas: bombas de racimo , israel , irán , ataques
12 1 0 K 149 actualidad
25 comentarios
12 1 0 K 149 actualidad
Comentarios destacados:        
Gry #3 Gry
En Israel está permitido su uso: en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cluster_Munitions

Si no están en contra de usar municiones de racimo contra otro sería un poco hipócrita protestar porque las usen contra uno. :troll:
21 K 255
Aluflipas #10 Aluflipas *
#3 Eso suponiendo que el estado genocida de Israel no esté proyectando como siempre hace. Principio de transposición de la propaganda nazi.
Vamos, que estoy casi seguro que Israel va a usar estas armas contra Irán.
edit: y lo mismo con el fosforo blanco.
2 K 31
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#3 Básicamente es "no estamos en contra de su uso", con eso está todo dicho.
0 K 15
Sr.No #21 Sr.No
#3 Ciertamente no tienen derecho a quejarse:

The treaty was opposed by a number of countries that produce or stockpile significant quantities of cluster munitions, including China, Russia, the United States, India, Israel, Pakistan and Brazil.
0 K 14
freeclimb #1 freeclimb
Israel es un estado genocida.
16 K 172
sotillo #12 sotillo
#1 Poco me parece para lo que merece su genocidio
2 K 32
magnifiqus #22 magnifiqus
#1 No hay genocida peor que el genocida hipócrita y llorón
0 K 9
tul #5 tul
buen provecho genocidas de mierda.
11 K 129
FrayM #7 FrayM
Me ha recordado al chiste...

- ¡Pero deje de apuñalar a ese hombre, que lo va a matar!

- Pues que no me llame asesino.
9 K 104
Asimismov #17 Asimismov
#7 te refieres a éste:  media
2 K 41
makinavaja #4 makinavaja
Habló de putas la tacones... xD xD xD xD
5 K 55
calde #6 calde
Genocidas lloricas.

Que hubiesen empezado por no invadir y atacar a los países de la zona, y de paso que hubiesen firmado ellos ese convenio contra la munición de racimo.

No han respetado nunca ni lo mínimo obligatorio, y cuando salen ellos perdiendo, vienen llorando. Estos no saben lo que es el honor. Qué vergüenza!
4 K 55
Paladio #2 Paladio
bien :hug:
4 K 54
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#2 no, está mal, esta mal usarlas y hay cientos de informes que te explican porque.

Pero hasta hace nada Israel las usó contra población en Gaza y Líbano y no pasó nada porque no firmaron el acuerdo internacional de prohibir su uso.

Esto es hipocresía.
8 K 120
Arzak_ #18 Arzak_
Israel lanzó bombas termobáricas en Gaza que “evaporaron” a 2.800 palestinos...
1 K 28
#9 Saville
Bueno... San Mateo 26:52.

En un idioma que esta gentuza entiende.
2 K 26
sotillo #13 sotillo
#9 SAN Mateo les daría con todo lo gordo
0 K 10
zhensydow #16 zhensydow
#9 no se Rick. Creo que los judíos no leen el nuevo testamento
0 K 10
#23 Saville
#16 jajaja cierto, quería decir argumentos con fundamentos religiosos, dejémoslo en que almenos son abrahámicas.
0 K 7
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo
No me parece bien que Iran use, supuestamente, bombas de racimo...
...peeeero...
..."quien a hierro mata a hierro muere".
0 K 16
#24 Tensk
Serán chilenas, que en el hemisferio norte es fin de temporada de poda.
0 K 11
XtrMnIO #25 XtrMnIO
No las están usando contra la colonia sionista, se las están devolviendo.
0 K 11
DDJ #14 DDJ
Y a saber si es verdad, que los genocidas estos son muy de acusar falsamente a los enemigos de lo que ellos sí hacen. Así les sirve para justificarse así mismo ante la opinión pública.
0 K 10
eltxoa #15 eltxoa
he visto los videos. he visto miles de videos ya. soy incapaz de distinguir lo que es ia y lo que no lo es.
0 K 10
cosmonauta #20 cosmonauta *
#15 No te obsesiones, mosquito, que luego nos das la murga
0 K 16

menéame