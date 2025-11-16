Irán siembra nubes para combatir la peor sequía en décadas

Las autoridades iraníes iniciaron el sábado operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, informaron el domingo los medios estatales. El presidente Masud Pezeshkian advirtió que Teherán podría tener que ser evacuada debido a la escasez de agua si no llovía antes de fin de año.
| etiquetas: iran , siembra , nubes , sequia
Que eso está mal. Alguna agencia ha interpretado mal la noticia.
Lo lógico en todo caso es traer agua aunque sea racionada. Mucho más barato de gestionar y fácil logísticamente. Que evacuar una ciudad de unos 9 millones de habitantes y que en su area metropolitana son 14 millones. Eso es imposible de hacer.
Te lo has inventado