La «huida» inversa de ciudadanos de la RDA hacia la RFA  

En 1985, más de 20.000 ciudadanos de la RDA que habían emigrado (en el argot propagandístico occidental «huido») a la RFA solicitaron su reingreso a la RDA, tras pasar por una experiencia entre desilusionante y deprimente en la rica, «libre» y «democrática» vecina Alemania Federal, recibiendo su correspondiente dosis de realidad. Mucha gente de la RDA no vio este retorno con buenos ojos y criticaron con dureza a todos esos arrepentidos. Algunos de esos ciudadanos fueron entrevistados en la TV de la RDA acerca de los motivos para su regreso.