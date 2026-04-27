Lemoiz: la central nuclear que será una piscifactoría

Construida hace cuatro décadas, la central nuclear de Lemoiz nunca se llegó a utilizar. "Una herencia incómoda y muy compleja". "Nos evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje". Así se ha referido el lehendakari Imanol Pradales a la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a funcionar como tal, al presentar el proyecto que dará nueva vida a sus instalaciones: una piscifactoría. El lehendakari ha presentado el proyecto de piscifactoría para criar lenguados
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"Nos evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje".
Creia que se refería a los 500 embalses para consumo, riego o hidroelectrico
www.embalses.net/
Tendría una relevancia que traspasaría fronteras.
El PNV sabe que un proyecto como este es social y éticamente lo más adecuado, pero se la sopla.
Espero que no lo consigan.
vientosur.info/que-hacer-con-la-central-nuclear-de-lemoniz/