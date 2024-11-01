India y Rusia sellan desdolarización del 96% y avanzan hacia TLC desafiando sanciones

La cumbre bilateral entre Modi y Putin en Nueva Delhi consolidó un acuerdo comercial histórico donde el 96% de las transacciones entre India y Rusia ya se realizan en monedas nacionales, excluyendo prácticamente el dólar del intercambio bilateral para evadir sanciones occidentales. Ambos líderes acordaron acelerar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre India y la Unión Económica Euroasiática, con el objetivo de elevar el volumen comercial de 64.000 a 100.000 millones de dólares, invirtiendo incluso roles tecnológicos (...)
53 países africanos acaban de abandonar la red bancaria Swift, el sistema financiero occidental, en favor de China. 53 de los 54 países africanos han firmado un acuerdo histórico con el gobierno de Pekín. Las exportaciones africanas se beneficiarán de un acceso pleno al mercado chino. La consecuencia es el abandono del dólar estadounidense y del euro en las transacciones. Ahora los pagos se realizarán en yuanes. Según Goldman Sachs, para 2030 más del 40 por cien del comercio internacional podría eludir el sistema Swift. www.meneame.net/m/actualidad/paises-africanos-sustituyen-red-bancaria-
Pero vaya, de un propagandista como tu, que solo trae bulos y propaganda dirigida por neonazis, no me esperaba menos.
Yo por si acaso, te reporto a la @admin por seguir trayendo bulos a esta web.
Esta noticia va a pasar desapercibida porque no es noticia, y es falsa. El sistema CIPS lleva casi una década ya, y varios países africanos llevan usándola desde 2015. Creo que quien ha escrito eso habrá leído que a fecha de hoy, 53 de 54 ya tienen acceso a CIPS y compran directo a china sin utilizar SWIFT, y se ha montado un poco la película.
No han abandonado SWIFT, obviamente, porque siguen comerciando con el resto del mundo. Simplemente
Ya le reporté por bulo
Es falso que 53 países africanos hayan abandonado el sistema Swift.
China tiene una estrategia muy buena para utilizar el Yuan usando oro como colateral.