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Irán niega haber atacado a los Emiratos Árabes Unidos y advierte de una «respuesta contundente» si se lanzan ataques desde su territorio (EN)

Irán niega haber atacado a los Emiratos Árabes Unidos y advierte de una «respuesta contundente» si se lanzan ataques desde su territorio (EN)

Las Fuerzas Armadas de Irán negaron haber llevado a cabo ningún ataque con misiles o drones contra los Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, según informó el martes el medio estatal iraní IRIB.

| etiquetas: irán , eeuu , emiratos , israel , sionismo , guerra
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Están diciendo que “alguien” quiere que el conflicto escale?
29 K 290
suppiluliuma #4 suppiluliuma
#1 Si lo dice Irán, me lo creo. Al fin y al cabo, no tienen tiempo para mentir. Están muy ocupados ahorcando a todos esos agentes del Mossad que pillaron con las manos en la masa en enero. :troll:
19 K -3
#5 chavi
#4 Exactamente qué razón tendrían para mentir ? Han mentido antes ?
17 K 173
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#5 Claro que no han mentido. ¡En irán había miles de agentes del Mossad! :shit:
4 K 11
Alakrán_ #20 Alakrán_
#5 ¿Que si ha mentido Irán en la guerra? Ya se sabe que la primera víctima es la verdad.
0 K 16
#7 fremen11
#4 Vaya, defendiendo genocidas, tú?? No puede ser.......
22 K 241
suppiluliuma #10 suppiluliuma *
#7 Hombre, que quieres que te diga. De los dos, el que parece estar defendiendo a los ayatolás eres tú. Y tampoco diría que son genocidas, aunque les gusta matar iraníes que no veas.

Pero no dejes que tu fracaso tergiversando lo que he dicho te detenga. Si practicas mucho, algún día muy lejano podrás hacer tergiversaciones que no den vergüenza ajena. :troll:
7 K 17
#11 fremen11
#10 Jajajaja tú hablando de tergiversar y vergüenza ajena, jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja

Nada que todo lo que hace USrael contra Irán es por el pueblo y las mujeres iraníes..........si es que te tienes que descojonar.......
10 K 108
suppiluliuma #14 suppiluliuma *
#11 El último párrafo es tuyo, no mío. Me temo que sigues inventándote lo que pienso. Y lo del descojone puede ser un desajuste de la medicación. Ten cuidado con eso.

Mira, será mejor que practiques el arte de la tergiversación en privado. Busca a alguien de tu confianza y enséñale tus 10 mejores tergiversaciones. Pídele que te dé su honesta opinión. Avanzarás más, y evitarás dar vergüenza ajena... en público.
8 K -1
#15 fremen11
#14 Que a ti te de vergüenza ajena es que me la trae floja, venga chaval regresa a tu cueva y limpiatela que la tienes naranja de cascartela comiendo Cheetos.......
5 K 56
Bombástico #18 Bombástico
#14 El lápiz más afilado del estuche xD

Menos mal que al menos ya no vas diciendo por ahí que yo he pedido tu expulsión jajsjs
0 K 9
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#1 antisemita!
2 K 37
sotillo #13 sotillo
#1 Israel atacando a sus colaboradores para culpar a Irán, si no hay víctimas mortales que no se relajen que la próxima ponen unas docenas
5 K 51
Rembrandt #17 Rembrandt
#1 Están diciendo que han sido ellos. Otra cosa es que no entiendas o no quieras entenderlo.

Es un aviso a los yankis y a los estados del golfo. Si quieren "abrir" Ormuz, tendrá consecuencias.
0 K 10
Sergio_ftv #12 Sergio_ftv
El tema es que Irán ahora mismo tiene mayor credibilidad que el garrulo de Trump.
17 K 153
LinternaGorri #16 LinternaGorri
#12 y que suppiluliuma
2 K 21
#6 DenisseJoel
A ver si es que ya han comenzado las operaciones de bandera falsa...
1 K 22
#19 perica_we
bueno, parece que van logrando la alienización que querían, pero veremos a ver que dura más, ése proceso o las reservas de petróleo
0 K 7
Thirsty #2 Thirsty
Esto es el noticiero. Que aburridos estarían aquí, sin unas buenas guerras.
4 K -12
#3 fremen11
#2 Buah!! Sólo con la corrupción de la ultraderecha patria hay para entretenerse de sobra.......
4 K 59

menéame