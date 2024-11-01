Irán acusó a Milei de haber "cruzado una línea roja" y advirtió sobre una "respuesta proporcional"

El gobierno de Irán, a través de sus canales oficiales de difusión internacional, lanzó una dura advertencia contra Javier Milei, a quien acusó de haber "cruzado una línea roja" tras afirmar que el país persa es "enemigo" de la Argentina. Mediante una editorial publicada en el diario Tehran Times, las autoridades iraníes consideraron que el Gobierno argentino declaró formalmente una enemistad con la República Islámica, lo que obligaría a llevar a cabo una "respuesta proporcional".
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No tiene suficientes problemas en su país que también los busca por fuera,no puede ser más imbécil.
El artículo, titulado "Milei, Quo Vadis?" ("Milei, ¿adónde vas?"), señala que la política exterior argentina está subordinada al "eje estadounidense-sionista" y no responde a intereses nacionales.
Lo cierto es que la frase la saqué de un comic de Sir Tim O'Theo e iba dirigida al Sargento Blops.
Es una frase que me ha acompañado toda la vida (esa y la de "anda y que te la pique un pollo")