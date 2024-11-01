IKEA vende una mampara navideña para poder separar a las familias por facciones ideológicas

A fin de prevenir discusiones subidas de tono que puedan escalar hasta la reyerta, algunas marcas están lanzando a toda prisa algunos productos que pueden ayudar a las familias españolas a mantener la paz estas fiestas. Uno de los más llamativos, y todo un fenómeno de ventas, es la nueva «mampara navideña» Brönka, un separador de sobremesa que permite dividir a los grupos grandes por facciones ideológicas, a fin de que compartan espacio y puedan pasar las fiestas juntos, pero sin llegar a verse.