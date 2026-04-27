Se instalará una piscifactoría de lenguado en la central de Lemoiz generará 200 empleos y 3.000 toneladas anuales

La cala de Basordas, en Lemoiz (Bizkaia), acogerá un proyecto acuícola para la cría de lenguado que supondrá una inversión público-privada de 170 millones de euros en la próxima década y permitirá la creación de 200 empleos directos, con una producción estimada de 3.000 toneladas anuales. La iniciativa, denominada Aquacría Basordas y promovida por la empresa Sea Eight junto al grupo Atitlan, se desarrollará en los terrenos de la antigua central nuclear de Lemoiz, propiedad del Gobierno Vasco desde 2019, con el objetivo de convertir este espacio
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Las piscifactorías en el océano interfieren con el ecosistema.
El hacinamiento en las piscifactorías es responsable de la propagación de enfermedades en los peces silvestres. Los alimentos tóxicos que consumen los peces de piscifactoría, la medicación farmacéutica que reciben y los desechos no tratados de peces que terminan en el mar no solo son una amenaza para los peces de criadero, sino también para los
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