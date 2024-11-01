Humillación tecnológica: Apple gana más con dos iPhones que un fabricante chino con un coche eléctrico de 300 CV

La guerra de precios está pasando una factura sangrienta. Mientras los fabricantes chinos inundan el mundo con sus eléctricos, sus márgenes de beneficio se desploman hasta el 4,4%. La Asociación China de Turismos (CPCA) y recogidos por medios locales, el beneficio medio por cada vehículo vendido se queda en unos escasos 14.000 yuanes, lo que al cambio actual son apenas 1.700 euros. Sí, has leído bien: marcas que invierten miles de millones en tecnología y software ganan menos por un coche de 300 CV que lo que gana Apple vendiendo dos iPhone