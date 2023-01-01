edición general
Iberdrola, Moeve, Acciona y otras energéticas renuncian a 802 millones en ayudas europeas para sus proyectos de hidrógeno

Hasta 15 proyectos de empresas españolas han rechazado recibir las subvenciones

almadepato #1 almadepato
Y por eso deberíamos recuperar una empresa de energía pública.
tul #3 tul
#1 para tirar el dinero con el hidrogeno? mejor no
#2 Grahml *
Se acabó el hype definitivamente.

Y ahora nos preguntamos qué ocurrirá con todos estos planes:

www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2023/01/espana_anuncia_un

Tengo la sensación que vamos a seguir comiendo el caro GNL del fracking americano por bastante tiempo.
tul #4 tul *
#2 al fracking americano no le quedan decadas de produccion por delante, un pozo de fracking se agota en una media de dos años
#7 Grahml
#4 Bueno, aquí hablan de proyecciones de producción hasta el 2050:

www.eia.gov/outlooks/aeo/assumptions/pdf/HSM_Assumptions.pdf
Mauricio_Colmenero #6 Mauricio_Colmenero *
Vamos a ver ...

Leo y veo que ...

Hasta 15 proyectos de empresas españolas han rechazado recibir las subvenciones

¿Empresas privadas rechazando recibir subvenciones?.

Claro, por supuesto ....



¿Alguien se ha leído las condiciones de las ayudas?

Yo no (el primero que no tengo tiempo).

Pero me da la impresión de que le dicen a una empresa ...

- Te doy 100 millones de € (a bajo interés o fondo perdido)



Con la condición de que ...

- Tienes que desarrollar un proyecto, que te va
#5 pirat *
No parece una mala estrategia el destinar excedentes de producción renovable a generar hidrógeno, tendiendo a sustituir el gnl.
#8 Tecar
Alguien ha metido el hidrógeno en su discurso pero la realidad es muy tozuda.
Es lo que tienen los relatos que por mucho que los cuentes, si tienen los pies de barro tarde o temprano se hunden.
