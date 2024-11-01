edición general
La imagen que Trump quería evitar

La imagen que Trump quería evitar  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este sábado una imagen que quería evitar a toda costa: la foto de alguien que se vendió antes de las elecciones que lo devolvieron a la Casa Blanca como un “presidente de paz” recibiendo los cadáveres de soldados estadounidenses muertos en una guerra, la guerra de Irán, lanzada por él mismo, en colaboración con Israel.

16 comentarios
Comentarios destacados:      
Mangione
Saludando a los restos de los soldados con una gorra de camionero de su campaña electoral. :palm:

USA se cae a putos pedazos y encima han puesto a un engendro al volante. Nada es imposible ya.
19
hakcer_dislexico
#2 Ya le estan cayendo ostias en ese pozo de mierda que tiene por pais por eso que comentas.

Tienen de presidente a un demente cateto follaniñas y se dan cuenta ahora, y les quedan tres añitos.
7
themarquesito
#5 Cateto mangante follaniñas, no te olvides lo de mangante; no en vano Trump está usando la presidencia para forrarse
4
azathothruna
#5 Ostias son balazos, muertos maga.
No comentarios en X o esas cosas.
0
mishagen
#5 al paso que van no te extrañe que luego de Trump llegue el presidente "CAMACHO" www.reddit.com/r/CKTinder/comments/1irq2xe/request_president_camacho_i
0
azathothruna
#2 Demora para mi gusto.
Que se lien a plomazo limpio entre ellos y dejen en paz al mundo
1
covacho
#2 eso de "mientras mi país esté en guerra, yo voy de chándal" se lo ha copiado a Zelensky.
0
Eukherio
#2 Es culpa de ellos. A Trump le dejaron hacer lo que le saliese los cojones durante años, y hasta le aplaudían las gilipolleces. Con el tiempo terminó normalizando el insulto, las salidas de tono y todo lo que se le pasaba por la cabeza. Ahora veremos qué ocurre, porque sobre el papel los americanos son extremadamente respetuosos con el tema militar, los veteranos y los soldados caídos, pero basta con que Trump llegue en plan gañán para que empiecen sus partidarios a defender que tampoco hay necesidad de ponerse serios con el tema.
0
MiguelDeUnamano
#2 La gorra es totalmente inapropiada, lo realmente adecuado para él es esto:  media
0
Verdaderofalso
Y la mala y que iba a traer al mundo guerras, muerte y crisis era Kamala o eso nos contaban en la campaña electoral los analistas y analistos políticos de turno xD xD xD xD xD xD xD

PAYASHOS!
6
pitercio
Lo que podía haber evitado es salir con la gorra de caja rural que vende en su tienda de merchandising, como si estuviera viendo echar hormigón en la M30.
5
Un_señor_de_Cuenca
#1 Si es que es un puto desecho en cualquier aspecto.
0
Atusateelpelo
A Trump le importan entre poco y nada las muertes de soldados mas alla del miedo a perder algunos votos.
1
josde
Cada día que pasa sube el listón de lo irresponsable que es y lo zumbado que esta,
0
sleep_timer
Era necesario enviar tropas a Iran porque patatas.
0
Elektr0
Trump se ríe en la cara de los familiares de los soldados muertos pero que disfruten lo votado
0

