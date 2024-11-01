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Irán acusó a Milei de haber "cruzado una línea roja" y advirtió sobre una "respuesta proporcional"

Irán acusó a Milei de haber "cruzado una línea roja" y advirtió sobre una "respuesta proporcional"

El gobierno de Irán, a través de sus canales oficiales de difusión internacional, lanzó una dura advertencia contra Javier Milei, a quien acusó de haber "cruzado una línea roja" tras afirmar que el país persa es "enemigo" de la Argentina. Mediante una editorial publicada en el diario Tehran Times, las autoridades iraníes consideraron que el Gobierno argentino declaró formalmente una enemistad con la República Islámica, lo que obligaría a llevar a cabo una "respuesta proporcional".

| etiquetas: irán , argentina , milei
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Leon_Bocanegra
Solo le faltaba a Argentina que el puto loco este los meta en una guerra.
5 K 86
#7 concentrado
#2 En los años noventa, el barrio judío de Buenos Aires ya sufrió brutales atentados. La investigación fue bastante caótica, pero la conclusión actual es que Irán estuvo detrás de esos atentados. Si se agita más el avispero.....
0 K 19
#5 laruladelnorte
La reacción iraní llega tras el discurso de Milei el pasado 9 de marzo en la Yeshiva University de Nueva York, donde el mandatario se describió como "el presidente más sionista del mundo" y calificó a Irán como "enemigo" por su responsabilidad en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

No tiene suficientes problemas en su país que también los busca por fuera,no puede ser más imbécil.
2 K 42
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#5 Un imbécil que comparte mucho con la derecha española:

El artículo, titulado "Milei, Quo Vadis?" ("Milei, ¿adónde vas?"), señala que la política exterior argentina está subordinada al "eje estadounidense-sionista" y no responde a intereses nacionales.
3 K 49
#9 laruladelnorte
#8 Los fachas siempre se juntan.
1 K 26
Arzak_ #4 Arzak_ *
Es como una putilla  media
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#10

Lo cierto es que la frase la saqué de un comic de Sir Tim O'Theo e iba dirigida al Sargento Blops. :roll:

Es una frase que me ha acompañado toda la vida (esa y la de "anda y que te la pique un pollo")
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MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#12 Recuerdo desbloqueado. :->
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
Más burro y nace armario.
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MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#6 Milei, armario, Narnia, discursos fuera de la realidad... Tiene su lógica. xD
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#1 Eukherio
Nada como meterse en medio de una guerra que ni te va ni te viene ni tampoco tienes mucho que aportar a ella a ver si te cae un atentado por guapo en el futuro.
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Dene #14 Dene
En breves, un carguero cualquiera despliega 200 drones contra objetivos en Argentina
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Bapho #11 Bapho
Desviando la atención?
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#3 T3rr0rz0n3 *
No sé de que se sorprende irán después de los atentados de los 90... Linea roja me parece las 2 bombas que les pusieron
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menéame