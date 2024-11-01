Afirma que la derecha está como una "garrapata" agarrada a las instituciones para "entregar el dinero de las privatizaciones". Irene Montero celebra que haya "ganas de izquierda" y asegura que "las alianzas van a caer por su propio peso".
Que el abuelo y padre de Abascal chuparan de lo público es casta.... Que frigodedo venga de familia de chupones es casta, que Javier mugre chupe de lo público como su padre es casta, que los líderes del PP tengan de regalo puestos de altos cargos del estado con oposiciones amañadas es casta... Que una cajera llegué al gobierno es lo contrario a casta. Rae: dle.rae.es/casta
3. En algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión
Este era el framing de podemos con la casta. No hablaba de familias de hidalgos. Hablaba de la casta política que estaba separada del pueblo. Y para eso solo tienes que hacerte político
Podemos hablaba de lo que yo mismo te dije en 16. De casta de ladrones. Gente que no trabajo en su vida y llevan generaciones chupando del pueblo. Eso es una casta. Lee bien hombre. Y lee lo que pone, no lo que tú quieras leer haciendo malabares ridículos.
Escribe esto en ChatGPT:
A quien se refería podemos con la casta?
Respuesta. Es difícil salir de las ideologías pero de todo se sale si le pones empeño.
Lleva ojo, que cuando ves que la autovía está llena de kamikazes en dirección contraria igual hay que replantearse las cosas.
Se le llama cajera por que es su experiencia laboral.
6 meses en saturn antes de vivir de la política.
Si hubiera esta 20 años de cajera tendría mi respeto. No recuerdo a nadie echarle en cara a cayo lara que fuera agricultor. Es mas, para mi es un orgullo.
Pero esta pava no tiene experiencia en nada y esta mamando del estado 25.000 al mes, eso es casta. Es lo que ellos criticaban. Gente enchufada, gente de círculos, amigos de, mujeres de.... (Ana botella) por eso lo de cajera y por eso lo de casta.
Irene montero también cobra su paga como ex diputada española. Paga que julio anguita rechazo por que su jubilación como maestro era suficiente.
Irene Montero comenzó de diputada en 2016 así que en 2024 dejará Podemos y se dedicará a su profesión anterior.
Podemos no esta formado por casta política que solo busca mantener su sillón.
Ten en cuenta el historial de incumplimientos de su pareja hasta la fecha:
- No iba a abandonar Vallecas nunca, hasta que le dio por comprarse un chalet de lujo.
- Iba a educar a sus hijos en la pública, pero al final fue que no.
- No le importa financiar su supuesto feminismo con dinero de la teocracia más misógina del mundo.
- Pide supermercados públicos y critica a los empresarios mientras solicita dinero a sus fieles para montar una red de tabernas privadas.
- Critica que no se pague bien a los becarios pero en su empresa de Canal Red eran los propios becarios los que se quejaban por recibir sólo 200 euros al mes.
Gracias bonita pero cuánto más lejos mejor.
Es más, debería fichar por Vox. Eso si que les haría daño de verdad.
Y de mientras, con esas soplapolleces le van regalando el gobierno a la ultraderecha o a la derechita cobarde escenificada con una rosa en un puño convocatoria tras convocatoria.
Tus predicciones desde tu ley del sólo sí es sí y la trans, han ido al revés...
No eres la más indicada para hacer augurios...
Y a nada que vayas tú, a alguns coalición, partido, lista o similar, os vais a pique...
Tu tiempo pasó, el de Pablo también y el de Ione lo mismo... Vosotros, como políticos hundís lo que decís representar...
O os echáis a un lado y dejáis paso a una regeneración tipo Anuj Bost, o seguiréis cosechando resultados miserables hasta convertiría en UPYD...
Ahora la elección está clarísima, vuestros egos o vuestros ideales... Pero creo que todos aquí conocemos la respuesta...
Tu comentario si que es patético por cierto. Ni si queras me contradices ya te metes con que comentario.... No hay ya ni defensa por tu parte, por que no se puede defender.
Que sus ojalas nos reemplacen, espantan al obrero más comunista?
Ya se que no celebraron primarias con Irene montero, con ella hicieron una escepcion. Pero joder... Preguntad, que vote la gente.
O será por qué nosotros semos tontos del tó?