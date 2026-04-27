Se instalará una piscifactoría de lenguado en la central de Lemoiz generará 200 empleos y 3.000 toneladas anuales

La cala de Basordas, en Lemoiz (Bizkaia), acogerá un proyecto acuícola para la cría de lenguado que supondrá una inversión público-privada de 170 millones de euros en la próxima década y permitirá la creación de 200 empleos directos, con una producción estimada de 3.000 toneladas anuales. La iniciativa, denominada Aquacría Basordas y promovida por la empresa Sea Eight junto al grupo Atitlan, se desarrollará en los terrenos de la antigua central nuclear de Lemoiz, propiedad del Gobierno Vasco desde 2019, con el objetivo de convertir este espacio