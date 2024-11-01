·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11264
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7806
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
3415
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
3776
clics
Menéame cumple 20 años
4459
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
más votadas
1179
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
905
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
760
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
579
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
543
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
34
clics
Igualdad sostiene que la presentación del libro de Juan Soto Ivars debía haberse realizado en un espacio "privado"
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado...
|
etiquetas
:
andalucia
,
igualdad
,
libros
5
1
1
K
61
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
1
K
61
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
KoLoRo
"Igualdad"
Si es que te tienes que reir de verdad.... tienes exposiciones de libros feministas directamente culpando al hombre de todo y oye, FANTASTICO!
Ahora bien.... uno con pruebas, testigos, victimas donde la victima es el hombre? No no, eso privado he... que nos jodeis el chiringuito que tenemos montado.
En fin, la hipotenusa.
8
K
94
#6
LokoYo_
#4
El ejemplo mas claro es el programa de RTVE Henar Álvarez
www.rtve.es/play/videos/al-cielo-con-ella/
Domingo a las 22.00 horas .
No hay un solo programa de esta mujer que no diga insultos , mentiras , falacias ,contar los hombres. Estoy por tomar esos monologos y con AI poner uno al lado de otro version contra los hombres y version diciendo exactamente lo mismo pero de las mujeres
A ver que le parece a la gente.
3
K
46
#8
Doisneau
#6
Juntas eso con el programa de Ana Morgade y te das cuenta de lo normalizada que esta la misandria a dia de hoy.
1
K
21
#10
LokoYo_
#8
Mira ni sabia que eso exitia . Definitivamente hay que hacer eso. POner un video uno al lado del otro, pero hablando del hombre y d ela mujer en el mismo tono
0
K
6
#11
kumo
Igualdad sólo se sirve a si misma, no a los españoles a los que dice igualar. Tratan de tapar lo evidente porque se les viene el pendulazo encima y a ver quien es el guapo que les da la pasta que cobran por no saber hacer nada.
2
K
38
#9
Doisneau
Por cierto, en todos los envios relacionados con el libro como se nota que envios los hacen los k20 de bien y cuales no, por lo que sea dos envios casi iguales son irrelevantes o no segun quien lo envia
2
K
33
#7
strike5000
*
Entiendo que eso es extensible a todos y cada uno de los libros que se publican. ¿O acaso ve bien que se presenten y promociones en espacios públicos, de la Administración, unos sí pero no otros?
En cuanto a la señora Begoña Iza, debería tomarse una tila y dejar de hacer el ridículo.
www.youtube.com/watch?v=xQUaoteTShM
2
K
31
#1
YSiguesLeyendo
... En un comunicado, la consejera ha reafirmado que "la violencia de género existe y, por desgracia, es una realidad que nos golpea diariamente"...
0
K
19
#2
tronchastiles
#1
Quizás la consejera de igualdad podría leerse el libro y así evitar hacer el ridículo.
11
K
118
#5
the_fuck_right
#2
Ya se pueden cerrar los comentarios
1
K
20
#3
strike5000
¿Y quién ha dicho lo contrario?
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si es que te tienes que reir de verdad.... tienes exposiciones de libros feministas directamente culpando al hombre de todo y oye, FANTASTICO!
Ahora bien.... uno con pruebas, testigos, victimas donde la victima es el hombre? No no, eso privado he... que nos jodeis el chiringuito que tenemos montado.
En fin, la hipotenusa.
Domingo a las 22.00 horas .
No hay un solo programa de esta mujer que no diga insultos , mentiras , falacias ,contar los hombres. Estoy por tomar esos monologos y con AI poner uno al lado de otro version contra los hombres y version diciendo exactamente lo mismo pero de las mujeres
A ver que le parece a la gente.
En cuanto a la señora Begoña Iza, debería tomarse una tila y dejar de hacer el ridículo.
www.youtube.com/watch?v=xQUaoteTShM