Iberdrola, Naturgy, Repsol y Moeve reclaman en Davos un giro urgente para convertir a España y Portugal en el motor energético e industrial verde de Europa

Las grandes energéticas españolas y portuguesas han reclamado en la Reunión del Foro Económico Mundial, en Davos, medidas para desbloquear el potencial de la región Iberia para liderar la transición energética y la reindustrialización europea. La Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética (IETI), un esfuerzo intersectorial liderado por McKinsey junto con líderes industriales como ACS, EDP, Galp, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol y Técnicas Reunidas, ha pedido invertir en el despliegue de infraestructuras críticas de redes eléctrica

10 comentarios
#6 pirat
Con las placas y baterías de ahora que permiten el autoabastecimiento en comunidades energéticas, cada vez tienen menos sentido estas enemigas empresas.
El transporte de energía a larga distancia tiene grandes costes e inconvenientes, es ineficiente por las pérdidas del 20% y una condena por el impacto al potencial de las zonas naturales que recorre, sin contar con la residual repercusión en la economía local en las zonas productoras, en beneficio como siempre de madriz.
Estos hijosdeputa…   » ver todo el comentario
2 K 28
eaglesight1 #3 eaglesight1
Que pague "papá estado" y se beneficien las empresas que se quejan de que pagan impuestos y quieren pagar menos.
1 K 26
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 #3 El estado jamas ha pagado la instalación de las redes eléctricas, siempre las han instalado y costeado las empresas.

Pero hay una ley que limita la inversión en redes eléctricas tanto para REE como para las distribuidoras.
Artículo 11, limite de inversión 0,065% del PIB
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
0 K 9
#4 uvi
Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo, Iberia debería ser una potencia energética verde (sol, aire y agua)..y que esto repercutiera en el precio de la energía en todos los ámbitos (domestico, industrial, etc.) y hacer competitivo ambos países no por el coste salarial sino por el precio de la energía. Se acabo competir con los países del este (competición que perdimos).
1 K 19
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#4 Agua?
0 K 10
#10 uvi
#7 Me refería a los mares y océanos

No hacer más embalses :troll:
0 K 10
#9 okeil *
Hace pocos años un gobierno puso palos en las ruedas a las renovables para beneficiar precisamente a esas mismas empresas ... Hay un giro posible, pero que esas empresas no pueden liderar
0 K 10
#2 alhambre
Vamos, que piden pasta publica. Ya nos van a subir la factura otra vez.
0 K 7
nemeame #8 nemeame
#2 Quizás lo que piden es poder exportar electricidad a Europa sin que les jodan los franceses para beneficiar a sus nucleares. Para lo que les interesa somos Europa y para lo que no (electricidad, gas, circulación de trenes) son unos putos proteccionistas de mierda al nivel de Trump
1 K 19

