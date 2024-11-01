iRobot se 'deRoomba': el fabricante de la aspiradora circular se declara en bancarrota

El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se declaró este domingo en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y anunció que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa. La compañía, con sede en Massachusetts, dijo hoy que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.