La cumbre bilateral entre Modi y Putin en Nueva Delhi consolidó un acuerdo comercial histórico donde el 96% de las transacciones entre India y Rusia ya se realizan en monedas nacionales, excluyendo prácticamente el dólar del intercambio bilateral para evadir sanciones occidentales. Ambos líderes acordaron acelerar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre India y la Unión Económica Euroasiática, con el objetivo de elevar el volumen comercial de 64.000 a 100.000 millones de dólares, invirtiendo incluso roles tecnológicos (...)