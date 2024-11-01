La inclusión de CAF en la lista negra de la ONU por su contrato en Jerusalén le impide optar al concurso del metro de Barcelona

La entrada de CAF en la lista negra de la Organización de Naciones Unidas en la que señala a aquellas empresas que operan en territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel, podría impedir al fabricante ferroviario vasco acceder a concursos como el del metro de Barcelona.
| etiquetas: caf , boycott , genocidio , israel , metro , barcelona
CAF debería sacar la patita de Israel y el gobierno debería dar la cobertura legal para que no hundan la empresa en los tribunales por incumplimiento. Lo que no se puede es pedir a unos que asuman el coste de lo que queremos hacer todos. Muchas personas dependen de esos trabajos.
Esto el fiscal te lo afina...
Los directivos deben ser detenidos y juzgados por colaboracionismo con los genocidas sionistas.
Saludos