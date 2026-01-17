Si invaden Groenlandia no vamos al Mundial

No sé si cuando lean esto habrá ocupado Groenlandia, pero tengo una humilde propuesta. De entrada, rendirnos, qué se le va a hacer, pero este verano no vamos al Mundial de fútbol de EE UU. ¿A que no hay lo que hay que tener? Mejor no respondan todavía, intuyo la respuesta (no, no lo hay, tampoco para esto, solo para rendirse). Imaginen un plantón de los 16 equipos europeos. En el fútbol aún somos una potencia, un soft power. Algunos partidos iniciales se disputan en Canadá y México. Se podría jugar solo allí y luego largarse (modo Lectura)
| etiquetas: groenlandia , fútbol , mundial , eeuu , europa
De nacionalizar filiales de empresas yankees ni hablamos
Y de haber invasion, es más fácil que la meta Morata que un gobierno con cojones a dejar fuera a España del mundial.
Invadirán, la selección participará y la afluencia apenas se resentirá.
La única forma de boicotear la celebración sería que la mayoría no participasen haciendo inviable el evento, y así y todo rehusarían a regañadientes.
No hay valores que buscar en el deporte profesional, mirad la vuelta y ahora el parís-dakar donde se ejecuta a una persona cada día.
No.