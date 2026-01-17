edición general
Si invaden Groenlandia no vamos al Mundial

Si invaden Groenlandia no vamos al Mundial

No sé si cuando lean esto habrá ocupado Groenlandia, pero tengo una humilde propuesta. De entrada, rendirnos, qué se le va a hacer, pero este verano no vamos al Mundial de fútbol de EE UU. ¿A que no hay lo que hay que tener? Mejor no respondan todavía, intuyo la respuesta (no, no lo hay, tampoco para esto, solo para rendirse). Imaginen un plantón de los 16 equipos europeos. En el fútbol aún somos una potencia, un soft power. Algunos partidos iniciales se disputan en Canadá y México. Se podría jugar solo allí y luego largarse (modo Lectura)

Jointhouse_Blues
No hay pelotas.
9
estemenda
#3 Me temo que estamos en fuera de juego.
0
#4 Horkid
Y dejar de consumir cualquier producto yanqui en la medida de lo posible: www.meneame.net/m/actualidad/groenlandia-dinamarca-boicot-coca-cola-ne
4
#2 Forestalx
Me parece una idea estupenda. Voto a favor. Aunque me temo que pasaría como en Eurovisión.
5
#5 kaos_subversivo
Menudo ridiculo estamos haciendo.
De nacionalizar filiales de empresas yankees ni hablamos
3
#7 Suleiman
El fútbol tiene más poder aquí que bombardeen España.
1
#1 Pitchford
Se admiten apuestas, tanto de la invasión como de la asistencia al mundial en su caso..
1
#6 surco
#1 No va a haber invasion ( si concesiones de explotacion) y si va a haber mundial.
Y de haber invasion, es más fácil que la meta Morata que un gobierno con cojones a dejar fuera a España del mundial.
0
#10 Pitchford
#6 No sé, teniendo en cuenta que la única razón para la invasión es que Trump aumente el territorio de EEUU y pase a la historia, no estaría tan seguro. Todo lo demás, bases y acceso a recursos, ya lo tiene ahora. En lo del mundial, de acuerdo, aunque por mí no iríamos, si otros europeos lo secundan.
0
#9 pirat
Del fúmbol y sus "valores" no puedes esperar nada positivo y menos vistos los antecedentes.
Invadirán, la selección participará y la afluencia apenas se resentirá.
La única forma de boicotear la celebración sería que la mayoría no participasen haciendo inviable el evento, y así y todo rehusarían a regañadientes.
No hay valores que buscar en el deporte profesional, mirad la vuelta y ahora el parís-dakar donde se ejecuta a una persona cada día.
1
neo1999
Trump se está cagando de miedo.
No.
0

