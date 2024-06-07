edición general
La «huida» inversa de ciudadanos de la RDA hacia la RFA

La «huida» inversa de ciudadanos de la RDA hacia la RFA  

En 1985, más de 20.000 ciudadanos de la RDA que habían emigrado (en el argot propagandístico occidental «huido») a la RFA solicitaron su reingreso a la RDA, tras pasar por una experiencia entre desilusionante y deprimente en la rica, «libre» y «democrática» vecina Alemania Federal, recibiendo su correspondiente dosis de realidad. Mucha gente de la RDA no vio este retorno con buenos ojos y criticaron con dureza a todos esos arrepentidos. Algunos de esos ciudadanos fueron entrevistados en la TV de la RDA acerca de los motivos para su regreso.

#3 Exactamente. Pero es que aprendieron cosas curiosas, como que el nazismo no es cosa de ellos. Es todo un poco raruno... Conozco un poco Turingia y te cagas...
Argot dice.

Cientos de miles de ciudadanos de la RDA emigraron a la RFA, con aproximadamente 2 millones de personas mudándose desde la reunificación en 1990 debido a la falta de oportunidades, sumándose a los casi 3 millones que ya habían huido entre 1949 y 1961 (antes del Muro de Berlín) en una "sangría demográfica" que redujo significativamente la población del este, principalmente jóvenes y cualificados, buscando mejores perspectivas económicas.

Cifras Clave:
Antes del Muro

#1 No hay más que ver qué estados se están aún despoblando.
#2 Curiosamente, los feudos de ultradecha del Este. Pues sí que recibieron buena herencia de la RDA. Pero viendo al resto de exrepúbicas afines a la URSS, tampoco sorprende.
#1 Entonces los más de 20.000 que volvieron lo hicieron "huyendo" también de occidente, ¿no?
#5 Claro, 20000 huidos de un total de millones porque no pudieron o supieron adaptarse, ya que estaban acostumbrados a la sopa boba. La inmensa mayoría se quedaron. A ver si eso te da pistas, porque estamos hablando de la población de Calatayud.
#6 porque no pudieron o supieron adaptarse, ya que estaban acostumbrados a la sopa boba

xD xD xD xD xD xD

Dime que no tienes ni putísima idea de cómo era vivir en la RDA sin decirme que no tienes ni putísima idea de cómo era vivir en la RDA.

Pincha en el vídeo, anda. Imperfecciona levemente tu ignorancia.

#8 O pudieron haber vuelto por lo que cuentan en el vídeo que no has visto.
#9 Que los retornados fueron una minoría insignificante. No te flipes. El Muro no se construyó para que no entrasen, sino para que no huyesen. Si no te gusta la realidad, ponle un lazo. O estudia, que es otra opción.
#10 Bueno, al menos reconoces tácitamente (cambiando de tema) que no tienes ni puta idea de cómo era la vida en la RDA y de por qué alguien podía huir de vuelta allí.

Te felicito. Es lo más parecido a demostrar madurez que te he visto hacer desde que te hiciste esta cuenta.

:-)
#11 Nada hombre, para eso estamos, para hacerte feliz. De nada. Es Navidad.

E insisto, estudia.
#5 5 millones de personas fueron de la RDA a la RFA, que 20.000 de esas personas hicieran el camino de vuelta (el 0,4%) es estadísticamente irrelevante. Pudieron haber vuelto por muchos motivos, como tener un familiar enfermo o echar mucho de menos su ciudad natal y sus amigos.
Rojelios, os superais día a día.
Se toparon con la cruda realidad, las preocupaciones vitales del capitalismo les hicieron ver que tal vez su vida en la RDA no era tan mala.
