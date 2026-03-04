edición general
5 meneos
36 clics
Independentistas catalanes radicales aplauden a Trump: "¿Sabe qué le haría daño a Pedro Sánchez?"

Independentistas catalanes radicales aplauden a Trump: "¿Sabe qué le haría daño a Pedro Sánchez?"

Independentistas catalanes usan las amenazas comerciales de Trump para plantear una alianza con EE. UU. como vía hacia la independencia de España ...

| etiquetas: catalunya , independencia , trump , eeuu , irán
4 1 2 K 51 actualidad
8 comentarios
4 1 2 K 51 actualidad
YeahYa #3 YeahYa *
Es asombroso lo bien que saben nadar en la mierda algunos... Moscas y mierda, siempre juntos.

Y como catalán de izquierdas, que hubiese estado de acuerdo y apoyado una república catala, esto solo me hace querer huir de esta gente, que son verdaderos nazis que usan la estelada y la memoria de un pueblo.
3 K 54
devilinside #8 devilinside
#3 4 fachas gilipollas
0 K 11
#1 luckyy
Payasos nazis
1 K 31
Abrildel21 #4 Abrildel21
Gilipollas sin fronteras.
1 K 29
Gry #6 Gry
Ahora va Trump y anuncia públicamente que va a armar a los independentistas catalanes, dando nombres. :popcorn:
0 K 16
Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano *
Aliarse con Trump para conseguir la independencia, ¿qué podría salir mal?... xD xD xD xD

Seguramente La Moreneta seria detenida por el ICE de Trump y expulsada de Cataluña.... xD xD xD
0 K 10
Metabarón #5 Metabarón
Ya tenemos a los nuevos "freedom fighters"?
0 K 9
oceanon3d #2 oceanon3d *
TACO ... otro mas. La realidad internacional les ha pasado por encima.

Se le puede plantar la cara a Trump ... y el Perrito le ha cogido bien la medida.
0 K 8

menéame