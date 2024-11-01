edición general
Irene Montero celebra que haya "ganas de izquierda" y asegura que "las alianzas van a caer por su propio peso"

Afirma que la derecha está como una "garrapata" agarrada a las instituciones para "entregar el dinero de las privatizaciones". Irene Montero celebra que haya "ganas de izquierda" y asegura que "las alianzas van a caer por su propio peso".

#4 endy
Ha sido un duro camino: Izquierda --> casta --> vivir del cuento
#11 Toponotomalasuerte
#4 sololos subnormales pueden llamarla despectivamente cajera y casta a la vez.... La derecha patria.
Torrezzno #12 Torrezzno
#11 creo que --> implica una progresion. De hecho Irene es el ejemplo perfecto de que la meritocracia no es un cuento.
#16 Toponotomalasuerte *
#12 yo lo que creo es que deberías de ir a la rae para ver qué significa casta.
Que el abuelo y padre de Abascal chuparan de lo público es casta.... Que frigodedo venga de familia de chupones es casta, que Javier mugre chupe de lo público como su padre es casta, que los líderes del PP tengan de regalo puestos de altos cargos del estado con oposiciones amañadas es casta... Que una cajera llegué al gobierno es lo contrario a casta. Rae: dle.rae.es/casta
#22 Toponotomalasuerte
#18 pues eres otro que aprende palabritas y las repite a la orden de su amo sin procesarlas y entender lo que significan. Vete a la rae y aplícate tb #16
Torrezzno #23 Torrezzno
#16

3. En algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión


Este era el framing de podemos con la casta. No hablaba de familias de hidalgos. Hablaba de la casta política que estaba separada del pueblo. Y para eso solo tienes que hacerte político
#25 Toponotomalasuerte
#23 jajajajajaajsjajsjsjsjsjsjsjsjsjsjJsjsjsjs
Podemos hablaba de lo que yo mismo te dije en 16. De casta de ladrones. Gente que no trabajo en su vida y llevan generaciones chupando del pueblo. Eso es una casta. Lee bien hombre. Y lee lo que pone, no lo que tú quieras leer haciendo malabares ridículos.
Torrezzno #27 Torrezzno *
#25 estamos cabezones hoy

Escribe esto en ChatGPT:
A quien se refería podemos con la casta?

Respuesta. Es difícil salir de las ideologías pero de todo se sale si le pones empeño.  media
#31 Toponotomalasuerte
#27 jajajsjsjsjsjsjjssjsjjs claro. La definición de la rae no tiene nada que ver. La casta política es lo que tú dices. No los enchufados de siempre que llevan generaciones robando de mis impuestos.
#36 DatosOMientes
#25 Creo que eres la primera persona que dice haber entendido lo de casta en la acepción que tú has dicho y no en la de #23.

Lleva ojo, que cuando ves que la autovía está llena de kamikazes en dirección contraria igual hay que replantearse las cosas.
#41 Toponotomalasuerte
#36 si claro. Para que buscar lo que significa... Mejor hacer el invent. La rae es güoke.
Druidaferal #18 Druidaferal *
#11 a ver te explico.

Se le llama cajera por que es su experiencia laboral.
6 meses en saturn antes de vivir de la política.
Si hubiera esta 20 años de cajera tendría mi respeto. No recuerdo a nadie echarle en cara a cayo lara que fuera agricultor. Es mas, para mi es un orgullo.

Pero esta pava no tiene experiencia en nada y esta mamando del estado 25.000 al mes, eso es casta. Es lo que ellos criticaban. Gente enchufada, gente de círculos, amigos de, mujeres de.... (Ana botella) por eso lo de cajera y por eso lo de casta.
#34 Nasser *
#18 Rezumas odio ignorancia te inventas datos falsos y te falta de etica Vox te da la bienvenida, ya vas haciendo méritos.
Druidaferal #35 Druidaferal
#34 me alegro. Cualquier cosa que me haga estar cerca de los "buenos", del burka, y todas esas cosas maravillosas que defienden, me alegro, tanto odiarlas como que me desprecies. Gracias
#38 Nasser
#35 Desgraciadamente te degradas y desprecias tú solo con tus soeces comentarios
#2 miraqueereslinda *
Irene montero ya sólo espera una cosa, mantener su paguita de dinero público para no tener que volver de cajera al súper.  media
Druidaferal #13 Druidaferal *
#2 hola, ese dato es falso. Irene no cobra eso....
Irene montero también cobra su paga como ex diputada española. Paga que julio anguita rechazo por que su jubilación como maestro era suficiente.
#28 _4126
#13 Los diputados cobran el paro que les corresponde, si eres eurodiputada no estás en paro.
Druidaferal #30 Druidaferal *
#28 tiene paga de ex diputada eh. No es excluyente. Igual que Pablo Iglesias, uno de esos excesos que a Pablo Iglesias le parecían mal de la casta y ahí están cobrando...
#21 meneametemp
#2 No sé porque la tenéis tanta inquina. En Vistalegre ya se estableció que ningún cargo público podria serlo durante más de 8 años para no profesionalizar la política y fomentar la rotación.

