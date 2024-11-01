Israel acusa a Irán de usar bombas de racimo sobre Jerusalén (eng)

Irán e Israel no figuran entre los más de cien países que son parte del Convenio sobre Municiones en Racimo de 2008, que prohíbe el uso, la transferencia, la producción y el almacenamiento de bombas en racimo. Los iraníes «están utilizando municiones en racimo», declaró el portavoz militar israelí Nadav Shoshani en una rueda de prensa, sin proporcionar detalles sobre cuándo o dónde se lanzaron supuestamente esas municiones. meneame.net/story/israel-ataca-gaza-bombas-racimo
Si no están en contra de usar municiones de racimo contra otro sería un poco hipócrita protestar porque las usen contra uno.
Vamos, que estoy casi seguro que Israel va a usar estas armas contra Irán.
edit: y lo mismo con el fosforo blanco.
The treaty was opposed by a number of countries that produce or stockpile significant quantities of cluster munitions, including China, Russia, the United States, India, Israel, Pakistan and Brazil.
- ¡Pero deje de apuñalar a ese hombre, que lo va a matar!
- Pues que no me llame asesino.
Que hubiesen empezado por no invadir y atacar a los países de la zona, y de paso que hubiesen firmado ellos ese convenio contra la munición de racimo.
No han respetado nunca ni lo mínimo obligatorio, y cuando salen ellos perdiendo, vienen llorando. Estos no saben lo que es el honor. Qué vergüenza!
Pero hasta hace nada Israel las usó contra población en Gaza y Líbano y no pasó nada porque no firmaron el acuerdo internacional de prohibir su uso.
Esto es hipocresía.
En un idioma que esta gentuza entiende.
...peeeero...
..."quien a hierro mata a hierro muere".