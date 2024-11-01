edición general
El interés de los británicos por mudarse a España se desploma un 28%, según el estudio de una empresa de mudanzas

España pierde atractivo entre los expatriados británicos tras registrar una caída del 28% en las búsquedas de reubicación, aunque el país se mantiene entre los diez destinos preferidos para quienes planean mudarse al extranjero

Herrerii #5 Herrerii
¿Tendrá algo que ver que el precio de los pisos estén tan altas que ni siquiera los británicos se lo pueden permitir?
LostWords #16 LostWords
#5 y que ya no son considerados ciudadanos de la UE por lo que necesitan visado, permiso de residencia, deben demostrar ingresos mínimos, seguro médico privado y, en muchos casos, ausencia de actividad laboral. Todo eso se puede conseguir pero es lento y burocrático.
#2 Tailgunner
venga, a ver si conseguimos que sea el 100%, chicos!
gelator #4 gelator
#2 eso es! Más gente de áfrica y sudamérica necesitamos!
devilinside #8 devilinside
#4 No, menos británicos. Una cosa no quita a la otra
#9 Tailgunner *
#4 he dicho yo eso? Dónde lo he dicho? A ver.. aquí no lo he dicho, por aquí tampoco... mmmm no te estarás inventando cositas para hablar de tu libro, verdad...? :popcorn:
Flogisto #14 Flogisto
#9 A ver, #4 tampoco ha dicho que eso lo hayas dicho tú, parece una afirmación propia.
traviesvs_maximvs #11 traviesvs_maximvs
#4 tenemos mucho más en común con los sudamericanos que con los ingleses.
#15 eipoc
#4 Te diría que se te ha colado algo de comentario en tu racismo, pero es que ni eso.
antesdarle #13 antesdarle
No todo iban a ser malas noticias
Jaime131 #6 Jaime131
Por algún motivo han dejado de gustarles nuestros balcones.
Supercinexin #19 Supercinexin
Según el estudio de una empresa de mudanzas.

Según mis estudios el interés de los Británicos por España ha aumentado un 47.32%.

Errónea.
Flogisto #20 Flogisto *
#19 Que tus estudios hayan obtenido resultados diferentes no hace errónea la afirmación de que el estudio de esta empresa tenga como resultado un 28%. Para que sea errónea deberías encontrar dicho estudio y mostrar que las cifras son diferentes.
#17 Maldito
Expatriados dice. Porque llamarlos inmigrantes está feo.
angelitoMagno #12 angelitoMagno *
No, es que los guiris leen reddit. (para 5, que me tiene ignorado)
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
British interest in moving to Spain plummets by 28%, according to a study by a removal company
Spain loses appeal among British expatriates after recording a 28% drop in relocation searches, although the country remains among the ten favourite destinations for those planning to move abroad.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Es decir que quejarse del turismo masivo espanta a los guiris y meterles regulaciones los espanta

Ya sabéis de que quejaros en redes para bajar precios :-)
Asimismov #7 Asimismov *
¡Conio, qué se vayan todos a Gibraltar! A ver que les cobran por un apartamento.
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Los que tienen la gran suerte de no convivir con britanicos cerca no saben lo que es, y como curiosidad, da igual irlandeses-escoceses-irlandeses, se juntan todos en manadas de ex-pats...y telita con el jubilado anglosajon buscandose una cirrosis hepatica las 24 horas
#18 Borgiano
Ya se sabe que los british son muy de desplomarse en las viviendas
