'Influencers' desde la cárcel: internos con móvil haciendo exhibicionismo carcelario, descontrol y peligro  

Si en 2024 se intervinieron 855 móviles en las prisiones de Catalunya, este 2025, según fuentes penitenciarias, las cifras aún crecerán más y superarán el millar. Pero el dato que más temor infunde a los funcionarios de las cárceles es el de los móviles que no son intervenidos. Un 40% de los internos tienen acceso a móviles, según datos a los que ha tenido acceso ElCaso.com. Cada vez, incluso, móviles mucho más potentes y modernos, dejando atrás los antiguos móviles carcelarios, pequeños y fáciles de esconder. Funcionarios de prisiones explican
| etiquetas: moviles , en la carcel , internos , descontrol , peligro , exhibicionismo
"Ahora el Departament de Justícia ha anunciado que se instalarán inhibidores en las prisiones, lo que dejaría sin cobertura telefónica ni 3G/4G/5G los móviles y haría imposible la conexión ilegal desde el interior. Habrá que ver cómo avanza y si la promesa encuentra financiación y funciona. Los funcionarios lo esperan."
A ver la escena: estas en el comedor, alguien le pega una cuchillada a otro, entonces tienes que ir a buscar in fijo, obviamente en el comedor a mano de los presos no lo hay, tienes que salir, cruzar pasillos y hacer que te abran puertas de seguridad para pasar por fin a la zona a donde no tienen acceso ellos y en donde hay un telefono... Ale, ya se te ha muerto
Esque tan dificil es visualizarlo? Jodeeer
#5 Yo sólo te puedo dar una solución técnica a un problema técnico para el que más o menos estoy calificado
Deverdad, preguntale a chatgpt o google porque estan prohibidos los inhibidores. Que en una carcel se podrian poner? Si, pero los riesgos serian los mismos
EDIT: Y me ignora el ... de #_8 como si así tuviese razón. Otro genio del debate.