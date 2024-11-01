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Irán ha causado daños en un número increíble de instalaciones militares estadounidenses (EN)

La mayoría de las posiciones militares estadounidenses en Medio Oriente han sido dañadas por ataques iraníes, según una Investigación de CNN publicada el viernes.

| etiquetas: irán , golfo , eeuu , bases , guerra
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5 comentarios
7 2 0 K 83 actualidad
Apotropeo #2 Apotropeo
Lo que es " un número increíble", es la cantidad de instalaciones militares que tienen los USA por todo el mundo.
4 K 62
Tkachenko #5 Tkachenko *
#4 igual es por ésto:

A U.S. source familiar with the situation told CNN that the scale of the damage was unprecedented. “I’ve never seen anything like this before.… These are rapid, targeted strikes, with [advanced] technology,” the source said.
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taSanás #1 taSanás
“Un un número increíble suena a frase de trump.
1 K 17
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 "At least 16 American installations across eight countries"

Parece ser que el 16 es un número increíble. Igual por ser potencia de dos. :shit:
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taSanás #4 taSanás
#3 entonces suena aún más a trump, no es exagerado el tío ni nah
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menéame