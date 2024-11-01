edición general
India y Rusia sellan desdolarización del 96% y avanzan hacia TLC desafiando sanciones

La cumbre bilateral entre Modi y Putin en Nueva Delhi consolidó un acuerdo comercial histórico donde el 96% de las transacciones entre India y Rusia ya se realizan en monedas nacionales, excluyendo prácticamente el dólar del intercambio bilateral para evadir sanciones occidentales. Ambos líderes acordaron acelerar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre India y la Unión Económica Euroasiática, con el objetivo de elevar el volumen comercial de 64.000 a 100.000 millones de dólares, invirtiendo incluso roles tecnológicos (...)

etiquetas: india , rusia , tlc , dólar , comercio internacional , eeuu
actualidad
17 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:      
colipan #8 colipan
#6 Israel no existe
3 K 47
#2 tierramar *
Los países africanos sustituyen la red bancaria Swift por la china
53 países africanos acaban de abandonar la red bancaria Swift, el sistema financiero occidental, en favor de China. 53 de los 54 países africanos han firmado un acuerdo histórico con el gobierno de Pekín. Las exportaciones africanas se beneficiarán de un acceso pleno al mercado chino. La consecuencia es el abandono del dólar estadounidense y del euro en las transacciones. Ahora los pagos se realizarán en yuanes. Según Goldman Sachs, para 2030 más del 40 por cien del comercio internacional podría eludir el sistema Swift. www.meneame.net/m/actualidad/paises-africanos-sustituyen-red-bancaria-
6 K 41
#6 soberao
#2 ¿Cuál es el país africano que no ha firmado el acuerdo, Israel (¿es Israel parte del norte de África o parte del oeste de Asia?)?
0 K 13
#10 IsraelEstadoGenocida
#6 ¿marruecos quizas?
1 K 25
#17 chavi
#6 Israel es Europa, Asia, Africa y América todo en uno
0 K 12
#11 pozz *
#2 Creo que se te cerro ese envio y se sacó de la portada por ser un bulo.
Pero vaya, de un propagandista como tu, que solo trae bulos y propaganda dirigida por neonazis, no me esperaba menos. :troll:

Yo por si acaso, te reporto a la @admin por seguir trayendo bulos a esta web.
1 K 18
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#2 Respuesta de @eykoxdmr en el mismo meneo:

Esta noticia va a pasar desapercibida porque no es noticia, y es falsa. El sistema CIPS lleva casi una década ya, y varios países africanos llevan usándola desde 2015. Creo que quien ha escrito eso habrá leído que a fecha de hoy, 53 de 54 ya tienen acceso a CIPS y compran directo a china sin utilizar SWIFT, y se ha montado un poco la película.

No han abandonado SWIFT, obviamente, porque siguen comerciando con el resto del mundo. Simplemente

…   » ver todo el comentario
1 K 14
Alakrán_ #15 Alakrán_
#12 Sin leer ninguna información está claro que es un burdo bulo, los países africanos no han abandonado el Switf, como mucho están implementando otro sistema en paralelo.
2 K 25
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1 *
#15 Mas bien les obligan a usar otro sistema que debe ser beneficioso para el nuevo proveedor; China
Ya le reporté por bulo
0 K 7
Alakrán_ #14 Alakrán_
#2 Sigues esparciendo un bulo.
Es falso que 53 países africanos hayan abandonado el sistema Swift.
@admin
1 K 18
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Creo que Trump deberia de salir urgentemente a anunciar una subida de 50% de aranceles a la India. :troll:
2 K 39
#5 soberao
#1 Al final vamos a ser solo los europeos los que vamos a pagar de nuestros bolsillos el supremacismo anglosajón aunque nos convenga tener más como socio comercial a Rusia como en tiempos de Ángela Merkel.
4 K 51
#7 omega7767
#5 en ello está EEUU, parasitandonos para sostener un pais insostenible
1 K 30
Connect #9 Connect
El Dolar está muy, muy metido en la economía mundial. Desdolarizar el planeta si se quisiera hacer con efectividad costaría décadas. Pero pasos como estos es un poco a poco. Si Paises Bajos no transaccionara con dólares, hoy podría seguir vendiendo a China tranquilamente. Pero como todas sus ventas internacionales están rastreadas por Estados Unidos al hacerse en dólares, pues tiene que hacer lo que le diga la bota de su amo.
0 K 15
#13 omega7767
#9 el proceso de desdolarización está avanzando a muy buen ritmo. A pasado de su pico 70% al 58% y sigue yendo en caida libre. Si, un proceso de décadas, pero avanza imparablemente. Acabaremos diendo EEUU y Europa usando el dolar.

China tiene una estrategia muy buena para utilizar el Yuan usando oro como colateral.
4 K 56
#3 soberao
Ahora que vayan los anglos a explicarles que son "tercer mundo" y que no pueden hacer eso, que tienen una economía tercermundista y porque se va a enfadar el fascista y colaborador del genocido Donald Tramp.
0 K 13
#4 elyari
Pasito a pasito, así vamos, empujando a Rusia a abrazar Asia.
0 K 7

