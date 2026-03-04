·
5
36 clics
36
clics
Independentistas catalanes radicales aplauden a Trump: "¿Sabe qué le haría daño a Pedro Sánchez?"
Independentistas catalanes usan las amenazas comerciales de Trump para plantear una alianza con EE. UU. como vía hacia la independencia de España ...
|
etiquetas
:
catalunya
,
independencia
,
trump
,
eeuu
,
irán
8 comentarios
#3
YeahYa
*
Es asombroso lo bien que saben nadar en la mierda algunos... Moscas y mierda, siempre juntos.
Y como catalán de izquierdas, que hubiese estado de acuerdo y apoyado una república catala, esto solo me hace querer huir de esta gente, que son verdaderos nazis que usan la estelada y la memoria de un pueblo.
3
K
54
#8
devilinside
#3
4 fachas gilipollas
0
K
11
#1
luckyy
Payasos nazis
1
K
31
#4
Abrildel21
Gilipollas sin fronteras.
1
K
29
#6
Gry
Ahora va Trump y anuncia públicamente que va a armar a los independentistas catalanes, dando nombres.
0
K
16
#7
Fartón_Valenciano
*
Aliarse con Trump para conseguir la independencia, ¿qué podría salir mal?...
Seguramente La Moreneta seria detenida por el ICE de Trump y expulsada de Cataluña....
0
K
10
#5
Metabarón
Ya tenemos a los nuevos "freedom fighters"?
0
K
9
#2
oceanon3d
*
TACO ... otro mas. La realidad internacional les ha pasado por encima.
Se le puede plantar la cara a Trump ... y el Perrito le ha cogido bien la medida.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
