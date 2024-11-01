Irán firmó un tratado secreto con Rusia para obtener capacidad antiaerea de última generación [eng]

El acuerdo con valor aproximado de unos 500 M€, firmado en Moscú en diciembre de 2025 entre Rosoboronexport (exportador de armas ruso) y el Ministerio de Defensa iraní (MODAFL), compromete a Rusia a entregar 500 unidades de lanzamiento Verba de última generación, sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS), y 2500 misiles 9M336. Con envíos programados entre 2027 y 2029. Rusia e Irán mantienen un tratado de asociación estratégica, aunque sin cláusula de defensa mutua.
| etiquetas: geoestrategia , militar , economía , colaboración , coordinación
Antonov An-124 Ruslan: Aterrizajes no anunciados en el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán, con especulaciones sobre transferencias de sistemas antiaéreos.
Al menos cinco vuelos de Il-76 y Il-96 durante la primera semana de enero de 2026.
Fuentes citadas por Anadolu Agency indicaron que "ciertos sistemas podrían haber sido entregados a Irán antes de lo previsto"
Hay imagines satelitales.
Los chinos tb estan mandando armamento.
Que EEUU lleve tanto tiempo dandole vueltas a si atacan o no es porque saben que les puede salir el tiro por la culata.
Ojala mañana los iranies anuncien que tienen una bomba atomica, nos ahorrariamos decenas de miles de muertos.
Y que los iranies no traicionen a iran, a pesar de la mierda de represion