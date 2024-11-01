edición general
7 meneos
8 clics
Irán firmó un tratado secreto con Rusia para obtener capacidad antiaerea de última generación [eng]

Irán firmó un tratado secreto con Rusia para obtener capacidad antiaerea de última generación [eng]

El acuerdo con valor aproximado de unos 500 M€, firmado en Moscú en diciembre de 2025 entre Rosoboronexport (exportador de armas ruso) y el Ministerio de Defensa iraní (MODAFL), compromete a Rusia a entregar 500 unidades de lanzamiento Verba de última generación, sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS), y 2500 misiles 9M336. Con envíos programados entre 2027 y 2029. Rusia e Irán mantienen un tratado de asociación estratégica, aunque sin cláusula de defensa mutua.

| etiquetas: geoestrategia , militar , economía , colaboración , coordinación
5 2 2 K 66 actualidad
9 comentarios
5 2 2 K 66 actualidad
Dramaba #1 Dramaba
Pues para ser tan secreto el tratado este...
4 K 54
alehopio #2 alehopio
Varias fuentes OSINT (Open Source Intelligence) han documentado extensamente movimientos logísticos que sugieren que los envíos de material militar ruso a Irán ya están en curso.

Antonov An-124 Ruslan: Aterrizajes no anunciados en el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán, con especulaciones sobre transferencias de sistemas antiaéreos.

Al menos cinco vuelos de Il-76 y Il-96 durante la primera semana de enero de 2026.

Fuentes citadas por Anadolu Agency indicaron que "ciertos sistemas podrían haber sido entregados a Irán antes de lo previsto"
1 K 35
Ripio #6 Ripio
#2 Parece que los chinos les están chivando las posiciones de los THAAD desplegados para frenar respuestas a los ataques.
Hay imagines satelitales.
1 K 31
Veelicus #9 Veelicus
#6 Y mas cosas les estaran diciendo, el otro dia hicieron publica una imagen de una base donde habia un porron de aviones cisterna.
Los chinos tb estan mandando armamento.

Que EEUU lleve tanto tiempo dandole vueltas a si atacan o no es porque saben que les puede salir el tiro por la culata.

Ojala mañana los iranies anuncien que tienen una bomba atomica, nos ahorrariamos decenas de miles de muertos.
0 K 11
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Como les funcione igual que en Ucrania...
1 K 30
Esfingo #3 Esfingo
¿La misma que Venezuela o la que deja pasar los drones ucranianos?
1 K 22
azathothruna #7 azathothruna
Espero que tambien con China
Y que los iranies no traicionen a iran, a pesar de la mierda de represion
0 K 15
#5 drstrangelove
Hombre si hay constancia de aviones rusos de transporte arribando a Teherán, no creo que sea para entregar un cargamento de balalaikas....
0 K 11
ElBeaver #8 ElBeaver
#5 la musica en iran es haram
0 K 7

menéame