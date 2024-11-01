edición general
5 meneos
135 clics
Impresionante debate feminista entre feministas

Impresionante debate feminista entre feministas  

Este video contiene un debate en vivo con la feminista Giulia Constanzo, moderado por Eduardo Garzón. Los temas abordados fueron 1) brecha salarial, 2) techo de cristal, las mujeres en los cargos jerárquicos, 3) la dicotomía biología/cultura, 4) Propuestas sobre políticas de género.

| etiquetas: feminismo , debate , feministas , brecha salarial , propuestas
4 1 0 K 41 cultura
26 comentarios
4 1 0 K 41 cultura
Comentarios destacados:    
#5 Somozano *
Ahora faltan muchos peones de obra
Hay que derribar esa barrera

En lo mio, educación, son el 80%
A ver cuándo nos ponen cuota a les persones con pene

No va ser todo ser consejera delegada del BBVA, catedrática de física o las policías que rellenan el DNI

Esos trabajos peligrosos y de mierda que llevan haciendo milenios los hombres también son para ellas

Esos soldados que se iban a la guerra a morir entre cuerpos amputados mientras sus mujeres se quedaban en casa diciendo
Ay dios mío, que…   » ver todo el comentario
8 K 31
#7 j-light
#5 Machiste, eso no se reclama. Como que haya 50% de universitarios cisgénero. O funcionarios. Porque en ambos ámbitos las mujeres nacidas mujeres son mayoría, además de la educación.
0 K 11
manzitor #13 manzitor
#5 Te has olvidado de las que le limpian el culo a tus padres o abuelos, a las que te hacen la cama de los hoteles en los que te alojan, o a las que preparan el bocata en el bar, sin contar a las que limpian las oficinas o las casas. Además, profesiones super bien pagadas, sin tiempos parciales y con contratos fijos.
5 K 79
#16 Somozano *
#13 En las que nadie se ha muerto
Poniendo ladrillos en un décimo piso, bajando a una mina o asfaltando calles en agosto
SI
Por eso el 90% de las muertes laborales son hombres
No la que hace bocadillos en un bar
Que será latina
Porque las españolas solo quieren aporrear teclas delante de una ventanilla
3 K 34
manzitor #22 manzitor
#16 Te sorprendería la cantidad de españolas que hay en esos trabajos, pero lo mismo me da el DNI, el NIE o el pasaporte, porque podemos decir lo mismo de los hombres, en la construcción o en el campo. Igual ellas no se caen de un andamio, pero no compraría yo su estado de salud con 60 años.
1 K 18
Ratoncolorao #14 Ratoncolorao *
#5 Desde luego lo de Manolo no te puede pegar más. Y ahora, tras la llantera y el victimismo que habla de Ucrania y de los incendios de León como si hubiera estado allí (pero no, no estuviste y eso que tienes polla), cuéntame...
¿Has luchado por esa situación tan injusta? ¿Te manifestaste? Ah no, que te quedaste en casa como en León o en Ucrania...
Vamos, cojonazos nivel Dios.
0 K 19
#17 Somozano
#14 Mis primos de La Bañeza participaron de voluntarios y conocían a uno de los chavales muertos
Lo comentamos varias veces
98% tíos. Tías pocas.
Todas en la retaguardia
Si mañana estalla una guerra aquí tienes a todas esas empoderadas feministas que van a CrossFit pidiendo asilo en Portugal y poniéndose un pañuelito en la cabeza como sus tatarabuelos
0 K 5
penanegra #26 penanegra *
#17 yo también y no soy tía {0x1f605} yo lo dejo eso para ti y los aguerridos machotes. Si vamos es porque nos obligan...
1 K 18
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
¿Como se te ocurre traer datos a un debate? Ja, ja, ja. Te tienes que reír.
1 K 23
jonolulu #18 jonolulu
#8 Ha visto hora y cuarto en dos minutos
1 K 23
berkut #24 berkut
#18 Vaya. Bien visto
0 K 11
#20 Leon_Bocanegra
Madre mía el somozano, va a piñón,todo el santo día vomitando mierda ideológica. Está dejando todos los hilos echos unos zorros.
1 K 21
hazardum #9 hazardum
Roxana Kreimer si es una persona que debate con datos, y sin eslóganes, un placer oírla ya se este de acuerdo con ella o no.

La ultima parte del debate es demoledor.
2 K 20
David_Lostal #10 David_Lostal
#8 Porque en el debate hay una persona con datos
1 K 17
#6 ddomingo
Rosana ha hecho trampas. Venía con datos...
1 K 16
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
La verdad es que me ha resultado bastante interesante.
0 K 13
berkut #8 berkut
#1 Antes de que lo abra. Puedo saber por qué?
0 K 11
#21 XXguiriXX
Ya casi terminando el 2025 y entrando al 2026, temas como la "brecha salarial" y el "techo de cristal" no tienen cabida. Después del sorpresivo ascenso de Trump en EEUU, todas luchas ideológicos han pasado a 2do y 3er plano. Sí, hay todo un chiringuito montado entre expertas/os, comunicadores, políticos, etc. cuyas facturas dependen de que todo esto siga marchando, pero es que tendrían que buscar otro trabajo, o por lo menos actualizarse.

Y bue, por lo menos no fue tema de debate los micromachismos :shit: Estamos progresando (aunque me falta ver todo el video).
0 K 11
Blackat #3 Blackat
Un spoiler : Termina en guerra mundial z ? La culpa es del moderador ? Se ponen a hablar de otros temas ?
0 K 7
David_Lostal #2 David_Lostal
No os perdáis los comentarios del video!
0 K 6
Donal_Trom #23 Donal_Trom
Cómo casi ni hay vídeos en Youtube interesantes voy corriendo a ver un debate feminista.
Gracias por el aporte.
0 K 6
David_Lostal #25 David_Lostal *
#23 Es difícil encontrar un debate feminista con Roxana Kreimer, si encuentras alguno ponlo en los comentarios por favor!
0 K 6
#15 Somozano
Lo de las españolas es ya internacional
BRUTAL anuncio con española y su amoroso carácter
Locas piradas agresivas

youtu.be/6dTN6UWbEKA?si=SkRFAKh6gKgfSuG2

No lo digo yo, lo dicen hasta fuera de aqui
0 K 5
#11 pozz *
Roxana hace mal en rebajarse, no se puede debatir con fanaticas, aunque va con datos precisos, la otra va con esloganes..... Curioso que sea el payaso de Garzon el moderador, con ese cuñao se me quitan las ganas de ver nada.
2 K 4
#12 Somozano
Por no hablar la burbuja sexual que hay en España
Ves tíos de 8 con tías de 4
Jamás lo contrario a menos que el de 4 tenga pasta.
El meme que es real

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUKOXDsBTvVW8sxW-hCUWdRz

Y a uno como gay le jode. La cantidad de gordas incultas sin conversación con maromos que deberían estar fuera de su alcance y aquí los juegos del hambre entre nosotros

Hombreeee por favor. Encima se quejan
Viviendo en el mejor de los mundos
1 K -2
#19 ldoes *
#12 Incelada al canto

La lógica mercadista en las relaciones humanas.

Esto es lo que hace la derecha a tu cerebro.
0 K 7

menéame