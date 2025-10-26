·
25

189
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
Las siguientes combinaciones de imágenes muestran ese antes y ahora en algunas de las poblaciones más afectadas de la provincia de Valencia.
|
etiquetas
:
imágenes
,
dana
,
valencia
,
antes y después
#1
Forni
Las farolas salieron buenas
1
K
26
#4
Aeren
Esta galería de fotos habría estado bien verla un mes después. No un año después, y con zonas "bien elegidas". En Paiporta hay partes cercanas a la rambla que siguen gravemente deterioradas, por mencionar una zona que visito habitualmente. Y como vuelva a llover con ganas se vuelve a ir todo a tomar por culo.
Porque "limpiar el destrozo" es lo primero, pero después viene lo más importante: Prevenir que vuelva a pasar. Ejecutando el plan hidrográfico que lleva años pendiente…
» ver todo el comentario
1
K
20
#3
LeDYoM
Falta una de Mazón. Presidente a la izquierda y...
presidente a la derecha.
0
K
10
#2
tromperri
Que maravilla lo que se logra con los impuestos, con la solidaridad.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
