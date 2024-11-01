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Interior pide a las cárceles informar a los presos extranjeros de la regularización y facilitarles "toda la documentación"
El Gobierno ha dado instrucciones a las cárceles para que faciliten la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjeros
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etiquetas
:
regularizacion
,
carcel
,
inmigrantes
,
psoe
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actualidad
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#9
donsoul
""[...] los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos".
Al ser preventivos no han sido juzgados, por tanto son inocentes ante la ley (hasta que se demuestre lo contrario) y sería una vulneración de sus derechos no proporcionarles lo necesario para algo que es en su beneficio por estar en encerrados en contra de su voluntad sin haber sido juzgados. La verdad es que esto debería haber sido previsto para que no ocurriese.
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K
54
#12
ur_quan_master
*
"El texto, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso 20minutos..."
Aquí hay gato encerrado.
#9
por ejemplo, arroja luz sobre el asunto.
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#14
BastardWolf
#9
gracias por la aclaración. Respecto a que debería haber sido previsto para que no ocurriese no estoy tan de acuerdo, hasta que no se dicte la sentencia esa persona no es culpable, y se puede haber llegado de mil maneras a esa situación de que esté pendiente de un juicio como para dar por hecho que está ahi por algo y que hay que negarle un derecho
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#21
vGeeSiz
#14
y por qué no esperar a ver si son inocentes o culpables?
De esta manera, de prisa y corriendo, los regularizas antes de ser condenados
Mágico PSOE, llenando nuestras calles de basura
No conozco de todas maneras muchos casos donde una persona en prisión preventiva sea luego inocente, la verdad
1
K
-8
#23
BastardWolf
#21
porque hasta la sentencia de culpable eres inocente. Osea no hay un estado intermedio, de inocente pasas a culpable
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#24
vGeeSiz
#23
pues espera a que se dicte sentencia, me parece lógico
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#26
Mikhail
#24
La lógica subjetiva no tiene nada que ver con la justicia.
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#27
vGeeSiz
#26
pues nada regulariza hoy a uno que haya matado a personas o violado a espera de juicio, mañana lo condenas ya regulado
si, todo muy justo si, pero Ucranianos no los regules, vaya a ser que no vote izquierda
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K
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#31
Mikhail
#27
Regularizar no es dar la nacionalidad. Pero ten mieeeeedooooo de los inmigrantes que te van a robaaaaar y a mataaaaaar. Está claro que la ultra-derecha y la extrema ultra derecha crece en votos metiendo miedo a los fachapobres...
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K
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#32
M.Dick_Tadura
#27
hablar es gratis y hacer gala de la ignorancia un regalo.
El decreto no regula expresamente ese escenario posterior puesto que la Ley de Extranjería ya lo prevé:
una condena penal firme es causa de revocación o no renovación de cualquier autorización de residencia, y puede activar un procedimiento de expulsión.
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K
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#28
BastardWolf
#24
eso puede ser dentro de un año o dos, que la justicia es muy lenta, y esta regulación tiene un plazo maximo de presentation
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K
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#29
M.Dick_Tadura
*
#21
Antes de opinar, lee el decreto. La norma excluye expresamente a quienes tienen antecedentes penales — así que lo que describes ya está prohibido por ley.
Además, la prisión preventiva no es condena. En un Estado de Derecho, esa persona es inocente hasta sentencia firme.El 30% de las causas penales en España acaban en absolución o sobreseimiento. Uno de cada tres casos.
Regularizar su documentación administrativa no es un premio, es respetar la presunción de inocencia que tú mismo tendrías si te detuvieran mañana.
Y lo de «basura»: eso ya no es un argumento político, es deshumanización. Dice más de quien lo escribe que de a quien se lo aplica
C/c
#19
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18
#30
vGeeSiz
*
#29
Cuando he dicho yo lo contrario? Antes de comentar, lee mi comentario.
Y si, criminales convictos = basura, pongas como te pongas
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#15
LokoYo_
*
#7
De hecho, regularizando podrías llevar un mejor control de cualquier delincuente.
Eso es lo que quiere el gobierno ¿no? ¿Reclutar a delincuentes para nuestra sociedad?
Lo de contratar en origen personal cualificado y personas que puedan valerse por sí mismas o aporten a la sociedad, como que no.
Como ingeniero inmigrante , que estuvo más de 2 años en trámites con abogados para poder venir a España con un contrato de trabajo, me siento insultado. Igualmente, muchos de mis compañeros…
» ver todo el comentario
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25
#22
Mark_
#15
ya son delincuentes, mejor llevar un control de quiénes son. Dudo que el gobierno quiera reclutar a delincuentes, si quisiera eso iría a preguntar a la sede del PP
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21
#1
Jaime131
Hasta los que están en el trullo... Pero que nadie hable de efecto llamada, que le llaman facha.
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#3
tropezon
*
#1
Pero si una de las condiciones era no tener antecedentes penales....
Que cosa más rara. ¿Se lo dejan pedir para así poder denegarlo?
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#13
strike5000
#3
Igual se refieren a los que están en prisión provisional, que deben ser los menos.
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31
#4
cenutrios_unidos
#1
Vamos a ver, esto es una puta locura y un sinsentido. El que está en la trena ha cometido delitos y NO se le debe regularizar. Por el simple motivo de cometer delitos.
Luego que si VOX y que su puta madre.
5
K
50
#7
Mark_
#4
pero es que una cosa no quita la otra.
De hecho, regularizando podrías llevar un mejor control de cualquier delincuente.
