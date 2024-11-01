Irán firmó un tratado secreto con Rusia para obtener capacidad antiaerea de última generación [eng]

El acuerdo con valor aproximado de unos 500 M€, firmado en Moscú en diciembre de 2025 entre Rosoboronexport (exportador de armas ruso) y el Ministerio de Defensa iraní (MODAFL), compromete a Rusia a entregar 500 unidades de lanzamiento Verba de última generación, sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS), y 2500 misiles 9M336. Con envíos programados entre 2027 y 2029. Rusia e Irán mantienen un tratado de asociación estratégica, aunque sin cláusula de defensa mutua.