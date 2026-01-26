India activa la alerta por el brote del letal virus Nipah mientras otros países asiáticos refuerzan sus controles

Se trata de uno de los patógenos más letales conocidos, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 75% y para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico.Las autoridades sanitarias de la India se afanan en contener un nuevo brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en el este del país, tras confirmarse cinco casos y el aislamiento preventivo de cerca de un centenar de personas. El episodio ha reactivado la alarma regional ante uno de los patógenos más letales conocidos, con una tasa de mortalidad que puede alcan..