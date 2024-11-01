La imagen que Trump quería evitar  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este sábado una imagen que quería evitar a toda costa: la foto de alguien que se vendió antes de las elecciones que lo devolvieron a la Casa Blanca como un “presidente de paz” recibiendo los cadáveres de soldados estadounidenses muertos en una guerra, la guerra de Irán, lanzada por él mismo, en colaboración con Israel.
| etiquetas: trump , guerra , irán , muertos , israel
USA se cae a putos pedazos y encima han puesto a un engendro al volante. Nada es imposible ya.
Tienen de presidente a un demente cateto follaniñas y se dan cuenta ahora, y les quedan tres añitos.
No comentarios en X o esas cosas.
Que se lien a plomazo limpio entre ellos y dejen en paz al mundo
PAYASHOS!