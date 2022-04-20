edición general
Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por el 'caso Pegasus'

Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, así como a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban que acumula con esta cinco imputaciones.

Spirito #1 Spirito
¿Corrupción en los altos mandos de la Guardia Civil?

No, no puede ser. :popcorn:
1 K 19
TipejoGuti #2 TipejoGuti
#1 A ver, según el código patriótico del 36, un patriota no se llena de mierda cuando hace patriotadas, aunque se corrompa o se ponga a pegar tiros a todo el que se menea.
0 K 10
#5 tierramar
La infiltración de policias en movimientos sociales también debería ser constitutivo de delito
0 K 12
Kantinero #6 Kantinero *
blogs.elcomercio.es/reflexiones-de-belarmino/2022/04/20/el-cni-con-raj

Sistema contratado por Rajoy para espiar al independentismo catalán que le quisieron endosar a Sanchez
0 K 11
#3 laruladelnorte
durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara, y cifra en 78 los ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares.

La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía... o_o
0 K 10
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
¿Espiar a personajes que quieren convertirse en delincuentes y socavar nuestro modelo de estado es delito?
0 K 7

