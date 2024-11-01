Irán acusó a Milei de haber "cruzado una línea roja" y advirtió sobre una "respuesta proporcional"

El gobierno de Irán, a través de sus canales oficiales de difusión internacional, lanzó una dura advertencia contra Javier Milei, a quien acusó de haber "cruzado una línea roja" tras afirmar que el país persa es "enemigo" de la Argentina. Mediante una editorial publicada en el diario Tehran Times, las autoridades iraníes consideraron que el Gobierno argentino declaró formalmente una enemistad con la República Islámica, lo que obligaría a llevar a cabo una "respuesta proporcional".