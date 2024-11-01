El Islam no es una religión: es una amenaza real - Raad Salam

Raad Salam Naaman es doctor en Filología Árabe e Islámica por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Pontificia de Salamanca. Nacido en Nínive (Irak), donde se licenció en Estudios Árabes e Islámicos antes de huir por persecución religiosa, sobrevivió a guerras, secuestros y torturas por defender su fe cristiana frente al fanatismo islámico. Exiliado en España, es hoy un reconocido investigador, profesor y estudioso del Islam.