Irene Montero comenzó de diputada en 2016 así que en 2024 dejará Podemos y se dedicará a su profesión anterior.

Podemos no esta formado por casta política que solo busca mantener su sillón.
#26 miraqueereslinda
#21 de verdad que si cumple eso (y no es porque se queda sin escaño) me sorprendería.

Ten en cuenta el historial de incumplimientos de su pareja hasta la fecha:

- No iba a abandonar Vallecas nunca, hasta que le dio por comprarse un chalet de lujo.

- Iba a educar a sus hijos en la pública, pero al final fue que no.

- No le importa financiar su supuesto feminismo con dinero de la teocracia más misógina del mundo.

- Pide supermercados públicos y critica a los empresarios mientras solicita dinero a sus fieles para montar una red de tabernas privadas.

- Critica que no se pague bien a los becarios pero en su empresa de Canal Red eran los propios becarios los que se quejaban por recibir sólo 200 euros al mes.
#39 meneametemp
#26 +10 caracteres  media
#29 Nasser *
#2 repugnante comentario clasista y machista, otro de vox y con los mismos argumentos
Aguarrás #3 Aguarrás *
La pedorra esta es de las que te viene a ayudar y en el proceso te ha apuñalado, incinerado y envenenado.
Gracias bonita pero cuánto más lejos mejor.
Es más, debería fichar por Vox. Eso si que les haría daño de verdad. xD :troll:
Druidaferal #14 Druidaferal
#3 buenísimo
#32 Nasser
#3 Otro de Vox disimulando
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Cada vez que habla sube vox.
3 K 40
Druidaferal #1 Druidaferal
Y me votarán a mi, añadió.
3 K 39
Arkhan #8 Arkhan
Hay ganas de ver un gobierno de izquierdas, no de ver a cuatre tontopolles endiosades creyéndose el ombligo de la izquierda pelearse con otres que tienen su mismo trauma infantil de carencia de aceptación en un grupo.

Y de mientras, con esas soplapolleces le van regalando el gobierno a la ultraderecha o a la derechita cobarde escenificada con una rosa en un puño convocatoria tras convocatoria.
mperdut #7 mperdut
Ganas de izquierdas igual si, pero ganas de Podemos me da que no.
#17 Empakus *
Aiiiix... Irene...
Tus predicciones desde tu ley del sólo sí es sí y la trans, han ido al revés...
No eres la más indicada para hacer augurios...
Y a nada que vayas tú, a alguns coalición, partido, lista o similar, os vais a pique...
Tu tiempo pasó, el de Pablo también y el de Ione lo mismo... Vosotros, como políticos hundís lo que decís representar...
O os echáis a un lado y dejáis paso a una regeneración tipo Anuj Bost, o seguiréis cosechando resultados miserables hasta convertiría en UPYD...
Ahora la elección está clarísima, vuestros egos o vuestros ideales... Pero creo que todos aquí conocemos la respuesta...
#37 Nasser *
Ya soltaron a todos los perros Psocialistos y Sumaretas a ladrar y vomitar mierda parecen los comentarios de okdiario, que asco, Eduardo Inda os va a premiar
#15 ddomingo *
Y yo que pensaba que era del mundo today y resulta que lo dice de verdad!!! xD xD xD xD
GeneWilder #20 GeneWilder
El submarino de VOX.
MellamoMulo #6 MellamoMulo *
Pues mira Irene, ni a favor ni en contra por ahora; ya veremos que se va cristalizando, pero ver la bilis que sigues despertando en comentarios como los 5 primeros da gusto y me inclina por querer que UP también se una a esa coalición
Arkhan #9 Arkhan
#6 Depende, si sigue en esa tónica lo único que puede hacer es conseguir que su participación en cualquier coalición salte por los aires por su mera presencia.
MellamoMulo #10 MellamoMulo
#9 dejemos de frotar bolas de cristal. Esperemos a ver y mientras tanto disfrutemos del espectáculo de ver cómo la bilis de los cachorros brota de sus hocicos
Druidaferal #40 Druidaferal *
siempre y cuando me aleje más y más de gente como Irene montero, doy gracias. Te lo agradezco.
Tu comentario si que es patético por cierto. Ni si queras me contradices ya te metes con que comentario.... No hay ya ni defensa por tu parte, por que no se puede defender.
Druidaferal #24 Druidaferal
Pero bueno, nadie en podemos se da cuenta que está mujer es despreciada. Que salir con un micro a poner hombres y mujeres en contra es un suicidio político?
Que sus ojalas nos reemplacen, espantan al obrero más comunista?
Ya se que no celebraron primarias con Irene montero, con ella hicieron una escepcion. Pero joder... Preguntad, que vote la gente.
Estoeslaostia #19 Estoeslaostia
Gracias a Podemos, nosotros los de Vox triunfamos.
...
O será por qué nosotros semos tontos del tó?
