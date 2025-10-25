edición general
La independiente de izquierda Catherine Connolly gana las elecciones presidenciales en Irlanda

La mayoría de los partidos de izquierda, como el Sinn Féin, el Partido Laborista y los socialdemócratas le expresaron su apoyo como favorita de la izquierda. Connolly, de 68 años, legisladora independiente desde 2016, ha criticado duramente tanto a la UE como a Estados Unidos, y ha denunciado los planes de la UE de aumentar el gasto militar. También ha criticado a Israel por su ofensiva en Gaza. Connolly ganó apoyo entre los jóvenes tras culpar a la política gubernamental de la crisis inmoviliaria.

Que tiemblen las multinacionales instaladas en Irlanda. Les va a caer la mundial. Se acabó la barra libre.
No me cabía:
Los presidentes irlandeses representan al país en la escena internacional, reciben a jefes de Estado visitantes y tienen poderes constitucionales específicos.
*Inmobiliaria. #0
