edición general
18 meneos
139 clics
'Influencers' desde la cárcel: internos con móvil haciendo exhibicionismo carcelario, descontrol y peligro

'Influencers' desde la cárcel: internos con móvil haciendo exhibicionismo carcelario, descontrol y peligro  

Si en 2024 se intervinieron 855 móviles en las prisiones de Catalunya, este 2025, según fuentes penitenciarias, las cifras aún crecerán más y superarán el millar. Pero el dato que más temor infunde a los funcionarios de las cárceles es el de los móviles que no son intervenidos. Un 40% de los internos tienen acceso a móviles, según datos a los que ha tenido acceso ElCaso.com. Cada vez, incluso, móviles mucho más potentes y modernos, dejando atrás los antiguos móviles carcelarios, pequeños y fáciles de esconder. Funcionarios de prisiones explican

| etiquetas: moviles , en la carcel , internos , descontrol , peligro , exhibicionismo
15 3 1 K 399 actualidad
27 comentarios
15 3 1 K 399 actualidad
BastardWolf #2 BastardWolf *
Pues un OnlyFans desde la trena le veo mazo de tiron, a muchos le da morbazo el rollo taleguero
1 K 27
#23 Pixmac
No entiendo que no usaran inhibidores de frecuencia antes. Para internet y telefonía IP pueden conectar por cable y a los teléfonos inalámbricos no les afectaría, que van por otras frecuencias. También pueden usar walkie talkies, que tampoco creo que se vieran afectados.
0 K 20
#1 TusT
Se van a escapar de la cárcel usando ChatGPT
0 K 19
plutanasio #15 plutanasio
#14 un fijo no vale nada y lo puedes tener en cada pasillo, y luego está lo que puedes llevar encima que es es tetra.
0 K 12
BastardWolf #16 BastardWolf
#15 que turra con el fijo, tio. Que tienes, cinco años?
0 K 11
plutanasio #17 plutanasio
#16 No, es mi trabajo. Trabajé un poco para la administración y de centralitas telefónicas sé algo.
0 K 12
BastardWolf #18 BastardWolf
#17 aja, pues vete a tirar cable por toda la puta carcel, salas,. comedor, pasillos, patio... Si esta muy a mano para los funcionarios tb esta muy a mano tambien para los presos, no? Joder con las ideas...
0 K 11
frg #20 frg
#8 Mira en Aliexpress y te sorprenderás. Los hay hasta para el GPS.
0 K 11
frg #24 frg
#14 ¡Una emisora! A ver si los carceleros no van a poder llevar un walkie talkie.
0 K 11
Cantro #3 Cantro
Creo que poner un inhibidor de frecuencias sería lo suyo
0 K 11
BastardWolf #4 BastardWolf
#3 claro, para que cuando haya un motin o cualquier otra emergencia los funcionarios no puedan contactar facilmente con nadie
0 K 11
Aluflipas #6 Aluflipas *
#3 Es lo que dice el artículo al final de todo.

"Ahora el Departament de Justícia ha anunciado que se instalarán inhibidores en las prisiones, lo que dejaría sin cobertura telefónica ni 3G/4G/5G los móviles y haría imposible la conexión ilegal desde el interior. Habrá que ver cómo avanza y si la promesa encuentra financiación y funciona. Los funcionarios lo esperan."

edit: #4 #5
3 K 41
BastardWolf #8 BastardWolf
#6 la primera vez que escucho de inhibidores de frecuencia selectivos
0 K 11
UnoYDos #21 UnoYDos *
#8 Aunque te sorprenda, siguen existiendo los teléfonos fijos. Que son precisamente los que no usan los presos de manera ilegal. Ademas no hay porque tener el inhibidor en todos los módulos de la prisión. Solo en los módulos de celdas o alguno más donde puedan usarlos sin ser vistos.
0 K 8
BastardWolf #25 BastardWolf
#21 otro?
A ver la escena: estas en el comedor, alguien le pega una cuchillada a otro, entonces tienes que ir a buscar in fijo, obviamente en el comedor a mano de los presos no lo hay, tienes que salir, cruzar pasillos y hacer que te abran puertas de seguridad para pasar por fin a la zona a donde no tienen acceso ellos y en donde hay un telefono... Ale, ya se te ha muerto

Esque tan dificil es visualizarlo? Jodeeer
1 K 3
UnoYDos #27 UnoYDos *
#26 esto iba en #25
0 K 8
Cantro #9 Cantro
#4 Llámame loco, pero sospecho que un inhibidor de frecuencias vendrá con un botón de apagado. Para el interno no tiene sentido tener un teléfono que sólo puedes usar si hay un motín o una emergencia gorda, pero para el personal sí que tiene sentido tener un aparato que puedes usar cuando lo necesitas.

#5 Yo sólo te puedo dar una solución técnica a un problema técnico para el que más o menos estoy calificado
1 K 19
tul #11 tul
#9 ya pero el problema de base no lo arreglas con inhibidor, si pueden meter lo que quieran en la carcel mal asunto
0 K 16
BastardWolf #12 BastardWolf
#9 a ver el problema de ese boton de apagado es que cuando aparece una emergencia (por ejemplo, un paro cardiado o un preso desangramdose por una cuchillada) el tiempo es primordial, y tener que ir a localizar donde esta el inhibidor para apagarlo para poder llamar a una ambulancia puede suponer la muerte de una persona. Los inhibidores de frecuencia estan prohibidos precisamente por esto, porque impiden/entorpecen poder pedir ayuda
1 K 30
plutanasio #13 plutanasio
#12 para eso puedes usar tetra y los fijos que no son inalámbricos
1 K 23
BastardWolf #14 BastardWolf *
#13 osea, que tienes que ir a buscar el fijo que a lo mejor está en la otra seccion y con puertas de seguridad entre medias... Creo que no te imaginas bien la escena de una emergencia.

Deverdad, preguntale a chatgpt o google porque estan prohibidos los inhibidores. Que en una carcel se podrian poner? Si, pero los riesgos serian los mismos
0 K 11
frg #22 frg
#9 ¿Sabes que hay teléfonos que funcionan con cable?
0 K 11
tul #5 tul *
#3 y cuando metan armas blancas o de fuego que ponemos? porque si puedes meter un smartphone puedes meter una pistola
0 K 16
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Mas vigilancia y mas cámaras.
0 K 20
UnoYDos #26 UnoYDos *
En el comedor ves a los presos, ahí ves quien usa teléfono. Buscate otra lógica menos absurda por favor. Y no tienes que ir a buscar nigun fijo, se pueden instalar en todas las posiciones de guardias. No se porque en tu cabeza están a kms los fijos. Ademas no dicen que vayan a eliminar todas las frecuencias de radio. Supongo que para ti no existen.

EDIT: Y me ignora el ... de #_8 como si así tuviese razón. Otro genio del debate.
0 K 8
#19 cocococo
Todos los presos deberían estar en el CECOT de El Salvador, fijo.
0 K 7
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
si los tienen es porque se los permiten
0 K 7

menéame