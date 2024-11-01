Irán niega haber atacado a los Emiratos Árabes Unidos y advierte de una «respuesta contundente» si se lanzan ataques desde su territorio (EN)

Las Fuerzas Armadas de Irán negaron haber llevado a cabo ningún ataque con misiles o drones contra los Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, según informó el martes el medio estatal iraní IRIB.
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Pero no dejes que tu fracaso tergiversando lo que he dicho te detenga. Si practicas mucho, algún día muy lejano podrás hacer tergiversaciones que no den vergüenza ajena.
Nada que todo lo que hace USrael contra Irán es por el pueblo y las mujeres iraníes..........si es que te tienes que descojonar.......
Mira, será mejor que practiques el arte de la tergiversación en privado. Busca a alguien de tu confianza y enséñale tus 10 mejores tergiversaciones. Pídele que te dé su honesta opinión. Avanzarás más, y evitarás dar vergüenza ajena... en público.
Menos mal que al menos ya no vas diciendo por ahí que yo he pedido tu expulsión jajsjs
Es un aviso a los yankis y a los estados del golfo. Si quieren "abrir" Ormuz, tendrá consecuencias.