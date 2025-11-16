Irán siembra nubes para combatir la peor sequía en décadas

Las autoridades iraníes iniciaron el sábado operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, informaron el domingo los medios estatales. El presidente Masud Pezeshkian advirtió que Teherán podría tener que ser evacuada debido a la escasez de agua si no llovía antes de fin de año.