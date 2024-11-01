·
8
meneos
15
clics
Investigado tras llegar a un examen en Plasencia para recuperar el carné conduciendo su vehículo
El hombre, de 34 años, había perdido todos los puntos del carné y además, circulaba sin seguro en vigor y con la ITV caducada
|
etiquetas
:
plasencia
,
extremadura
,
carné
,
examen
,
puntos
,
detención
7
1
0
86
actualidad
actualidad
#1
devilinside
Qué profesional
1
K
23
#2
yopasabaporaqui
Chollo para la GC. Es como cazar pollos en un gallinero.
0
K
14
#4
LaMinaEnMiPuerta
Sí eso no es pasar prueba de conducir que baje Dios a verlo.
0
K
10
#6
sat
El p*to amo. En su cabeza era en plan sin fisuras.
0
K
10
#3
re10
¿ Quien me va a decir a mi si puedo conducir ?
0
K
7
#5
cocococo
No dicen nada de si llevaba la baliza V16 en la guantera.
0
K
7
