Imprudencia muy cara en Albacete: además de pasarle esto, lo multaron; fotos

Un aventurado conductor que confió demasiado en la tracción 4×4 de su coche, que no hizo caso a las señales de prohibición y al que le va a salir muy cara su decisión: fue multado por la Policía Local de Albacete y, además, su vehículo ha sufrido consecuencias que podrían ser irreparables.

devilinside #6 devilinside
#5 Mierda, grabé un vídeo, no lo cargué de impuestos
2 K 31
TripleXXX #10 TripleXXX
#6 ¿No trabajarás en hacienda? xD
0 K 8
devilinside #11 devilinside
#10 No, soy un cliente vip
0 K 12
Ludovicio #2 Ludovicio
Ay! Los tontos de los SUV que creen que esos vehículos tienen alguna utilidad real más allá de aparentar.
1 K 23
Aergon #7 Aergon
#2 Esos mastodontes con tracción 4x4 pero sin los neumáticos adecuados van peor que una c15 o un panda de 2wd con sus neumáticos de serie.
Es la estupidéz sublimada en un consumismo de postureo que no para de auto retratarse como lo que és.
2 K 35
Aeren #3 Aeren
Ahora llaman todoterreno a cualquier cosa. Eso parece un sub de esos cutres y caros que usa la gente que no sabe conducir para sentirse más seguro en las rotondas.
1 K 22
devilinside #5 devilinside
#3 Es que ni siquiera un todo terreno de verdad podría haber pasado. Cuando estuve de vacaciones en Costa Rica gravé un vídeo de unos listos con todo terrenos de verdad (Landcruisers) atravesando un arroyo que iba crecidito y siendo arrastrados por la corriente, mientras nosotros esperábamos a que bajara el caudal en la orilla
0 K 12
Fedorito #4 Fedorito *
"Agentes municipales balizaron el tramo y colocaron una señal de “prohibido el paso” debido a la presencia de agua y barro en la calzada. Pese a ello, el conductor decidió seguir adelante con su vehículo —un Land Rover— convencido de que, por ser 4×4, podría atravesar el encharcamiento."

Da igual las alertas del color que sean, que te corten la carretera y que se pongan todo tipo de señales indicando el peligro, la estupidez siempre gana.
1 K 18
Pablosky #8 Pablosky
Hasta la noticia se equivoca, eso no es un todoterreno.
0 K 12
Rorschach_ #9 Rorschach_
#Mierdameneo en Actualidad.
0 K 12
#1 ombresaco
con esa redacción parece que lo grave es la multa

lo suyo habría sido que su vehículo ha sufrido consecuencias que podrían ser irreparables, y además, que fue multado por la Policía Local de Albacete.
0 K 11

