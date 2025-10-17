Imprudencia muy cara en Albacete: además de pasarle esto, lo multaron; fotos

Un aventurado conductor que confió demasiado en la tracción 4×4 de su coche, que no hizo caso a las señales de prohibición y al que le va a salir muy cara su decisión: fue multado por la Policía Local de Albacete y, además, su vehículo ha sufrido consecuencias que podrían ser irreparables.
| etiquetas: albacete , inundación , imprudencia , suceso
Es la estupidéz sublimada en un consumismo de postureo que no para de auto retratarse como lo que és.
Da igual las alertas del color que sean, que te corten la carretera y que se pongan todo tipo de señales indicando el peligro, la estupidez siempre gana.
