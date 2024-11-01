El interés de los británicos por mudarse a España se desploma un 28%, según el estudio de una empresa de mudanzas

España pierde atractivo entre los expatriados británicos tras registrar una caída del 28% en las búsquedas de reubicación, aunque el país se mantiene entre los diez destinos preferidos para quienes planean mudarse al extranjero
| etiquetas: inmigrantes , britanicos , expats , españa , spain
Según mis estudios el interés de los Británicos por España ha aumentado un 47.32%.
Errónea.
Spain loses appeal among British expatriates after recording a 28% drop in relocation searches, although the country remains among the ten favourite destinations for those planning to move abroad.
Ya sabéis de que quejaros en redes para bajar precios