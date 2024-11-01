edición general
Igualdad sostiene que la presentación del libro de Juan Soto Ivars debía haberse realizado en un espacio "privado"

Igualdad sostiene que la presentación del libro de Juan Soto Ivars debía haberse realizado en un espacio "privado"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado...

KoLoRo
"Igualdad"

Si es que te tienes que reir de verdad.... tienes exposiciones de libros feministas directamente culpando al hombre de todo y oye, FANTASTICO!

Ahora bien.... uno con pruebas, testigos, victimas donde la victima es el hombre? No no, eso privado he... que nos jodeis el chiringuito que tenemos montado.

En fin, la hipotenusa.
LokoYo_
#4 El ejemplo mas claro es el programa de RTVE Henar Álvarez www.rtve.es/play/videos/al-cielo-con-ella/
Domingo a las 22.00 horas .
No hay un solo programa de esta mujer que no diga insultos , mentiras , falacias ,contar los hombres. Estoy por tomar esos monologos y con AI poner uno al lado de otro version contra los hombres y version diciendo exactamente lo mismo pero de las mujeres
A ver que le parece a la gente.
Doisneau
#6 Juntas eso con el programa de Ana Morgade y te das cuenta de lo normalizada que esta la misandria a dia de hoy.
LokoYo_
#8 Mira ni sabia que eso exitia . Definitivamente hay que hacer eso. POner un video uno al lado del otro, pero hablando del hombre y d ela mujer en el mismo tono
kumo
Igualdad sólo se sirve a si misma, no a los españoles a los que dice igualar. Tratan de tapar lo evidente porque se les viene el pendulazo encima y a ver quien es el guapo que les da la pasta que cobran por no saber hacer nada.
Doisneau
Por cierto, en todos los envios relacionados con el libro como se nota que envios los hacen los k20 de bien y cuales no, por lo que sea dos envios casi iguales son irrelevantes o no segun quien lo envia :roll:
strike5000
Entiendo que eso es extensible a todos y cada uno de los libros que se publican. ¿O acaso ve bien que se presenten y promociones en espacios públicos, de la Administración, unos sí pero no otros?

En cuanto a la señora Begoña Iza, debería tomarse una tila y dejar de hacer el ridículo.

www.youtube.com/watch?v=xQUaoteTShM  media
YSiguesLeyendo
... En un comunicado, la consejera ha reafirmado que "la violencia de género existe y, por desgracia, es una realidad que nos golpea diariamente"...
tronchastiles
#1 Quizás la consejera de igualdad podría leerse el libro y así evitar hacer el ridículo.
the_fuck_right
#2 Ya se pueden cerrar los comentarios
strike5000
¿Y quién ha dicho lo contrario?
