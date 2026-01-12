La Iglesia rusa quiere que las mujeres no aborten ante la crisis de natalidad

Por primera vez, las iglesias rusas han celebrado un servicio de oración "para la edificación" de las mujeres que desean abortar. La diócesis de Moscú declaró que el servicio de oración se celebrará anualmente el 11 de enero en todas las iglesias de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Según los medios de comunicación rusos, el domingo se celebró en al menos 15 regiones. En diciembre, durante su directo anual, el presidente ruso Vladímir Putin hizo un llamamiento a "promover la paternidad y la infancia" en los medios de comunicación y la cultura.
| etiquetas: iglesia , rusa , no quiere , mujeres , aborten , ante , crisis , natalidad
Me parece más noticia esto que el hecho de que a la Iglesia no le guste el aborto, como indican #1, #7, #_10 .
"El presidente (Putin) también dijo que las mujeres que buscan educación y una carrera profesional tienen "sólo su primer hijo" a los 30 años y luego "no tienen energía suficiente" para un segundo."
Pueden no gustar estas declaraciones, pero ojalá en España se promoviera de alguna… » ver todo el comentario
Visto esto, la noticia es errónea, pero no la voy a votar.
- Hay mujeres que no quieren tener hijos, simplemente porque no quieren o porque no les gustan los niños.
- Hay mujeres que quieren estar solteras, cada vez más.
Así que de YOLO nada.
Y si las rusas ya no quieren tener hijos o quieren abortar, preguntadles por qué.
el acceso a la vivienda no es ya el único motivo por el que se quitan las ganas de procrear.
No es el único, pero es la barrera más grande en los casos donde existe intención.
Hay mujeres que no quieren tener hijos, simplemente porque no quieren o porque no les gustan los niños.
Cosa que es de agradecer, cuantos padres han sido padres por presión social, y lo pagan sus hijos y el resto de la sociedad...
Hay mujeres que quieren estar
… » ver todo el comentario
Y diría que la gran mayoría de iglesias, sino todas, están en contra del aborto.
No creo yo que en Ucrania tengan a centenares de miles de rusos.
Si tuvieran centenares de miles ya habría terminado la guerra hace mucho.
Animalico ... se cree las gilipolleces que suelta Zelenskii.
Por eso cuando hay intercambio de cuerpos los rusos entregan 1000 cadáveres ucranianos y reciben dos docenas como mucho.
www.dw.com/es/rusia-lanza-campaña-para-reclutar-160000-soldados/a-721
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este lunes (31.03.2025) que se recluten 160.000 militares, una cifra más alta que las campañas de reclutamiento anteriores, dado que Moscú busca aumentar el tamaño de su ejército.
...
La invasión a Ucrania llevó a las autoridades rusas a ordenar la movilización de más de 300.000 personas a finales de 2022. Desde entonces, muchos rusos han abandonado el país por miedo a ser convocados.
¿No os cansáis de repetir la misma idiotez cada vez? Que encima os la desmienten cada vez. Esos son los reemplazos de la mili rusa, que son dos al año. Si te buscas los reemplazos de los últimos años, son todos similares.
Como siempre, cógete las cifras con cautela que aquí se miente más que habla, pero podrían tener fácilmente medio millón de soldados desplegados en Ucrania. Pero eso no significa que estén todos pegando tiros, en las guerras modernas hay mucha más gente dando soporte de todo tipo (médicos, mecánicos, cocineros, transportistas, alojamientos, etc) que luchando.
500.000 es una burrada de gente y Rusia no puede permitirse esa cantidad de soldados.
Si eso fuese así, concentraba 200.000 en un par de puntos y arrasaba con las defensas ucranianas.
Pero vamos, que algunos creen que tienen más de 1 millón de soldados...
Una locura cuando le das una vuelta.
Por eso te digo que tomatelo con cautela, es lo que he oido, pero como siempre, hay que tener mucho cuidado con lo que uno cree, sobre todo en tema datos.
Al principio de todo el tinglado tenían unos 200.000 o menos, insuficientes para una operación que durara un mes.
¿Como va a tener más de 1 millón en Ucrania?
Es que no se sostiene.
A parte que, si tuvieran 1 millón arrasarían...
Piensa que, siendo buenos, Ucrania tiene entre 7 y 9 milones de varones entre 18 y 50 años...
Si Rusia… » ver todo el comentario
Por eso que decir que lo que hay dentro de una mujer embarazada no es su propio cuerpo sino el cuerpo de otra persona, por muy cierto que sea, no tiene utilidad práctica.
Esto al final va de clases sociales...
Mujeres y hombres pertenecen a la misma clase social, pueden ser ricos o clase obrera pero no hay distinción. Los que mueren son los pobres.
Si no entiendes conceptos básicos y sueltas cosas al tun Tun, lo suyo sería, por dignidad poner puntin en boca.
Edit: las guerras aquí actualmente son anecdóticas, en otros sitios por desgracia no. A las mujeres se nos trata como ganao en guerra y sin ella.
Para más información las granjas de mujeres en Ucrania en las que gente Rica compra seres humanos, aka los hijos de esas señoras.
Le aseguro que las mujeres de clase alta en Rusia podrán seguir abortando, sea en la propia Rusia o viajando a Georgia.
Los que mueren son los pobres.
Es lo que le venía a decir, el mensaje es a la clase trabajadora, que son los que mueren en la guerra y curran en las fábricas para sostener a los que nunca se encontrarán con tales adversidades.
A las mujeres se nos trata como ganao en guerra y sin ella.
¿Se siente usted así? Puede ser, porque hay mucho mendrugo, pero actualmente tiene el poder de vivir su vida como quiera. Y si no cree que esto sea así, cambie de círculos entonces, porque el actual no le hace bien.
No, no me siento así porque muchas antes que yo lucharon para que el aborto fuera libre y seguro. Y me acojo a su legado.
En cuanto a cuestionar mi vida personal, repulsivo.
Y no le he cuestionado (cosa que usted hace constantemente), le he preguntado para entender su postura.