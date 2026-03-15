'Las invisibles de Bruguera’, un homenaje que pone nombre a las mujeres de la editorial  

La asociación Comiqueras rinde homenaje en víspera del Día del Cómic y a los 40 años de su cierre. Mujeres que desde el anonimato dibujaron innumerables viñetas de Mortadelo, Filemón y Sacarino y montaron cientos de páginas de las revistas para niñas que hacían furor entonces: ‘Chicas’, ‘Gina’, ‘Lily’, ‘Esther’… y que hoy se cuestionan desde la óptica feminista. Son las dibujantes Ángeles Felices (1948), María José Cano (1954) y Lurdes Martín (1958), pero también la administradora Julia Galán (1948). Ilustradoras, portadistas, montadoras,