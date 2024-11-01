edición general
Investigado tras llegar a un examen en Plasencia para recuperar el carné conduciendo su vehículo

El hombre, de 34 años, había perdido todos los puntos del carné y además, circulaba sin seguro en vigor y con la ITV caducada

devilinside #1 devilinside
Qué profesional
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Chollo para la GC. Es como cazar pollos en un gallinero.
#4 LaMinaEnMiPuerta
Sí eso no es pasar prueba de conducir que baje Dios a verlo.
sat #6 sat
El p*to amo. En su cabeza era en plan sin fisuras.
#3 re10
¿ Quien me va a decir a mi si puedo conducir ?
#5 cocococo
No dicen nada de si llevaba la baliza V16 en la guantera.
