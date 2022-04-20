Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por el 'caso Pegasus'

Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, así como a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban que acumula con esta cinco imputaciones.
No, no puede ser.
Sistema contratado por Rajoy para espiar al independentismo catalán que le quisieron endosar a Sanchez
La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía...