edición general
9 meneos
26 clics

Irán rechaza exigencias de EEUU y critica a Washington por buscar “sumisión” en lugar de un acuerdo

La respuesta iraní se produjo después de que la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Morgan Ortagas, reiterara en el Consejo de Seguridad la disposición de Washington a dialogar, pero solo bajo la condición de que las conversaciones fueran "directas y significativas". Ortagas insistió en el principio de "cero enriquecimiento" dentro de Irán y urgió a Teherán a "tomar la mano extendida de la diplomacia" del presidente Trump. En un comunicado oficial, la Misión iraní en Nueva York manifestó su "sorpresa" por recibir "lecciones de...

| etiquetas: irán , eeuu , diplomacia , sumisión , acuerdo , israel
8 1 1 K 97 actualidad
3 comentarios
8 1 1 K 97 actualidad
Malinke #1 Malinke
Como con la UE, pero la UE calla.
3 K 63
tul #2 tul
#1 callan sus lideres que estan en esos puestos elegidos a dedo desde la metropoli
0 K 12
io1976 #3 io1976
“Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal”. Eso lo dijo todo un nobel de la paz...
0 K 10

menéame