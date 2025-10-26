edición general
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia

Las siguientes combinaciones de imágenes muestran ese antes y ahora en algunas de las poblaciones más afectadas de la provincia de Valencia.

Forni #1 Forni
Las farolas salieron buenas
Aeren #4 Aeren
Esta galería de fotos habría estado bien verla un mes después. No un año después, y con zonas "bien elegidas". En Paiporta hay partes cercanas a la rambla que siguen gravemente deterioradas, por mencionar una zona que visito habitualmente. Y como vuelva a llover con ganas se vuelve a ir todo a tomar por culo.

Porque "limpiar el destrozo" es lo primero, pero después viene lo más importante: Prevenir que vuelva a pasar. Ejecutando el plan hidrográfico que lleva años pendiente…   » ver todo el comentario
LeDYoM #3 LeDYoM
Falta una de Mazón. Presidente a la izquierda y...
presidente a la derecha.
#2 tromperri
Que maravilla lo que se logra con los impuestos, con la solidaridad.
