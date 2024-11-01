Iberdrola, Naturgy, Repsol y Moeve reclaman en Davos un giro urgente para convertir a España y Portugal en el motor energético e industrial verde de Europa

Las grandes energéticas españolas y portuguesas han reclamado en la Reunión del Foro Económico Mundial, en Davos, medidas para desbloquear el potencial de la región Iberia para liderar la transición energética y la reindustrialización europea. La Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética (IETI), un esfuerzo intersectorial liderado por McKinsey junto con líderes industriales como ACS, EDP, Galp, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol y Técnicas Reunidas, ha pedido invertir en el despliegue de infraestructuras críticas de redes eléctrica
| etiquetas: davos , industria verde , ieti , transición energética , redes eléctricas
El transporte de energía a larga distancia tiene grandes costes e inconvenientes, es ineficiente por las pérdidas del 20% y una condena por el impacto al potencial de las zonas naturales que recorre, sin contar con la residual repercusión en la economía local en las zonas productoras, en beneficio como siempre de madriz.
Pero hay una ley que limita la inversión en redes eléctricas tanto para REE como para las distribuidoras.
Artículo 11, limite de inversión 0,065% del PIB
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
No hacer más embalses