0
K
14
#8
Cuñado
*
#4
Los extranjeros con antecedentes penales no se pueden regularizar.
Luego que si VOX y que su puta madre.
Efectivamente. Esos son los que votan en base a los bulos que convienen a sus odios sin tener ni puta idea de en contra de qué están votando.
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K
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#10
ikzuge
#4
Y si esta en la trena en modo cautelar a la espera de juicio?
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6
#16
sotillo
#4
Hombre no se yo, me acuerdo de ciertos titiriteros que estuvieron en la cárcel y … y luego también hay gente en prisión por denuncias de maltrato que… y seguro que hay más casos de gente acusada que luego son inocentes
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K
11
#6
chocoleches
*
No te puedes regularizar si tienes antecedentes penales, lo diga
El Español
o tu canal de bulos favorito. Es un hecho legal, no es discutible.
Y para el proceso te piden el certificado del país de origen, el de España y otros países en los que hayas vivido los últimos cinco años, si los hubiera
revista.seg-social.es/-/preguntas-y-respuestas-sobre-la-regularizació
2
K
27
#5
Kantinero
Pero no habíamos quedado que hacía falta certificado de penales?
O sea que tienes que presentar un certificado que exprese, que efectivamente eres un delincuente.
Para mi, el tema inmigración es la piedra en el zapato de Sanchez
1
K
23
#11
tierramar
#5
El PSOE depende de los votos de procedencia africana. El bipartidismo PPSOE está preparando las eleciones generales con tiempo. Sólo les importa conseguir sus poltronas. Y satisfacer a los empresarios manteniendo el excedente de mano de obra.
Marroquis votan a PSOE y venezolanos a PP VOX
www.abc.es/espana/votan-inmigrantes-marroquies-argentinos-izquierda-ve
0
K
12
#20
Kantinero
#11
Claro, y por supuesto solo va a dar entrada a los Africanos
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#25
Leon_Bocanegra
#11
Ve logueandote otra vez con tu perfil
@Horkid
que este te lo van a meter otra vez en la nevera si sigues con tus bulos.
0
K
13
#17
sotillo
#5
Puedes terminar en prisión y no ser condenado, luego no tendrías penales, no creo que sea tan difícil de entender
2
K
30
#18
vilgeits
Cambio papeles por votos
1
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18
#2
Mesopotámico
no entiendo nada, pero nada
0
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#19
CharlesBrowson
no si veras que los delincuentes apresados al final van a regulizarse mas rapido, sin hacer colas y menos problemas que el currante que ahora mismo tiene que estar en la fria rue a la intemperie haciendo colas y acojonado porque le falta el documento x
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K
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Al ser preventivos no han sido juzgados, por tanto son inocentes ante la ley (hasta que se demuestre lo contrario) y sería una vulneración de sus derechos no proporcionarles lo necesario para algo que es en su beneficio por estar en encerrados en contra de su voluntad sin haber sido juzgados. La verdad es que esto debería haber sido previsto para que no ocurriese.
Aquí hay gato encerrado. #9 por ejemplo, arroja luz sobre el asunto.
De esta manera, de prisa y corriendo, los regularizas antes de ser condenados Mágico PSOE, llenando nuestras calles de basura
No conozco de todas maneras muchos casos donde una persona en prisión preventiva sea luego inocente, la verdad
si, todo muy justo si, pero Ucranianos no los regules, vaya a ser que no vote izquierda
El decreto no regula expresamente ese escenario posterior puesto que la Ley de Extranjería ya lo prevé: una condena penal firme es causa de revocación o no renovación de cualquier autorización de residencia, y puede activar un procedimiento de expulsión.
Además, la prisión preventiva no es condena. En un Estado de Derecho, esa persona es inocente hasta sentencia firme.El 30% de las causas penales en España acaban en absolución o sobreseimiento. Uno de cada tres casos.
Regularizar su documentación administrativa no es un premio, es respetar la presunción de inocencia que tú mismo tendrías si te detuvieran mañana.
Y lo de «basura»: eso ya no es un argumento político, es deshumanización. Dice más de quien lo escribe que de a quien se lo aplica
C/c #19
Y si, criminales convictos = basura, pongas como te pongas
Eso es lo que quiere el gobierno ¿no? ¿Reclutar a delincuentes para nuestra sociedad?
Lo de contratar en origen personal cualificado y personas que puedan valerse por sí mismas o aporten a la sociedad, como que no.
Como ingeniero inmigrante , que estuvo más de 2 años en trámites con abogados para poder venir a España con un contrato de trabajo, me siento insultado. Igualmente, muchos de mis compañeros… » ver todo el comentario
Que cosa más rara. ¿Se lo dejan pedir para así poder denegarlo?
Luego que si VOX y que su puta madre.
De hecho, regularizando podrías llevar un mejor control de cualquier delincuente.
Luego que si VOX y que su puta madre.
Efectivamente. Esos son los que votan en base a los bulos que convienen a sus odios sin tener ni puta idea de en contra de qué están votando.
Y para el proceso te piden el certificado del país de origen, el de España y otros países en los que hayas vivido los últimos cinco años, si los hubiera
revista.seg-social.es/-/preguntas-y-respuestas-sobre-la-regularizació
O sea que tienes que presentar un certificado que exprese, que efectivamente eres un delincuente.
Para mi, el tema inmigración es la piedra en el zapato de Sanchez
Marroquis votan a PSOE y venezolanos a PP VOX
www.abc.es/espana/votan-inmigrantes-marroquies-argentinos-izquierda-ve