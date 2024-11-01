edición general
Investigadores suizos demuestran que la carga inalámbrica alcanza un 90 % de eficiencia, casi la misma que utilizando los incómodos cables

La carga inductiva en coches eléctricos ya no es ciencia ficción. Un reciente proyecto piloto confirma que su eficiencia se acerca mucho a la del cable y abre nuevas formas de recargar sin enchufes. El sistema puede activarse de forma automática al estacionar, reduce el desgaste mecánico, evita problemas por suciedad o vandalismo en conectores y facilita la recarga a personas con movilidad reducida. En entornos urbanos, donde el coche pasa muchas horas aparcado, esta simplicidad puede marcar la diferencia.

19 comentarios
#2 Tronchador.
Dame un euro de cada 10 que gastes, a ver si ese 10% de energía es importante o no.
#3 guuilesmiz
#2 y que te pase por dentro la energía equivalente a llenar una batería que mueve un coche de 1000kg durante 500 km.
#4 Pitchford
#3 No pasa por dentro de nadie. Es un campo local, parecido al de una placa de cocina de inducción, que ese sí que lo tienes más cerca de los cataplines..
#6 Druhftgckgtki
#2 la eficiencia de los motores de combustión son del 25%, creo recordar, y pagamos el 100% del precio de la gasolina. No veo el problema
#8 Tronchador.
#6 ¿Que tiene que ver la gasolina con esto?
Enchufar cable 100%, hacerlo inalámbrico 90%.
Prefiero enchufar cable. Llámame loco.
#10 Pitchford
#8 No es el 100% con cable, 94 al 98% por pérdidas térmicas en diversos componentes.
#19 AndresGorostidi
#8 Pues depende... Yo prefiero pagar 1,00 por un cafe, estar sentado en un terraza, y que me lo traiga, a 0,90 a estar en la barra, pedirlo, y luego al terminarlo, llevar la taza a una zona especifica, en vez de que me recojan la mesa... Llamame loco, o vago, pero a veces, la comodidad, si es a un precio razonable, pues merece la pena. Ademas, es que ya de por si el coste de pagar un consumo electrico, sobre todo si tienes en casa placas solares, como es mi caso, pues ya de por si es un ahorro bastante interesante, como para mirar hasta el ultimo centimo.
#15 girapomos
#6 en vez de 1'50 a 1'65€ el litro de combustible.... Notar se nota
#18 Druhftgckgtki
#15 no has entendido bien mi comentario. El 25% de eficiencia en motor de combustión se refiere a que quemando 4 litros de gasolina obtienes la potencia energética de 1. 3 litros se pierden en calor. Por lo tanto de los 1,5€/litros que pagas más de 1,1€/l se pierden calentando el aire
#14 Pitchford
#2 Sería un 4%-8% según el artículo, no un 10%.
#16 Tronchador.
#14 eficiencias cercanas al 90 %
¿Que es cercano si les resulta despreciable un 8%?
Creo que podemos afirmar que el cable tiene una eficiencia superior de como mínimo un 9%.
#17 xalabin
#2 Si con ese euro pagas los costos provocados por "el desgaste mecánico, ... problemas por suciedad o vandalismo en conectores" igual no te queda tanto en el bolsillo al final.

Y eso por centrarse en el tema méramente económico y no en la ayuda a personas de movilidad reducida, que es algo más difícil de cuantificar.

Con esto no quiero decir que salgan las cuentas, sólo señalar que no es tan simple como comentas ( por no mencionar costos de producción e instalación, que diría que son mayores si hay que enterrar una placa debajo del asfalto pero ni idea...)
#11 Pitchford
#9 El 90% de la carga inductiva incluye todo también. Por eso los comparan.
#1 Pitchford
Me ha sorprendido, porque me sonaban cifras del orden del 50%, al menos para los móviles. Pero desde que la uso para el móvil, a raíz de empezar a fallar el conector de tanto usarlo, estoy encantado. Eso sí, para cargas rápidas de vehículos habrá que seguir usando cables.
#13 Pitchford
#1 Para carga lenta en las calles no veo otra solución lógica. Si no, todos los coches conectados a un bolardo, con un cable tirado por ahí, lleno de mierda y agua. Una locura.Y el conector hecho polvo en un año de tanto usarlo.
#5 Apotropeo
Me extraña mucho que en los dos últimos metros de cable caiga un 10% de la energía .
Hasta ahí la instalación es la misma para uno u otro método.
#7 Pitchford
#5 El artículo dice que con cable el rendimiento total de la carga está entre el 94% y el 98%, dependiendo del equipamiento utilizado. El menor rendimiento de la carga inductiva será por las pérdidas del campo magnético y el mayor calentamiento.
#9 Apotropeo
#7 y eso incluye toda la instalación y el driver de carga.
Por tanto están muy lejos de ser comparables
