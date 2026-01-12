La Iglesia rusa quiere que las mujeres no aborten ante la crisis de natalidad

Por primera vez, las iglesias rusas han celebrado un servicio de oración "para la edificación" de las mujeres que desean abortar. La diócesis de Moscú declaró que el servicio de oración se celebrará anualmente el 11 de enero en todas las iglesias de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Según los medios de comunicación rusos, el domingo se celebró en al menos 15 regiones. En diciembre, durante su directo anual, el presidente ruso Vladímir Putin hizo un llamamiento a "promover la paternidad y la infancia" en los medios de comunicación y la cultura.