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Lemoiz: la central nuclear que será una piscifactoría

Construida hace cuatro décadas, la central nuclear de Lemoiz nunca se llegó a utilizar. "Una herencia incómoda y muy compleja". "Nos evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje". Así se ha referido el lehendakari Imanol Pradales a la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a funcionar como tal, al presentar el proyecto que dará nueva vida a sus instalaciones: una piscifactoría. El lehendakari ha presentado el proyecto de piscifactoría para criar lenguados

| etiquetas: lemoiz , central , nuclear , sin uso , piscifactoria , lenguados
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10 comentarios
6 0 1 K 70 actualidad
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Todo sale en los Simpson  media
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RoneoaJulieta #2 RoneoaJulieta
#1 ¡Por un minuto! xD
1 K 22
Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#2 yo tengo tres ojos y estas cosas las veo antes :-D
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Cuñado #10 Cuñado
#4 Yo también, pero uno lo llevo casi siempre tapado.
1 K 25
RoneoaJulieta #3 RoneoaJulieta
#1 Pero no me rindo  media
1 K 22
josde #6 josde
Desde luego agua y piscinas para criar esos lenguados no le faltan.
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
"Una herencia incómoda y muy compleja".
"Nos evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje".

Creia que se refería a los 500 embalses para consumo, riego o hidroelectrico :troll:
www.embalses.net/
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josde #7 josde
#5 Desde 1970 pagando por la conservación de esa mal llamada central nuclear que nunca se puso en funcionamiento por miedo a ETA
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#9 pirat
Falta resignificar el hipogeo de Cuelgamuros como almacén de residuos nucleares...
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mortymerX #8 mortymerX *
Una parte de la sociedad civil siempre ha querido que la central nuclear fuera un espacio para la memoria de la lucha ecologista.
Tendría una relevancia que traspasaría fronteras.
El PNV sabe que un proyecto como este es social y éticamente lo más adecuado, pero se la sopla.
Espero que no lo consigan.

vientosur.info/que-hacer-con-la-central-nuclear-de-lemoniz/
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menéame