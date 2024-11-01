edición general
3 meneos
30 clics
iRobot se 'deRoomba': el fabricante de la aspiradora circular se declara en bancarrota

iRobot se 'deRoomba': el fabricante de la aspiradora circular se declara en bancarrota

El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se declaró este domingo en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y anunció que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa. La compañía, con sede en Massachusetts, dijo hoy que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

| etiquetas: irobot , roomba , bancarrota
2 1 0 K 29 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿Pero los aranceles no iban a reforzar a las empresas USA frente a las chinas? o_o
1 K 23
#5 Suleiman
Santrum es la low cost de Samsung?
0 K 13
#2 DatosOMientes
Los antivírus deberían detectar este medio y bloquearlo.
0 K 11
El_pofesional #1 El_pofesional
Es siempre el mismo patrón, la diferencia es que antes se tardaba decenas (o cientos) de años en llegar a los oligopolios. Ahora se crean mercados nuevos que se autofagocitan en cuestión de años, dejando, con suerte, más de un actor.
0 K 10
Catacroc #3 Catacroc
El siguiente movimiento de Naranjito, declarar ilegales las maquinas barredoras chinas por que roban datos.
0 K 10
abnog #6 abnog
¿En serio? ¿Este es el nivel del periodismo ahora?
0 K 10
ctrlaltsupr1 #7 ctrlaltsupr1
¿Eres tú, Matías?

¡Ah, no. Es el Huffingtonpost!
0 K 7

menéame