La «huida» inversa de ciudadanos de la RDA hacia la RFA  

En 1985, más de 20.000 ciudadanos de la RDA que habían emigrado (en el argot propagandístico occidental «huido») a la RFA solicitaron su reingreso a la RDA, tras pasar por una experiencia entre desilusionante y deprimente en la rica, «libre» y «democrática» vecina Alemania Federal, recibiendo su correspondiente dosis de realidad. Mucha gente de la RDA no vio este retorno con buenos ojos y criticaron con dureza a todos esos arrepentidos. Algunos de esos ciudadanos fueron entrevistados en la TV de la RDA acerca de los motivos para su regreso.
| etiquetas: república federal alemana , república democrática alemana , historia
Cientos de miles de ciudadanos de la RDA emigraron a la RFA, con aproximadamente 2 millones de personas mudándose desde la reunificación en 1990 debido a la falta de oportunidades, sumándose a los casi 3 millones que ya habían huido entre 1949 y 1961 (antes del Muro de Berlín) en una "sangría demográfica" que redujo significativamente la población del este, principalmente jóvenes y cualificados, buscando mejores perspectivas económicas.
Cifras Clave:
Antes del Muro
Dime que no tienes ni putísima idea de cómo era vivir en la RDA sin decirme que no tienes ni putísima idea de cómo era vivir en la RDA.
Pincha en el vídeo, anda. Imperfecciona levemente tu ignorancia.
#8 O pudieron haber vuelto por lo que cuentan en el vídeo que no has visto.
Te felicito. Es lo más parecido a demostrar madurez que te he visto hacer desde que te hiciste esta cuenta.
E insisto, estudia.