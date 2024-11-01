edición general
La inclusión de CAF en la lista negra de la ONU por su contrato en Jerusalén le impide optar al concurso del metro de Barcelona

La entrada de CAF en la lista negra de la Organización de Naciones Unidas en la que señala a aquellas empresas que operan en territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel, podría impedir al fabricante ferroviario vasco acceder a concursos como el del metro de Barcelona.

| etiquetas: caf , boycott , genocidio , israel , metro , barcelona
10 comentarios
Comentarios destacados:    
javibaz #1 javibaz
Así lo han querido ellos mismos.
Dene #9 Dene *
#1 me gustaría saber qué margen de maniobra tienen, con contratos firmados y dinero ya invertido y comprometido, avales, etc. No todo es tan fácil.

CAF debería sacar la patita de Israel y el gobierno debería dar la cobertura legal para que no hundan la empresa en los tribunales por incumplimiento. Lo que no se puede es pedir a unos que asuman el coste de lo que queremos hacer todos. Muchas personas dependen de esos trabajos.
javibaz #10 javibaz
#9 ¿Margen de maniobra? Cuando firmaron los contratos sabían perfectamente que era para territorios ocupados, ahora que asuman lo que han hecho.
security_incident #2 security_incident
A tomar por culo. Que vayan ha hacer ahora el metro de Ari'el
#3 Perrota
#Podríame

Esto el fiscal te lo afina...
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Mira que lo tienen fácil para optar al metro de Barcelona
Aokromes #8 Aokromes
mira que lo dije hace unas semanas, o israel o contratos en el resto del mundo, ahora, que elijan.
Mltfrtk #5 Mltfrtk
La CAF debe ser expropiada y colectivizada por los trabajadores.
Los directivos deben ser detenidos y juzgados por colaboracionismo con los genocidas sionistas.
#6 wendigo *
Uy...pues si dicen que no está sufriendo en bolsa, por la lista, y se empiezan a caer contratos...

Saludos
#7 Cincocuatrotres
Deberíamos de estar orgullosos de tener empresas como la CAF, no cabemos todos en las ONGs y algunos tienen que producir.
