edición general
10 meneos
29 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

El Islam no es una religión: es una amenaza real - Raad Salam

Raad Salam Naaman es doctor en Filología Árabe e Islámica por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Pontificia de Salamanca. Nacido en Nínive (Irak), donde se licenció en Estudios Árabes e Islámicos antes de huir por persecución religiosa, sobrevivió a guerras, secuestros y torturas por defender su fe cristiana frente al fanatismo islámico. Exiliado en España, es hoy un reconocido investigador, profesor y estudioso del Islam.

| etiquetas: islam , amenaza , radicalismo islámico
9 1 9 K 20 politica
30 comentarios
9 1 9 K 20 politica
Comentarios destacados:          
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Un cristiano diciendo que el Islam es una amenaza.

El chiste se cuenta solo.
7 K 61
Pacman #3 Pacman
#1 Quien lo tiene que decir? Un ateo? Un pastafari?

Acaso por ser cristiano el mensaje deja de tener valor? Es menos cierto?
9 K 93
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#3 si y si a las dos últimas preguntas.
1 K 32
Pacman #8 Pacman
#5 pues has suspendido, tus respuestas son incorrectas
1 K 22
pazentrelosmundos #12 pazentrelosmundos
#8 mi ma... Ok :shit:
0 K 20
Pacman #26 Pacman
#12 Quien deberia enviar este mensaje para que te pareciese correcto?

Recuerda que el que lo emite sabe muy bien de que habla
0 K 11
Magog #9 Magog *
#1 #5 por eso el teórico del anarquismo era un tirado del campo y no un noble....
0 K 10
vicvic #7 vicvic
#3 Aparte, es doctor en filologia arabe e islàmica y para más inri nació en Irak de donde tuvo que exiliarse, y no como refugiado económico sino como perseguido. Vamos que no tiene ninguna autoridad, no como los que hablan sin haber conocido la realidad solo alentado por algún panfleto,esos si que tienen autoridad para hablar sobre este tema :-P
5 K 63
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#7 ¿Entonces como el KKK (o los mas actuales grupusculos cristiano-fascistoides) asesinaba negros esta bien decir que el cristianismo es racista?

CC #1
0 K 11
wata #16 wata
#7 Este señor sabe mucho...pero falla su argumento cuando antepone su crítica a decir que Jesús es el Mesías verdadero y por eso el Islam es Satán.
0 K 13
Esku #29 Esku
#3 Para el meneame promedio da igual que lo diga un ateo, un cristiano, un apóstata del Islam o un converso, se le va a tratar de ridiculizar y ningunear.
1 K 24
Barney_77 #22 Barney_77
#1 Con tú doctorado vienes a sentar cátedra... El chiste se cuenta solo
0 K 10
Atusateelpelo #24 Atusateelpelo
#22 Desconoces si tengo doctorado alguno.

Por suerte los cristioanofascistas aun no han llegado al poder en España para impedir que me exprese libremente como sucede en USA donde no son ninguna amenaza como el Islam... :troll:
0 K 11
JuanCarVen #4 JuanCarVen
los católicos no tienen al islam como amenaza, sus fieles se pasan a los evangelistas no se hacen musulmanes.
3 K 50
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Muerte a todas las religiones
4 K 48
#2 doppel
El Islam para los musulmanes
2 K 34
#11 UNX
#2 Ese es uno de los problemas: naces musulmán y suerte renegando de tu fe.
4 K 48
wata #17 wata
#11 Nadia nace siendo musulmán.
1 K 21
#18 UNX
#17 Para un musulmán, sí. Si en un país musulmán naces en una familia musulmana, eres musulmán.
2 K 34
wata #21 wata
#18 No. Naces con una inclinación natural hacia la creencia en la unicidad, según el Islam. Para ser musulmán tienes que hacerlo públicamente.
1 K 21
#28 UNX *
#21 Al menos en el sunismo wahabí pero creo que el casi todas las ramas, la religión se hereda del padre: naces siendo musulmán. Declarar que no eres musulmán es apostasía.
Ya tirando de ChatGPT, veo que es así en todas las escuelas del islam suní y también en el chií.
0 K 10
cocolisto #20 cocolisto
No me puedo creer que el islam tenga tantos casos de pederastia,de inmatriculaciones robadas al patrimonio español y de colegios que funden el cerebro de los chavales,como la iglesia catódica.
0 K 20
Barney_77 #23 Barney_77
#20 Claro que no, a lo mejor tu visión etnocéntrica te impide conocer la realidad.
0 K 10
#25 Somozano *
#20 En los últimos 25 hemos tenido tres atentados islámicos uno de ellos con 200 muertos
Cuantos católicos?
Colegios que funden el cerebro a los chavales. Si, por eso el 90% salen ateos de allí
Yo soy profesor, he tenido alumnas musulmanas que ante una imagen del David de Miguel Ángel me han pedido que quitara esa imagen inmediatamente y que deberían destruirla por mostrar un desnudo que es pecado
El patrimonio español es de cristianos católicos españoles. Ellos lo construyeron esos edificios…   » ver todo el comentario
1 K 17
Enero2025 #19 Enero2025
Progresistas pro islámicos…
Eso sí que es un chiste.
1 K 16
capitan__nemo #30 capitan__nemo
Lo que dije aqui
www.meneame.net/story/intolerables-frases-juez-peinado-como-profesor-e

Que creen el islam con el sello CE
Creo que algo hay, los que llevan las mezquitas, "curas" del islam deben pasar la certificacion.
0 K 15
#27 Ominous
Totalmente de acuerdo con el titular
0 K 10
#10 Tuathan
"La religión es como opio para el pueblo"
0 K 7
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
El problema no es que sea malo de por si
El problema es que cualquier religión en una zona mayoritaria ya consigue hacer cambiar la legislación y recortar libertades y derechos
Como en Irán tras la revolución sobre todo con nosotras
0 K 7

menéame