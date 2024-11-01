·
Iraníes celebran desde sus azoteas el ataque contra la residencia oficial de Jamenei
Unas iraníes reaccionan ante el ataque al complejo residencial del líder supremo de la república islámica.
irán
jamenei
actualidad
#1
Torrezzno
Están hasta los huevos es comprensible
14
K
179
#3
elBerzas
#1
no, ahora no podrán usar sus burkas empoderadores, deben ser risas nerviosas.
3
K
27
#6
Veelicus
#1
Es normal que muchisima gente se alegre de que ataquen a los islamistas, el problema es si piensan que estos ataques los hacen por el bien de los Iranies... pronto comprobaran que no.
8
K
89
#15
Asimismov
#1
t'equivocas: rstán hasta los ovarios.
0
K
12
#24
ManTK
#1
hasta los ovarios.
0
K
9
#4
Spirito
*
No ha sido en Irán, sino en los países del entorno, donde sabían que habían militares de EEUU hospedados alli. Luego ya lo desmentiran.
Es propaganda de Occidente.
El nivel de manipulación es bestial.
7
K
111
#5
Findeton
#4
No como tus mensajes, que para nada son propaganda putineja.
9
K
17
#7
fremen11
#5
Pero entoces, es mentira o no???
0
K
9
#11
Spirito
#7
Es cierto ese ataque al hotel, pero no ha sido en Irán.
Ha sido en algún país de la zona aliado de EEUU, ya no sé si Arabia Saudí, o Kuwait...
Allí había oficiales de alto mando y otros militares de EEUU e Israel y por eso lo festeja el pueblo, porque el pueblo está con Irán y no con los Israelíes ni con los norteamericanos.
Lo estaban comentado en directo cuando ha ocurrido.
4
K
57
#14
amusgada
#11
el hotel que no es hotel, hoy hubo 2: en Bahrain, al lado de la base de Manama (y no, no había alto mando, pero sí parece que los drones no son muy hábiles esquivando rascacielos, ya pasó en Ucrania), el edificio muy alto y estrecho al que le cayó un dron Shahed. Y luego otro hotel que le cayó un poco de debris en la intercepción, mucho más bajo.
0
K
8
#16
fremen11
*
#11
Ha sido en Bahréin, pero no te lo preguntaba a ti
1
K
19
#8
Spirito
#5
Te ha enviado vuestra sargento Elenita, para no hacer ella más el ridículo ¿Verdad?
3
K
47
#21
cosmonauta
#8
El que está haciendo el ridículo eres tú
0
K
17
#27
lameth
#21
Te equivocas, este video salió esta mañana, y es del ataque iraní a una base yanki.
0
K
10
#26
Cuñado
#8
Ah, ¿pero tiene límite? No se lo conozco.
0
K
9
#19
salteado3
#4
Es un hotel donde normalmente se albergan militares yankis. Pero ese es el nivel de reddit.
0
K
10
#20
cosmonauta
*
#4
¿Como puedes decir semejante idiotez sin sonrojarte? Y hablando de propaganda
0
K
17
#2
guillersk
A ver si muerto el perro, se acaba la rabia
3
K
43
#17
JuanCarVen
#2
Han pasado de Jomeini a Jameini en el 89, hace décadas que el perro es una manada. Fijo que hay toda una cadena de sucesores.
1
K
29
#12
placeres
.... Esto es igual a cuando tiraron la estatua de Sadam Huseim y de repente de lleno de banderitas y gente vitoreando y las camaras en directo.
Se supone que Iran tiene el internet caido capado, que los norteamericanos impiden las comunicaciones entre los lideres y militares pero estos videos nos llegan a la máxima calidad ¿Nos toman por idiotas? ya se la respuesta (Se que la CIA repartió miles de starlink por todo irán para su propaganda pero evidentemente solo nos llega lo que ellos quieren contarnos).
A ver cuantos de esos que lo celebran dentro de un año siguen vivos en medio de la guerra civil yugoslava que los israelíes ya estan alegremente preparando.
1
K
29
#25
JuanCarVen
#23
Queda Jemeini, Jimeini y Jumeini todavía con vida.
Es tan infantil querer vender que si matan al líder Supremo todo se soluciona, que cuesta pensar que personas adultas funcionales se lo crean. En Europa somos expertos en ese tema las llamamos Casas Reales.
1
K
21
#9
magnifiqus
Ahora Trump negociará con el nuevo Ayatola para que todo siga igual, excepto que ya no le venderán el petróleo a China. ¡Libertaz!
0
K
8
#10
magnifiqus
#9
Y sí, espero que algún día el pueblo iraní pueda decidir en libertad su futuro, sin guardianes de la moral ni injerencias extranjeras
2
K
21
#13
Spirito
#9
No se ha confirmado la muerte del Ayatolá Jomeini y ya lo das por muerto.
Baia, baia, baia los chicos del Pentágono.
1
K
27
#18
JuanCarVen
#13
Jomeini falleció en 1989
, Jameini es desde entonces el líder Supremo.
1
K
20
#23
Spirito
#18
Bueno, un líder de Irán que empieza por J y acaba por i.
1
K
20
#22
magnifiqus
#13
Hablo irónicamente desde el punto de vista de los que se alegran por la caída del Ayatola. Como si los usanos estuvieran ahí para llevarles la libertad.
Después de lo que acaba de pasar en Venezuela, está la cosa como para fiarse de Trump.
Por cierto, Spirito, en esta historia no hay buenos y malos. Son todos malos. El régimen iraní es una mierda, los israelíes son unos putos genocidas y USA ahora mismo es el mayor peligro que existe para la paz mundial. Aún así, el régimen iraní tiene derecho a defenderse, y todos estamos deseando ver que algún país en el mundo es capaz de parar al loco de Trump. Pero esto no hace a los iraníes buenos. Veremos qué sale de todo este merdé.
2
K
36
