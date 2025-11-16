edición general
5 meneos
13 clics

Irán siembra nubes para combatir la peor sequía en décadas

Las autoridades iraníes iniciaron el sábado operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, informaron el domingo los medios estatales. El presidente Masud Pezeshkian advirtió que Teherán podría tener que ser evacuada debido a la escasez de agua si no llovía antes de fin de año.

| etiquetas: iran , siembra , nubes , sequia
4 1 0 K 68 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 68 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
¿Veis como lo de los chemtrails es verdad?
1 K 32
enochmm #7 enochmm
#1 Normal, allí no son católicos y no tienen a San Isidro Labrador para poder rezarle!
0 K 11
Connect #6 Connect
#5 Pero eso no es una evcuación, es un traslado de capital. A la gente la van a dejar donde están y se trasladarán Ministerios, organismos, etc.... Y algunos habitantes, pero una cosa es un traslado planificado y con tiempo de una capital, y otra evacuar casi de la noche a la mañana toda una ciudad de 9 millones de habitantes. ¿Donde los van a meter? En tiendas de campaña al lado de un lago?

Que eso está mal. Alguna agencia ha interpretado mal la noticia.
0 K 15
Connect #2 Connect *
No entiendo por que tienen que evacuar una ciudad por falta de agua. ¿A donde van a llevar a millones de personas? Eso alguien lo ha interpretado mal y se ha ido repitiendo. Además del peligro de saqueo y delincuencia que se generaría con cientos de miles de viviendas vacías, locales, tiendas, etc.... vacíos y sin sus dueños. Sería imposible vigilar y controlar todo eso ni policial ni militarmente.

Lo lógico en todo caso es traer agua aunque sea racionada. Mucho más barato de gestionar y fácil logísticamente. Que evacuar una ciudad de unos 9 millones de habitantes y que en su area metropolitana son 14 millones. Eso es imposible de hacer.
0 K 15
Veelicus #3 Veelicus
#2 Lo estan haciendo en mas sitios del mundo
1 K 23
Connect #4 Connect *
#3 A sí? Dónde?
Te lo has inventado xD
0 K 15

menéame