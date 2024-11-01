edición general
Dos exjefes de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI, investigados por el uso de Pegasus

Un juzgado de Barcelona ha dado un giro significativo al escándalo del espionaje con software de alto impacto al implicar por primera vez a altos mandos del principal cuerpo policial español y a la antigua directora del servicio de inteligencia. Tal y como adelanta ‘El País’, el Juzgado de Instrucción número 2 ha citado como investigados a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez, junto con Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en una causa que investiga el uso de programas espía como P

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No existe el delito de alta traición?
Kmisetas #2 Kmisetas
#1 Pegasus encaja como un guante en el manual del PSOE con Marruecos: espionaje opaco, cero control y silencio institucional. Aquí se monta el escándalo si se espía a políticos afines, pero nadie explica quién autorizó usar Pegasus mientras Rabat nos espiaba a medio Gobierno, ni por qué tras descubrirlo Sánchez no protestó, no sancionó y encima regaló el Sáhara. Espionaje ilegal para tapar vergüenzas internas, sumisión total al régimen marroquí y responsabilidades diluidas. Con Pegasus se espiaba, con Marruecos se tragaba, y como siempre nadie dimite.
