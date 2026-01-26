India activa la alerta por el brote del letal virus Nipah mientras otros países asiáticos refuerzan sus controles

Se trata de uno de los patógenos más letales conocidos, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 75% y para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico.Las autoridades sanitarias de la India se afanan en contener un nuevo brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en el este del país, tras confirmarse cinco casos y el aislamiento preventivo de cerca de un centenar de personas. El episodio ha reactivado la alarma regional ante uno de los patógenos más letales conocidos, con una tasa de mortalidad que puede alcan..
| etiquetas: nipah , virus , india
Pues como que es lógico...
2/3 de los seres humanos del planeta viven en esta zona...
Es normal que, en zonas donde se tiene más densidad de población y cantidad de población surjan más enfermedades de las personas...
Por ejemplo, los virus porcinos surgen más en España que en China.
¿Será porque España tenga menos controles?
NO
Ocurre porque la densidad de cerdos por m2 en España es enorme si la comparas con China (que también es grande)
PD: Has añadido lo de los 100 chinos luego:
La forma en que Europa gestionó el Covid fue vergonzoso, se cayeron muchos mitos en Asia sobre los europeos...
No fueron capaces ni de cancelar rutas aéreas hasta que tenían el virus dentro.
La forma en que Europa gestionó el Covid fue vergonzoso, se cayeron muchos mitos en Asia sobre los europeos...
Yo creo que aquí nos creíamos superiores. Y no te digo en EEUU.
En India no comen cerdo y es de sobra conocida su estricta legislación en cuanto a la manipulación y preparación de alimentos.
www.youtube.com/shorts/isg6VK6OEYA
Para poner un ejemplo. Taiwán activó los protocolos y canceló vuelos por el Covid en Diciembre de 2019...
Ahí siempre están con eso .. si no es con el covid, es con la gripe A, con la gripe del pollo, ... es que por lo menos llevo 25 años oyendo movidas de esas por la zona (y recuerdo estar en Frankfurt esperando el avión cuando de repente me salen 200 chinos de una puerta cuando estábamos en plena epidemia de gripe A me parece)
PD: Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
www.youtube.com/watch?v=s5hdge3S3Sw
Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, que se encuentran principalmente en el sur de Asia y en el Sudeste Asiático.