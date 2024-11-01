Investigadores suizos demuestran que la carga inalámbrica alcanza un 90 % de eficiencia, casi la misma que utilizando los incómodos cables

La carga inductiva en coches eléctricos ya no es ciencia ficción. Un reciente proyecto piloto confirma que su eficiencia se acerca mucho a la del cable y abre nuevas formas de recargar sin enchufes. El sistema puede activarse de forma automática al estacionar, reduce el desgaste mecánico, evita problemas por suciedad o vandalismo en conectores y facilita la recarga a personas con movilidad reducida. En entornos urbanos, donde el coche pasa muchas horas aparcado, esta simplicidad puede marcar la diferencia.
| etiquetas: coches , eléctricos , carga , inductiva , eficiencia
Enchufar cable 100%, hacerlo inalámbrico 90%.
Prefiero enchufar cable. Llámame loco.
¿Que es cercano si les resulta despreciable un 8%?
Creo que podemos afirmar que el cable tiene una eficiencia superior de como mínimo un 9%.
Y eso por centrarse en el tema méramente económico y no en la ayuda a personas de movilidad reducida, que es algo más difícil de cuantificar.
Con esto no quiero decir que salgan las cuentas, sólo señalar que no es tan simple como comentas ( por no mencionar costos de producción e instalación, que diría que son mayores si hay que enterrar una placa debajo del asfalto pero ni idea...)
Hasta ahí la instalación es la misma para uno u otro método.
Por tanto están muy lejos de ser comparables