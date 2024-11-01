edición general
IKEA vende una mampara navideña para poder separar a las familias por facciones ideológicas

A fin de prevenir discusiones subidas de tono que puedan escalar hasta la reyerta, algunas marcas están lanzando a toda prisa algunos productos que pueden ayudar a las familias españolas a mantener la paz estas fiestas. Uno de los más llamativos, y todo un fenómeno de ventas, es la nueva «mampara navideña» Brönka, un separador de sobremesa que permite dividir a los grupos grandes por facciones ideológicas, a fin de que compartan espacio y puedan pasar las fiestas juntos, pero sin llegar a verse.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Los que gritan a la derecha y los que se callan por educación a la izquierda.
2 K 39
Ludovicio #9 Ludovicio
El problema va a ser hacer entender a los que dicen que "no son ni de izquierdas ni de derechas" en que lado de la mampara van xD
1 K 31
Thornton #12 Thornton
#9 A la derecha, seguro xD xD xD
0 K 19
kinz000 #4 kinz000
No solo menear estas cosas pero en este caso me parece algo imprescindible en cada cena navideña
1 K 29
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Mampara la ley
1 K 23
Doisneau #3 Doisneau *
Que os gusta el BDSM social/familiar a algunos, la mayoria estamos mejor solos en casa preparandonos un plato rico que aguantando a la familia que nos ha tocado, hay que valorar mas la paz mental.
1 K 22
pitercio #5 pitercio
Es un adelanto, ya vendía armarios en todas las medidas.
0 K 15
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
#_6 Eres entrañable, no cambies nunca. xD xD xD
0 K 11
Dramaba #8 Dramaba
Brönka

xD
0 K 11
alcama #6 alcama
En nuestra cena, al votante del PSOE lo vigilamos bien de cerca, no vaya a ser que se lleve algo
1 K -6
Thornton #10 Thornton *
#6 Seguro que al votante de derechas no le vigiláis porque ya dais por hecho que se va a llevar de todo :-D
0 K 19
kinnikuman #11 kinnikuman
#6 Al del PP/Vox no hace falta vigilarlo porque ya se lo habrá llevado en diferido antes de sentarse. :troll:
0 K 7

