India activa la alerta por el brote del letal virus Nipah mientras otros países asiáticos refuerzan sus controles

Se trata de uno de los patógenos más letales conocidos, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 75% y para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico.Las autoridades sanitarias de la India se afanan en contener un nuevo brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en el este del país, tras confirmarse cinco casos y el aislamiento preventivo de cerca de un centenar de personas. El episodio ha reactivado la alarma regional ante uno de los patógenos más letales conocidos, con una tasa de mortalidad que puede alcan..

#2 vGeeSiz
Como va a brotar un virus del sitio más higiénico del planeta? Imposible
pedrobotero #12 pedrobotero
#2 ahora va a ser el virus el que va a salir a cantar el Resistiré...
thror #17 thror
#2 Yo creo que hasta los virus sienten asco de las condiciones higienicas de la India
pedrobotero #10 pedrobotero *
Acabo de comprar agua mineral del Ganges para reforzar mi sistema inmunitario.
#4 Tensk
Bajo un momento a por papel higiénico, harina y levadura.
WcPC #11 WcPC *
#8 ¿Te parece raro que las enfermedades surjan en Asia?
Pues como que es lógico...
2/3 de los seres humanos del planeta viven en esta zona...
Es normal que, en zonas donde se tiene más densidad de población y cantidad de población surjan más enfermedades de las personas...

Por ejemplo, los virus porcinos surgen más en España que en China.
¿Será porque España tenga menos controles?
NO
Ocurre porque la densidad de cerdos por m2 en España es enorme si la comparas con China (que también es grande)

PD: Has añadido lo de los 100 chinos luego:
La forma en que Europa gestionó el Covid fue vergonzoso, se cayeron muchos mitos en Asia sobre los europeos...
No fueron capaces ni de cancelar rutas aéreas hasta que tenían el virus dentro.
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#11

La forma en que Europa gestionó el Covid fue vergonzoso, se cayeron muchos mitos en Asia sobre los europeos...

Yo creo que aquí nos creíamos superiores. Y no te digo en EEUU.
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
El virus Nipah es un patógeno zoonótico identificado por primera vez en 1998 durante un brote en Malasia y Singapur, asociado a granjas porcinas. Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, que se encuentran principalmente en el sur de Asia y en el Sudeste Asiático. El salto a los humanos puede producirse por el consumo de alimentos contaminados o por contacto directo con fluidos corporales de animales infectados. En anteriores brotes, los cerdos han actuado como huéspedes intermedios.

En India no comen cerdo y es de sobra conocida su estricta legislación en cuanto a la manipulación y preparación de alimentos.

#13 chochis
#9 el video de sora muy bonito
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
no os chineis, el virus no puede salir vivo de alli.
WcPC #5 WcPC *
#1 Taiwan ya está poniendo controles en los aeropuertos (nunca los quitó desde el Covid, pero ahora están más estrictos y están barajando prohibir aviones desde la India)
Para poner un ejemplo. Taiwán activó los protocolos y canceló vuelos por el Covid en Diciembre de 2019...
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
#5 que sirvan comida india en los aviones. De nada Taiwan
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#5

Ahí siempre están con eso .. si no es con el covid, es con la gripe A, con la gripe del pollo, ... es que por lo menos llevo 25 años oyendo movidas de esas por la zona (y recuerdo estar en Frankfurt esperando el avión cuando de repente me salen 200 chinos de una puerta cuando estábamos en plena epidemia de gripe A me parece)
meroespectador #18 meroespectador *
Si tiene alta mortalidad y se desarrolla rápido la infección, el brote del virus se contiene solo, ya que los portadores mueren o sus sintomatología es manifiesta y se les aísla.

PD: Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
RFK ... tu oportunidad de lucirte. xD A comerse una sopa de murciélago.

Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, que se encuentran principalmente en el sur de Asia y en el Sudeste Asiático.
Benzo #16 Benzo
Pues nada ...  media
#20 Meconvirtióengrillo
#16 alguien le ha dado a reiniciar a la misión secundaria...
duende #19 duende
Mientras no veamos a alguien en TVE tranquilizándonos con que no hay ningún peligro todo bien.
salchipapa77 #15 salchipapa77
